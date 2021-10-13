211 examinees pass the Fisheries Technologist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 715 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2021. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld as per Board Resolution No. 08 dated October 13, 2021.
The members of the Board of Fisheries who gave the licensure examination are Westly R. Rosario, Chairman and Catalino R. Dela Cruz, Member.
Seq. No. Name
1 ABAS, JACKILYN MOKAMAD
2 ABELO, KIHARA ROBIOS
3 ABREU, ROSALIE LASCAÑO
4 ALFARO, RONALIE MORALES
5 ALID, SULAIMAN TAMOMOKAN
6 ANDO, JAMESELLE EZRA FABI
7 ANDRADE, JINKY JOY GAMINO
8 ANTIGA, MARIEL CAÑADORA
9 ARAGON, MARIE ANGELICA BAGAY
10 ARCILLA, KEIBRIEL KEILL PARAS
11 ARIÑEZ, JULY BORIMBAO
12 ARMADA, CINDY DEMA-ALA
13 ASIS, RUFA BONGHANOY
14 ATAYDE, JANMARK MANJUYOD
15 AYAP, LADY JANE SATURNO
16 BAGOL, PEARL ANNE
17 BARBACINA, CAMILLE
18 BARBACINA, MAREGIE
19 BASAS, RUTCHEL LABADIA
20 BAYOG, LEAH KATRINE AGUELO
21 BEREN, LESLIE GONZALES
22 BERMIL, ANGELICA BARANDA
23 BERNAL, JAYSON SALUPAN
24 BORJAL, JOAN BEATO
25 BORRES, REYMARK VILLAFLORES
26 BUEN, MARC ANDREW CERENO
27 BUGARIN, RONALYN GARCIA
28 BUITIZON, MARIA NIÑA PASTOR
29 BULA, MAE CABAJES
30 CABUROG, RHEALYN ALAO
31 CADAPAN, LEA MYR SOBREPEÑA
32 CALIMLIM, GIRLIE MAE SOLANO
33 CALIZO, JENYLLE KATE SEPARA
34 CAMBRONERO, PEARLYN TANATE
35 CAMPOS, JOANNA ROSE DEOCAMPO
36 CAPISTRANO, JOLLYMAR MASCARDO
37 CAPULE, MARIA ELOIZA TIBOR
38 CAPULI, ABBEYGAIL DIONISIO
39 CASONETE, APRIL ROSE MONSALUD
40 CIMAGALA, JAESAM CUSAP
41 COMPUESTO, JELZA AVILA
42 CORPUZ, MARIA YLIESE ABALOS
43 CORTEZ, RACHELLE JOY BAYSA
44 COTARA, CHARISSA DADULO
45 COTARA, IVAN SALAMAT
46 CUSTODIO, MERCY LOVE DELOS REYES
47 DADIVAS, ROLEN CASAS
48 DAHILAN, MELANIE GAITERA
49 DARAPIEZA, LEA JOY DINGLE
50 DAVID, MARY GOLD RIO
51 DE GUZMAN, CHRISTIAN BARNACHEA
52 DE LA TORRE, EIRENE DOROTHY SARACANLAO
53 DE SAN MIGUEL, DAN AMPATIN
54 DELA CRUZ, EMMANUEL CHRISTIAN PAMITTAN
55 DELGADO, KEZIA CHARIS PAEZ
56 DERESAS, RUFINO JR ASENTISTA
57 DESTREZA, NESTOR OLAIVAR
58 DIAMANTE, ROSE ANN MIAGAO
59 DIAZ, CHARISSA ANN BALTAZAR
60 DIAZ, JEREMIAH INVENTOR
61 DIDICAN, JANE ANGELICA MAGUINSAY
62 DIEZ, SHARMAINE JOY CALIXTON
63 DIZON, JOHN PATRICK MANUEL
64 DOMINGO, RACHELLE JIMENEZ
65 DUBLA, KATHRINE MAE OPERIO
66 DUBLIN, ELNIE ARRIESGADO
67 ECUNAR, VIVIAN ODOGAN
68 EDORIA, CHRISTIAN LENNON TORZAR
69 ENERO, MARIA RECHIELYN EBID
70 ENRIQUEZ, JESAME CORTEZ
71 ESCASINAS, CAMYLLE ARA DELORIA
72 ESPAÑOLA, MARK DELOS REYES
73 ESTIL, JAY LORD ILANO
74 ESTRELLA, EUGENE SABADO
75 FABAY, JANICE VILLARANDA
76 FEGIDERO, ROSELLE JOYCE GENORAGA
77 FONTILLAS, ELIZABETH BABO
78 FUNDADOR, DAVE REBATO
79 GACER, MERRY ANN REYES
80 GAGELONIA, JEFFERSON DULDULAO
81 GOMEZ, HONEY LYN RALLOS
82 GRENCIO, DEXTER BOGATE
83 GUZON, JOVEN DUMAGUIT
84 HALIL, LAARNI ABUJIN
85 HAMISAIN, JHERRY BONN DACULA
86 HARO, SANDRA MARIE GILO
87 HARON, NABEL AMEROL
88 HINAUTAN, JUNELOU BURATO
89 IBASCO, ODYLON BAETA
90 IMLANI, MORSID HASAN
91 INCIONG, ELLA MARIE BALINAS
92 INDUS, CEASAR RYAN DELOS REYES
93 INTERVENCION, JINNY GUZON
94 JARDELEZA, ANNA LIZA VILLANO
95 JATULAN, AIKA SENOBIO
96 JAUHARI, AL-KHALID SANGKA
97 JAVIER, RONNEL BRYAN RAFANAN
98 JOSOL, MA ROCILE ANGELA PACATANG
99 JULIAN, CRYSTEL JADE PATTUNG
100 JUMSALI, MARHAMIN HASIM
101 KIW-IS, KRISTEEN BAUTISTA
102 KUSAIN, ARBAYA FAISAL
103 LABRA, JACKIE LOU GALAGALA
104 LALAQUIL, WILBUR GEORGE CANDIA
105 LAMPITAO, RODA FAMORCA
106 LAURENCIANO, JENNIFER SINTONES
107 LAURETA, VANESSA CATABAY
108 LAZO, KENNETH TUPAS
109 LEMOSNERO, JAY BAYRON
110 LITERATUS, NOVA FE LIBTUAN
111 LOPEZ, LEA RODRIGUEZ
112 LORENZO, AVEGAIL TABAYAY
113 LOYLOY, ELREN BAGON
114 LUCERO, JEREMIE JACOBO
115 LUGMAY, GERALDINE SABIO
116 LULU, JEZMAE FAITH ANDIT
117 LUNA, ISABEL MARAÑA
118 MACALE, JASMIN NADONZA
119 MACODI, ALIMODDIN PAGADILAN
120 MADRONA, LAIZA MAE DAZA
121 MAGALLANES, DENNIS LLANO
122 MAGALLANES, SAGRADO CAMBRONERO
123 MALAVEGA, JOHN AMIEL BOLAÑOS
124 MAMHOT, GEFEL HOPE MANINGO
125 MANIMTIM, MARICAR ABACANO
126 MANZANO, CHARINA AFANTE
127 MATA, NERIZA MELCHOR
128 MATRIANO, QUEENIE ABELLO
129 MEJARES, MELANIE TENORIO
130 MICAROS, JEZZA LOZANO
131 MIGUEL, JERICO DISCION
132 MILANA, PETER JUNRY MAQUILAN
133 MINTED, MONIQUE AMANDO
134 MOLINA, DIANA RABOR
135 MONTICALVO, PIA ARGAWANON
136 MORALES, ERIC JULIANO
137 MORGA, ARIES MESA
138 MUKSAN, CHRISTOPHER KENT TATAD
139 NAMUAG, JESTER JUN SALAS
140 NAQUINES, GLORY SHIELA BURCELA
141 NARIDO, JESREEL MOJICA
142 NEBRES, CRISTINA SANTANDER
143 NOSCAL, HERBERT JOEY FORBES
144 NUDALO, ARNEL GONZAGA
145 OBUYES, KLYNCH AMBALA
146 OCOL, ROBINSON ESTACIO
147 OLAER, GERALDIN MAE DAGUPLO
148 OMBION, DOMINEQUE CADION
149 OMOYON, JESSA MAE SORTONES
150 OQUINA, CARMELA GARAY
151 ORQUILLAS, DIVINE GRACE EMRA
152 PAET, ANDREA RAQUIPO
153 PAGTABONAN, JONALY ABANAG
154 PAJES, MARY CATHY JANE GENULOS
155 PANADERO, JOHN ANDREW DOMINGUEZ
156 PASCUA, RAYMOND MENIANO
157 PERALTA, JUSTIN ROCH DIONELA
158 PEREZ, SONNY BUEZA
159 PERFIÑAN, NERIZA BACIT
160 PINKIHAN, JAIRENE CRUZ
161 PITOGO, RHENA ROSE PRICILLAS
162 PLAZA, JESZYRELLE LABANG
163 PUNO, MARY ELLAINE EDJAN
164 QUEZADA, GERONIMO ADAY
165 RACILES, ROWELLA ABAJO
166 RAMIREZ, MARITES FRANCISCO
167 RAMOS, FLOREN JANE CRUZ
168 RAMOS, HANNA ALEXINE ROTAQUIO
169 RAPANUT, MARIO JR BILOG
170 RAYMUNDO, JOSEPH ALONZO
171 REALICA, JOMAR REYES
172 REGLOS, LOUELLA CARULLO
173 REYNALDA, KRISTINE CAMINO
174 ROMANO, NIEL JUSTIN BUBAN
175 ROQUE, PRINCESS MARIE ALYNAGEN LUNAR
176 ROSAL, FLORANTE LOBO
177 SABUCDALAO, MARYBELLE RECITAS
178 SABUGAA, MICHELLE AMOR PONDOYO
179 SALAZAR, LEO CHRISTIAN ASUNCION
180 SALES, CARLA LOSLOSO
181 SAMIJON, BAL THOMAS CONCHA
182 SANDIG, SAMUEL DAN ELIJAH BALIGUAT
183 SANTILLAN, JEFFREY ARDALES
184 SANTOS, ANGELO GABRIEL MAKIMKIM
185 SEDANO, CRISANTO NEPOMUCENO
186 SEIF AL-HUNEIRNY, THABIT ABDULLAH NASER SUEÑO
187 SILVOSA, SHIELA MAE MIEL
188 SIM, JACQUELINE MAMBURAM
189 SIOCON, RENIE DUMLAO
190 SOLIS, CONIEGEN MIÑOZA
191 SULAYAO, ROLLIE DOBLE
192 SUMAGAYSAY, NELSON JOHN AGADIA
193 SUYOM, GILBERT ADVINCULA
194 TABALE, GERMAN JR IGNACIO
195 TABLAN, MARIONNE KIMBERLY CRUZ
196 TABUY, MICHAEL JAY ALETA
197 TAKA, HONIELYN
198 TAPANAN, ALEX AMARO
199 TEJADA, MISCHELLE LUCAS
200 TEVES, ABIGAIL ALTILLERO
201 TRANQUILAN, JULIEBE VILLAPAÑE
202 TUBA, ROGER BANTILO
203 TUMAGNA, LIEZEL PEÑAFLOR
204 TUÑACAO, ELYMI-AR-J SUBANG
205 UMPAD, RONALDO
206 VALENZUELA, JAY-AR LUCAS
207 VASQUES, TED MARK ESPANTO
208 VILLARUZ, ANGELICA SEGUIRA
209 VISTA, GIANELLI ANN ARGUILLO
210 YELO, JEANEERYL ACASO
211 ZARAGOZA, CHRISTIAN DOMETITA
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