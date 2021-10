211 examinees pass the Fisheries Technologist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 715 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2021. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld as per Board Resolution No. 08 dated October 13, 2021.

The members of the Board of Fisheries who gave the licensure examination are Westly R. Rosario, Chairman and Catalino R. Dela Cruz, Member.

Seq. No. Name

1 ABAS, JACKILYN MOKAMAD

2 ABELO, KIHARA ROBIOS

3 ABREU, ROSALIE LASCAÑO

4 ALFARO, RONALIE MORALES

5 ALID, SULAIMAN TAMOMOKAN

6 ANDO, JAMESELLE EZRA FABI

7 ANDRADE, JINKY JOY GAMINO

8 ANTIGA, MARIEL CAÑADORA

9 ARAGON, MARIE ANGELICA BAGAY

10 ARCILLA, KEIBRIEL KEILL PARAS

11 ARIÑEZ, JULY BORIMBAO

12 ARMADA, CINDY DEMA-ALA

13 ASIS, RUFA BONGHANOY

14 ATAYDE, JANMARK MANJUYOD

15 AYAP, LADY JANE SATURNO

16 BAGOL, PEARL ANNE

17 BARBACINA, CAMILLE

18 BARBACINA, MAREGIE

19 BASAS, RUTCHEL LABADIA

20 BAYOG, LEAH KATRINE AGUELO

21 BEREN, LESLIE GONZALES

22 BERMIL, ANGELICA BARANDA

23 BERNAL, JAYSON SALUPAN

24 BORJAL, JOAN BEATO

25 BORRES, REYMARK VILLAFLORES

26 BUEN, MARC ANDREW CERENO

27 BUGARIN, RONALYN GARCIA

28 BUITIZON, MARIA NIÑA PASTOR

29 BULA, MAE CABAJES

30 CABUROG, RHEALYN ALAO

31 CADAPAN, LEA MYR SOBREPEÑA

32 CALIMLIM, GIRLIE MAE SOLANO

33 CALIZO, JENYLLE KATE SEPARA

34 CAMBRONERO, PEARLYN TANATE

35 CAMPOS, JOANNA ROSE DEOCAMPO

36 CAPISTRANO, JOLLYMAR MASCARDO

37 CAPULE, MARIA ELOIZA TIBOR

38 CAPULI, ABBEYGAIL DIONISIO

39 CASONETE, APRIL ROSE MONSALUD

40 CIMAGALA, JAESAM CUSAP

41 COMPUESTO, JELZA AVILA

42 CORPUZ, MARIA YLIESE ABALOS

43 CORTEZ, RACHELLE JOY BAYSA

44 COTARA, CHARISSA DADULO

45 COTARA, IVAN SALAMAT

46 CUSTODIO, MERCY LOVE DELOS REYES

47 DADIVAS, ROLEN CASAS

48 DAHILAN, MELANIE GAITERA

49 DARAPIEZA, LEA JOY DINGLE

50 DAVID, MARY GOLD RIO

51 DE GUZMAN, CHRISTIAN BARNACHEA

52 DE LA TORRE, EIRENE DOROTHY SARACANLAO

53 DE SAN MIGUEL, DAN AMPATIN

54 DELA CRUZ, EMMANUEL CHRISTIAN PAMITTAN

55 DELGADO, KEZIA CHARIS PAEZ

56 DERESAS, RUFINO JR ASENTISTA

57 DESTREZA, NESTOR OLAIVAR

58 DIAMANTE, ROSE ANN MIAGAO

59 DIAZ, CHARISSA ANN BALTAZAR

60 DIAZ, JEREMIAH INVENTOR

61 DIDICAN, JANE ANGELICA MAGUINSAY

62 DIEZ, SHARMAINE JOY CALIXTON

63 DIZON, JOHN PATRICK MANUEL

64 DOMINGO, RACHELLE JIMENEZ

65 DUBLA, KATHRINE MAE OPERIO

66 DUBLIN, ELNIE ARRIESGADO

67 ECUNAR, VIVIAN ODOGAN

68 EDORIA, CHRISTIAN LENNON TORZAR

69 ENERO, MARIA RECHIELYN EBID

70 ENRIQUEZ, JESAME CORTEZ

71 ESCASINAS, CAMYLLE ARA DELORIA

72 ESPAÑOLA, MARK DELOS REYES

73 ESTIL, JAY LORD ILANO

74 ESTRELLA, EUGENE SABADO

75 FABAY, JANICE VILLARANDA

76 FEGIDERO, ROSELLE JOYCE GENORAGA

77 FONTILLAS, ELIZABETH BABO

78 FUNDADOR, DAVE REBATO

79 GACER, MERRY ANN REYES

80 GAGELONIA, JEFFERSON DULDULAO

81 GOMEZ, HONEY LYN RALLOS

82 GRENCIO, DEXTER BOGATE

83 GUZON, JOVEN DUMAGUIT

84 HALIL, LAARNI ABUJIN

85 HAMISAIN, JHERRY BONN DACULA

86 HARO, SANDRA MARIE GILO

87 HARON, NABEL AMEROL

88 HINAUTAN, JUNELOU BURATO

89 IBASCO, ODYLON BAETA

90 IMLANI, MORSID HASAN

91 INCIONG, ELLA MARIE BALINAS

92 INDUS, CEASAR RYAN DELOS REYES

93 INTERVENCION, JINNY GUZON

94 JARDELEZA, ANNA LIZA VILLANO

95 JATULAN, AIKA SENOBIO

96 JAUHARI, AL-KHALID SANGKA

97 JAVIER, RONNEL BRYAN RAFANAN

98 JOSOL, MA ROCILE ANGELA PACATANG

99 JULIAN, CRYSTEL JADE PATTUNG

100 JUMSALI, MARHAMIN HASIM

101 KIW-IS, KRISTEEN BAUTISTA

102 KUSAIN, ARBAYA FAISAL

103 LABRA, JACKIE LOU GALAGALA

104 LALAQUIL, WILBUR GEORGE CANDIA

105 LAMPITAO, RODA FAMORCA

106 LAURENCIANO, JENNIFER SINTONES

107 LAURETA, VANESSA CATABAY

108 LAZO, KENNETH TUPAS

109 LEMOSNERO, JAY BAYRON

110 LITERATUS, NOVA FE LIBTUAN

111 LOPEZ, LEA RODRIGUEZ

112 LORENZO, AVEGAIL TABAYAY

113 LOYLOY, ELREN BAGON

114 LUCERO, JEREMIE JACOBO

115 LUGMAY, GERALDINE SABIO

116 LULU, JEZMAE FAITH ANDIT

117 LUNA, ISABEL MARAÑA

118 MACALE, JASMIN NADONZA

119 MACODI, ALIMODDIN PAGADILAN

120 MADRONA, LAIZA MAE DAZA

121 MAGALLANES, DENNIS LLANO

122 MAGALLANES, SAGRADO CAMBRONERO

123 MALAVEGA, JOHN AMIEL BOLAÑOS

124 MAMHOT, GEFEL HOPE MANINGO

125 MANIMTIM, MARICAR ABACANO

126 MANZANO, CHARINA AFANTE

127 MATA, NERIZA MELCHOR

128 MATRIANO, QUEENIE ABELLO

129 MEJARES, MELANIE TENORIO

130 MICAROS, JEZZA LOZANO

131 MIGUEL, JERICO DISCION

132 MILANA, PETER JUNRY MAQUILAN

133 MINTED, MONIQUE AMANDO

134 MOLINA, DIANA RABOR

135 MONTICALVO, PIA ARGAWANON

136 MORALES, ERIC JULIANO

137 MORGA, ARIES MESA

138 MUKSAN, CHRISTOPHER KENT TATAD

139 NAMUAG, JESTER JUN SALAS

140 NAQUINES, GLORY SHIELA BURCELA

141 NARIDO, JESREEL MOJICA

142 NEBRES, CRISTINA SANTANDER

143 NOSCAL, HERBERT JOEY FORBES

144 NUDALO, ARNEL GONZAGA

145 OBUYES, KLYNCH AMBALA

146 OCOL, ROBINSON ESTACIO

147 OLAER, GERALDIN MAE DAGUPLO

148 OMBION, DOMINEQUE CADION

149 OMOYON, JESSA MAE SORTONES

150 OQUINA, CARMELA GARAY

151 ORQUILLAS, DIVINE GRACE EMRA

152 PAET, ANDREA RAQUIPO

153 PAGTABONAN, JONALY ABANAG

154 PAJES, MARY CATHY JANE GENULOS

155 PANADERO, JOHN ANDREW DOMINGUEZ

156 PASCUA, RAYMOND MENIANO

157 PERALTA, JUSTIN ROCH DIONELA

158 PEREZ, SONNY BUEZA

159 PERFIÑAN, NERIZA BACIT

160 PINKIHAN, JAIRENE CRUZ

161 PITOGO, RHENA ROSE PRICILLAS

162 PLAZA, JESZYRELLE LABANG

163 PUNO, MARY ELLAINE EDJAN

164 QUEZADA, GERONIMO ADAY

165 RACILES, ROWELLA ABAJO

166 RAMIREZ, MARITES FRANCISCO

167 RAMOS, FLOREN JANE CRUZ

168 RAMOS, HANNA ALEXINE ROTAQUIO

169 RAPANUT, MARIO JR BILOG

170 RAYMUNDO, JOSEPH ALONZO

171 REALICA, JOMAR REYES

172 REGLOS, LOUELLA CARULLO

173 REYNALDA, KRISTINE CAMINO

174 ROMANO, NIEL JUSTIN BUBAN

175 ROQUE, PRINCESS MARIE ALYNAGEN LUNAR

176 ROSAL, FLORANTE LOBO

177 SABUCDALAO, MARYBELLE RECITAS

178 SABUGAA, MICHELLE AMOR PONDOYO

179 SALAZAR, LEO CHRISTIAN ASUNCION

180 SALES, CARLA LOSLOSO

181 SAMIJON, BAL THOMAS CONCHA

182 SANDIG, SAMUEL DAN ELIJAH BALIGUAT

183 SANTILLAN, JEFFREY ARDALES

184 SANTOS, ANGELO GABRIEL MAKIMKIM

185 SEDANO, CRISANTO NEPOMUCENO

186 SEIF AL-HUNEIRNY, THABIT ABDULLAH NASER SUEÑO

187 SILVOSA, SHIELA MAE MIEL

188 SIM, JACQUELINE MAMBURAM

189 SIOCON, RENIE DUMLAO

190 SOLIS, CONIEGEN MIÑOZA

191 SULAYAO, ROLLIE DOBLE

192 SUMAGAYSAY, NELSON JOHN AGADIA

193 SUYOM, GILBERT ADVINCULA

194 TABALE, GERMAN JR IGNACIO

195 TABLAN, MARIONNE KIMBERLY CRUZ

196 TABUY, MICHAEL JAY ALETA

197 TAKA, HONIELYN

198 TAPANAN, ALEX AMARO

199 TEJADA, MISCHELLE LUCAS

200 TEVES, ABIGAIL ALTILLERO

201 TRANQUILAN, JULIEBE VILLAPAÑE

202 TUBA, ROGER BANTILO

203 TUMAGNA, LIEZEL PEÑAFLOR

204 TUÑACAO, ELYMI-AR-J SUBANG

205 UMPAD, RONALDO

206 VALENZUELA, JAY-AR LUCAS

207 VASQUES, TED MARK ESPANTO

208 VILLARUZ, ANGELICA SEGUIRA

209 VISTA, GIANELLI ANN ARGUILLO

210 YELO, JEANEERYL ACASO

211 ZARAGOZA, CHRISTIAN DOMETITA

NOTHING FOLLOWS———————-