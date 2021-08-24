247 examinees pass the Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 247 out of 621 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination a given by the Board of Mechanical Engineering in Baguio, Cotabato, Lucena, Pangasinan, Tacloban and Zamboanga this August 2021.
The members of the Board of Mechanical Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Leandro A. Conti, Chairman; Engr. Jerico T. Borja and Engr. Lorenzo P. Larion, Members.
Seq. No. Name
1 ABADILLA, JUSTINE PHILIP CANLAS
2 ABDULWAHID, HOBAYB RACHMAN
3 ABLAN, ARJAY IDDAY
4 ABUBO, RUSSELL PAUL TRESENIO
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5 ACEPCION, ROMAR OSIAS
6 ACUZAR, HERMELYNE FAYE BADUA
7 ACUÑA, MARK LEO MAGSINO
8 AGUJA, NEIL VINCENT NEGRETE
9 ALBUTRA, CHRISTIAN MACAPUGAS
10 ALFONSO, CHRISTOPHER PAUL MEMBRERE
11 ALMACIN, ARNEL ASIS
12 ALMOJUELA, CHRISTOPHER MADAYAG
13 AMON, AERON BERNARD CAPINDING
14 ANDAWEY, JOSWEEH BUTENG
15 AQUINO, KRIS EDGAR CIABAL
16 ARANDA, EZEKIEL VILLANUEVA
17 ARCAYAN, RODMAR MORENO
18 ARCHE, JOHN CARLOS SAN JOSE
19 AREGLADO, JOSEPH REMNARD VILLARUEL
20 ARGUTA, SHYO SUZUKI NACAR
21 ASUNCION, EARL GRAY GUMARAC
22 ATILANO, KENNETH PEREZ
23 AYAGAN, JOSHUA MIGUEL PORTILLO
24 AYALA, ARCH JOSEPH VILLACARLOS
25 AYASAO, MAVERICK SIGNABON
26 BACTAD, LOVIEJEANNE ALMA DULAY
27 BACULO, MARC JEFFERSON MANAOIS
28 BADULIS, LANZ GABRIEL ALMARIO
29 BAGUIDUDOL, JAYSHEY WANAG
30 BALLERDA, MARK JUSTIN LAURENTE
31 BALONG-ANGEY, REI ANGELO PLATA
32 BALTAZAR, CARTNEI HOWELL BUMANGLAG
33 BANDIOLA, KEN NORREN ROMERO
34 BANGUG, ALDRINE BREE NEBRES
35 BANIAGA, JANE TUNGAY
36 BANISA, PATRICK ABILAO
37 BASE, RYAN KIBINGAN
38 BAUTISTA, JANUS RAE CAROLINO
39 BAYRANTE, ALJON BERSABAL
40 BEJASA, SHEENA GAE
41 BELLEZA, CHRISTIAN RAFAEL
42 BONDOC, RODRIGO ACOSTA
43 BUCATCAT, JAYPEE LAMO
44 CABRAL, MARK JASON BACULO
45 CACANINDIN, MICHAEL DULATRE
46 CADAON, RAF JR AROMIN
47 CALARAMO, GEO CASILLA
48 CALAWA, CRISRHODE SICLADOY
49 CAMPITA, EMMANUEL DAYAHAN
50 CAMUS, DANIELLA NORIEGA
51 CAPULE, CARLO TRISTAN HERNANDEZ
52 CARAAN, RICO PANGANIBAN
53 CARIÑO, DONALD GACITA
54 CARLOS, RENZ NIKKO FERNANDEZ
55 CAROLINO, JUDY ANN RIVERA
56 CARTUJANO, SHERYL ANN DOMINGO
57 CASTILLO, JERICO TABELIN
58 CATALAN, REGINALD BANUGAN
59 CATAPANG, JOHN TRISTAN GUERRA
60 CATAPANG, RALPH ANDREI ALEGRIA
61 CATUBIG, KEN RESTY SUPANG
62 CAUBAT, JAMES PANTA
63 CEREZO, JAMES JR BOCAUTO
64 CERVANTES, ALEC CHRISTIAN MANCERA
65 COLOMA, KOBE BRYAN ABARICO
66 COLYONG, OVNEL JACOB LIM
67 COMPAL, JERRY LOUIS DAGDAG
68 COMPAL, JUNO RAMSON DAGDAG
69 CONCEPCION, CHRISTIAN ERIC AMIGO
70 CONSOLACION, TRISTAN JON DETEOTON TABAGO
71 CONTRERAS, HAROLD JO MAGBOJOS
72 CORSINO, JOHN KENNETH MOLANO
73 CRUZ, PAUL CHRISTIAN DE GUZMAN
74 CRUZAT, LANZ STEVENSON VERGARA
75 CUEVAS, JUNIX JHENVO ABANILLA
76 DAGURO, REYMOND PASCUA
77 DAHUM, RADZMIL SAHIBUL
78 DALIPOG, AL-JAY ARIONG
79 DAMIAS, JOSHUA CEDRIC VALDEZ
80 DATO, JONATHAN MIRANO
81 DATOON, MARY ANTONETTE MARTINEZ
82 DAZ, DARYL HART DE GUZMAN
83 DE GUIA, GAT LAYA HERNANDEZ
84 DE GUZMAN, DANIEL ALDRIAN RULLODA
85 DE LAS LLAGAS, LYNCH ANGELO NUÑEZ
86 DE ROXAS, JOHN FRITZ ALBANIA
87 DE SAHAGUN, MARY JOYCE EBUE
88 DEAN, JOHN ANDREY ROM
89 DELA CRUZ, CHRISTOPHER LENNON ADELINO
90 DELA PEÑA, JOHN CYRIL ABRIL
91 DESIERTO, LARS JACK DANIEL CARLET
92 DIAZ, JUDY MHEY SALAYO
93 DIAZ, RAFAEL DAN BERNARD CAPATI
94 DIMASANGCA, ALEMAR CAMORA
95 DINGLASAN, BRIAN DOMINICK MACATANGAY
96 DINGLASAN, KARL ANTHONY AVENIDA
97 DOMINGO, REINHARD FABRO
98 ELEDA, VHAN RENZ CRUZAT
99 ENDAYA, LIMMUEL PILAPIL
100 ENGRACIA, RIAN MIGUEL VALDEZ
101 ESCAMILLAS, RHODA MAE BATHAN
102 ESCOBAR, ALEXY GABRIEL
103 FANGAYEN, RUSLEE MARIETTA LIZARDO
104 FERMO, JOSHUA RHEY ABIBICO
105 FERNANDEZ, PHIL JOHN DOMINGO
106 FERRER, MARVIN LOUIS SISON
107 FLORA, JOHN REY MARTIN
108 FORTEZA, JOMEL LORENZO FELIX VILLANUEVA
109 GABRIEL, JHUNDY CALUBANDI
110 GANADEN, JERIC CORPUZ
111 GANDOL, RUDY MARC GIL
112 GAPUZ, DAN PATRICK GANON
113 GASIS, LLOYD CHRISTOPHER BACALLA
114 GATCHALIAN, MAR ALEXEOUS SALAUM
115 GENERAL, ALLAN JOSEFF DULAY
116 GUALBERTO, CHIASTINNE HIERANNE MAGADIA
117 GUNDRAN, JIMMY BOY HELOTIN
118 GUTIERREZ, CHASTER DAVE LUZANO
119 GUTLAY, KARL MYER RONDON
120 GUZMAN, DARWIN AUGUSTO
121 HAMMOND, CARL JUSTINE EREÑO
122 HINGANIA, FRANCISCO III JACOBO
123 IBAY, MARIO ALAMBRA
124 INGARAN, JESUS JR PINLAC
125 JAPSON, MARK ANTHONY VILLARANDA
126 JAVIER, CARLOS LUIGI CRUZ
127 JAVIER, IAN NATHANIEL ARELLANO
128 JUMDANI, ALKHATAB BALUAN
129 LACAMBRA, KENJI BONGSALO
130 LACWASAN, CHRISTOPHER SAL-OEN
131 LANUZA, RYAN CARLO CORDERO
132 LASTIMADO, ANGEL MORRIS
133 LEJARDE, IVORY MOGOL
134 LENNENG, JONAS IVAN ROCHE
135 LOCABEN, ERNESTO JR LANDISAN
136 LOLO, DOODS RAVEN TENIO
137 LONTOK, IAN GERALD MARANTAL
138 MAAÑO, ANNE CHRISTINE SALVA
139 MACUSI, FERNAN BALIDO
140 MADINO, VAL MHAR CATABAY
141 MAGARANG, NAIM AMPATOWA
142 MAGTIBAY, LAURENZ MATTHEW NAVARRO
143 MAMAC, VHON CEDRIC MARTINEZ
144 MANALASTAS, JOHNDEE GUZMAN
145 MANALO, LESLIE ANNE BARCENAS
146 MARBA, HEINTJE SHANNEN DOMECQ TURCO
147 MARITANA, WILSON JACOB AGUILAR
148 MARTINEZ, HARVEY GABRIEL
149 MAULION, JOSEPH ANDREI CAPARROS
150 MAYANI, CHRISTIAN SOLOMON
151 MEDINA, JOHN EZEKIEL MENDOZA
152 MEJALA, CHARLENE ESPAÑOL
153 MEJECO, CYRENE OLGADO
154 MENDOZA, KIM HESTER ORILLE
155 MENDOZA, NATHANIEL BEAVER APOSTOL
156 MENDOZA, VON MARK CRUZ
157 MENES, RAIVEN ANDREW SANCHEZ
158 MENOR, GIAN CARLO VERGARA
159 MERCULIO, EMBERJEF BADONGEN
160 MIRANDA, NOVER DE GUZMAN
161 MIRANDA, ROWELL BACTAD
162 MOLABOLA, JERALD DODGE PRICE
163 MORAL, MARWILLIAM ONOR
164 MORENO, BETH SALANGA
165 MURILLO, RICKY MORALES
166 NACINO, JOHN MARK HIDALGO
167 NAPA, JEFFERSON BAJA
168 NARVASA, KENNETH COSTES
169 NAVASERO, BIEN KRISTIAN JACOBE
170 NAÑAWA, IGINO MARCO CABRIGA
171 NIALA, RUBEN OPEÑA
172 NOGOY, ROLANDO MARIA BACANI
173 OBLEFIAS, RON MYKEL RAÑESES
174 OLAGET, DOMINGO JR LUMIWES
175 OPERAÑA, RON IVAN FRONDA
176 ORNIETA, KARLO SISNEROS
177 PACURE, IMAN KRISTIAN VENEZUELA
178 PADRIGO, EARL JOHN RAPIR
179 PAGARAO, MARK ROLAN FORTEZA
180 PAGULAYAN, MARLON MENIS
181 PAJO, VANNE JO VIRTUDAZO
182 PALOMAR, JOSHUA IVAN CAUZON
183 PAMANI, NATHANIEL BRYAN SAPADEN
184 PANELO, PAULO JHERICO BURGOS
185 PANGILINAN, RAPHAEL DON
186 PANTALEON, STEPHEN DONES
187 PARCASIO, JANAMEL PAULENE GADIANO
188 PARRA, PATRICK EDWIN ALONTE
189 PASAMBA, RENZELLE GUPO
190 PASIWAT, APPLE DOMANOG
191 PATAYAN, ARVIN PORTIZ
192 PATDO, BRANDO CASANOVA
193 PATINDOL, JANCRIS TABULONG
194 PERALTA, MANNY PATAGUE
195 PEREZ, HAZEL TORDECILLA
196 PITLONGAY, CLYDE JOHANSEN LACBAO
197 PUNZALAN, AARON CORPUZ
198 QUELINO, SERVANDO KINGAY
199 QUIJANO, EDUARDO JR GABONADA
200 QUINDARA, KEITH DANIEL CALIXTRO
201 RAMIREZ, MONICA ABRATIGUE
202 REODIQUE, KARLO SERAFICO
203 RESABAL, MARION VINCENT TAGUIAM
204 RESTON, MICHAEL ANDAMON
205 REYES, JOSHUA VELARDE
206 REYES, REYMART JAYNAR
207 RICALDE, EARL JERICO BARTOLOME
208 RIMANDO, ARDEY JAMES GENERALAO
209 ROSAL, ALLAN CHRISTIAN MARTINEZ
210 ROSARIO, JONALD ALBARIDA
211 RUTAQUIO, KURT MENARD ALCAIDE
212 SACOPLA, MARTIN RAVALO
213 SADUESTE, SEAN ERVIN ILAGAN
214 SAGUBAN, JUSTICE AARON GADINGAN
215 SALAZAR, JEFFERSON LABSAN
216 SALIK, RASHEED DIBAGELEN
217 SALINAS, DONNERICH FERRARIZ
218 SANIDAD, ERWIN JOHANNES MACADAEG
219 SANNADAN, DAREEN DALE ASTROLOGIO
220 SANNADAN, JEZREEL JOHN PORTUGUEZ
221 SANTIAGO, HARRELSON CALIFF BADION
222 SANTOS, JESHOA MANGOAGUI
223 SESE, CHRISTIAN JUSTIN MUSNI
224 SEÑA, MC LUGINN FERNANDEZ
225 SINGWA, SHADRACH UBONGEN
226 SOLANO, JEFRAN RHOI DELOS REYES
227 SOLIS, JAN ROBBY MACASAET
228 SORIANO, ADAMS PAUL MANAHAN
229 SY, MATTHEW JOHN SALMON
230 TABBADA, ACHILLES CALANZA
231 TABIAR, STEPHEN CARL CADAYONA
232 TALUNGON, ARFAHD LAPIDEZ
233 TARNATE, JAMES JR MANANIG
234 TECSON, JAEMUEL LEO PALAROAN
235 TERTE, DANIEL GREY ARGUEZA
236 TONOGBANUA, DAVE CABAHUG
237 UMIPIG, MIKHAIL RILLERA
238 USTARIS, MARK ALBERT JIMENEZ
239 VALENCIA, JULIANO JETTRO RAMIREZ
240 VILLALOBOS, KRISTALEIN DADUYA
241 VILLANUEVA, JOHN FREDRICK NANALI
242 VILLANUEVA, JOSE MA ANTONIO MATRIANO
243 VILLARAZA, LARRY GIBBS OCLARIT
244 VILLASIN, EMMANUEL FERNANDEZ
245 VISAYA, JESSIE RAE LIBAG
246 YAP, GERRY JR AMING
247 ZAPANTA, TRIPON JR ESPAÑA
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