247 examinees pass the Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 247 out of 621 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination a given by the Board of Mechanical Engineering in Baguio, Cotabato, Lucena, Pangasinan, Tacloban and Zamboanga this August 2021.

The members of the Board of Mechanical Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Leandro A. Conti, Chairman; Engr. Jerico T. Borja and Engr. Lorenzo P. Larion, Members.

Seq. No. Name

1 ABADILLA, JUSTINE PHILIP CANLAS

2 ABDULWAHID, HOBAYB RACHMAN

3 ABLAN, ARJAY IDDAY

4 ABUBO, RUSSELL PAUL TRESENIO



.ivs-container { padding-bottom: 56.25%; position: relative; background: lightgray; } .ivs-container > ivs-player { position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; }

5 ACEPCION, ROMAR OSIAS

6 ACUZAR, HERMELYNE FAYE BADUA

7 ACUÑA, MARK LEO MAGSINO

8 AGUJA, NEIL VINCENT NEGRETE

9 ALBUTRA, CHRISTIAN MACAPUGAS

10 ALFONSO, CHRISTOPHER PAUL MEMBRERE

11 ALMACIN, ARNEL ASIS

12 ALMOJUELA, CHRISTOPHER MADAYAG

13 AMON, AERON BERNARD CAPINDING

14 ANDAWEY, JOSWEEH BUTENG

15 AQUINO, KRIS EDGAR CIABAL

16 ARANDA, EZEKIEL VILLANUEVA

17 ARCAYAN, RODMAR MORENO

18 ARCHE, JOHN CARLOS SAN JOSE

19 AREGLADO, JOSEPH REMNARD VILLARUEL

20 ARGUTA, SHYO SUZUKI NACAR

21 ASUNCION, EARL GRAY GUMARAC

22 ATILANO, KENNETH PEREZ

23 AYAGAN, JOSHUA MIGUEL PORTILLO

24 AYALA, ARCH JOSEPH VILLACARLOS

25 AYASAO, MAVERICK SIGNABON

26 BACTAD, LOVIEJEANNE ALMA DULAY

27 BACULO, MARC JEFFERSON MANAOIS

28 BADULIS, LANZ GABRIEL ALMARIO

29 BAGUIDUDOL, JAYSHEY WANAG

30 BALLERDA, MARK JUSTIN LAURENTE

31 BALONG-ANGEY, REI ANGELO PLATA

32 BALTAZAR, CARTNEI HOWELL BUMANGLAG

33 BANDIOLA, KEN NORREN ROMERO

34 BANGUG, ALDRINE BREE NEBRES

35 BANIAGA, JANE TUNGAY

36 BANISA, PATRICK ABILAO

37 BASE, RYAN KIBINGAN

38 BAUTISTA, JANUS RAE CAROLINO

39 BAYRANTE, ALJON BERSABAL

40 BEJASA, SHEENA GAE

41 BELLEZA, CHRISTIAN RAFAEL

42 BONDOC, RODRIGO ACOSTA

43 BUCATCAT, JAYPEE LAMO

44 CABRAL, MARK JASON BACULO

45 CACANINDIN, MICHAEL DULATRE

46 CADAON, RAF JR AROMIN

47 CALARAMO, GEO CASILLA

48 CALAWA, CRISRHODE SICLADOY

49 CAMPITA, EMMANUEL DAYAHAN

50 CAMUS, DANIELLA NORIEGA

51 CAPULE, CARLO TRISTAN HERNANDEZ

52 CARAAN, RICO PANGANIBAN

53 CARIÑO, DONALD GACITA

54 CARLOS, RENZ NIKKO FERNANDEZ

55 CAROLINO, JUDY ANN RIVERA

56 CARTUJANO, SHERYL ANN DOMINGO

57 CASTILLO, JERICO TABELIN

58 CATALAN, REGINALD BANUGAN

59 CATAPANG, JOHN TRISTAN GUERRA

60 CATAPANG, RALPH ANDREI ALEGRIA

61 CATUBIG, KEN RESTY SUPANG

62 CAUBAT, JAMES PANTA

63 CEREZO, JAMES JR BOCAUTO

64 CERVANTES, ALEC CHRISTIAN MANCERA

65 COLOMA, KOBE BRYAN ABARICO

66 COLYONG, OVNEL JACOB LIM

67 COMPAL, JERRY LOUIS DAGDAG

68 COMPAL, JUNO RAMSON DAGDAG

69 CONCEPCION, CHRISTIAN ERIC AMIGO

70 CONSOLACION, TRISTAN JON DETEOTON TABAGO

71 CONTRERAS, HAROLD JO MAGBOJOS

72 CORSINO, JOHN KENNETH MOLANO

73 CRUZ, PAUL CHRISTIAN DE GUZMAN

74 CRUZAT, LANZ STEVENSON VERGARA

75 CUEVAS, JUNIX JHENVO ABANILLA

76 DAGURO, REYMOND PASCUA

77 DAHUM, RADZMIL SAHIBUL

78 DALIPOG, AL-JAY ARIONG

79 DAMIAS, JOSHUA CEDRIC VALDEZ

80 DATO, JONATHAN MIRANO

81 DATOON, MARY ANTONETTE MARTINEZ

82 DAZ, DARYL HART DE GUZMAN

83 DE GUIA, GAT LAYA HERNANDEZ

84 DE GUZMAN, DANIEL ALDRIAN RULLODA

85 DE LAS LLAGAS, LYNCH ANGELO NUÑEZ

86 DE ROXAS, JOHN FRITZ ALBANIA

87 DE SAHAGUN, MARY JOYCE EBUE

88 DEAN, JOHN ANDREY ROM

89 DELA CRUZ, CHRISTOPHER LENNON ADELINO

90 DELA PEÑA, JOHN CYRIL ABRIL

91 DESIERTO, LARS JACK DANIEL CARLET

92 DIAZ, JUDY MHEY SALAYO

93 DIAZ, RAFAEL DAN BERNARD CAPATI

94 DIMASANGCA, ALEMAR CAMORA

95 DINGLASAN, BRIAN DOMINICK MACATANGAY

96 DINGLASAN, KARL ANTHONY AVENIDA

97 DOMINGO, REINHARD FABRO

98 ELEDA, VHAN RENZ CRUZAT

99 ENDAYA, LIMMUEL PILAPIL

100 ENGRACIA, RIAN MIGUEL VALDEZ

101 ESCAMILLAS, RHODA MAE BATHAN

102 ESCOBAR, ALEXY GABRIEL

103 FANGAYEN, RUSLEE MARIETTA LIZARDO

104 FERMO, JOSHUA RHEY ABIBICO

105 FERNANDEZ, PHIL JOHN DOMINGO

106 FERRER, MARVIN LOUIS SISON

107 FLORA, JOHN REY MARTIN

108 FORTEZA, JOMEL LORENZO FELIX VILLANUEVA

109 GABRIEL, JHUNDY CALUBANDI

110 GANADEN, JERIC CORPUZ

111 GANDOL, RUDY MARC GIL

112 GAPUZ, DAN PATRICK GANON

113 GASIS, LLOYD CHRISTOPHER BACALLA

114 GATCHALIAN, MAR ALEXEOUS SALAUM

115 GENERAL, ALLAN JOSEFF DULAY

116 GUALBERTO, CHIASTINNE HIERANNE MAGADIA

117 GUNDRAN, JIMMY BOY HELOTIN

118 GUTIERREZ, CHASTER DAVE LUZANO

119 GUTLAY, KARL MYER RONDON

120 GUZMAN, DARWIN AUGUSTO

121 HAMMOND, CARL JUSTINE EREÑO

122 HINGANIA, FRANCISCO III JACOBO

123 IBAY, MARIO ALAMBRA

124 INGARAN, JESUS JR PINLAC

125 JAPSON, MARK ANTHONY VILLARANDA

126 JAVIER, CARLOS LUIGI CRUZ

127 JAVIER, IAN NATHANIEL ARELLANO

128 JUMDANI, ALKHATAB BALUAN

129 LACAMBRA, KENJI BONGSALO

130 LACWASAN, CHRISTOPHER SAL-OEN

131 LANUZA, RYAN CARLO CORDERO

132 LASTIMADO, ANGEL MORRIS

133 LEJARDE, IVORY MOGOL

134 LENNENG, JONAS IVAN ROCHE

135 LOCABEN, ERNESTO JR LANDISAN

136 LOLO, DOODS RAVEN TENIO

137 LONTOK, IAN GERALD MARANTAL

138 MAAÑO, ANNE CHRISTINE SALVA

139 MACUSI, FERNAN BALIDO

140 MADINO, VAL MHAR CATABAY

141 MAGARANG, NAIM AMPATOWA

142 MAGTIBAY, LAURENZ MATTHEW NAVARRO

143 MAMAC, VHON CEDRIC MARTINEZ

144 MANALASTAS, JOHNDEE GUZMAN

145 MANALO, LESLIE ANNE BARCENAS

146 MARBA, HEINTJE SHANNEN DOMECQ TURCO

147 MARITANA, WILSON JACOB AGUILAR

148 MARTINEZ, HARVEY GABRIEL

149 MAULION, JOSEPH ANDREI CAPARROS

150 MAYANI, CHRISTIAN SOLOMON

151 MEDINA, JOHN EZEKIEL MENDOZA

152 MEJALA, CHARLENE ESPAÑOL

153 MEJECO, CYRENE OLGADO

154 MENDOZA, KIM HESTER ORILLE

155 MENDOZA, NATHANIEL BEAVER APOSTOL

156 MENDOZA, VON MARK CRUZ

157 MENES, RAIVEN ANDREW SANCHEZ

158 MENOR, GIAN CARLO VERGARA

159 MERCULIO, EMBERJEF BADONGEN

160 MIRANDA, NOVER DE GUZMAN

161 MIRANDA, ROWELL BACTAD

162 MOLABOLA, JERALD DODGE PRICE

163 MORAL, MARWILLIAM ONOR

164 MORENO, BETH SALANGA

165 MURILLO, RICKY MORALES

166 NACINO, JOHN MARK HIDALGO

167 NAPA, JEFFERSON BAJA

168 NARVASA, KENNETH COSTES

169 NAVASERO, BIEN KRISTIAN JACOBE

170 NAÑAWA, IGINO MARCO CABRIGA

171 NIALA, RUBEN OPEÑA

172 NOGOY, ROLANDO MARIA BACANI

173 OBLEFIAS, RON MYKEL RAÑESES

174 OLAGET, DOMINGO JR LUMIWES

175 OPERAÑA, RON IVAN FRONDA

176 ORNIETA, KARLO SISNEROS

177 PACURE, IMAN KRISTIAN VENEZUELA

178 PADRIGO, EARL JOHN RAPIR

179 PAGARAO, MARK ROLAN FORTEZA

180 PAGULAYAN, MARLON MENIS

181 PAJO, VANNE JO VIRTUDAZO

182 PALOMAR, JOSHUA IVAN CAUZON

183 PAMANI, NATHANIEL BRYAN SAPADEN

184 PANELO, PAULO JHERICO BURGOS

185 PANGILINAN, RAPHAEL DON

186 PANTALEON, STEPHEN DONES

187 PARCASIO, JANAMEL PAULENE GADIANO

188 PARRA, PATRICK EDWIN ALONTE

189 PASAMBA, RENZELLE GUPO

190 PASIWAT, APPLE DOMANOG

191 PATAYAN, ARVIN PORTIZ

192 PATDO, BRANDO CASANOVA

193 PATINDOL, JANCRIS TABULONG

194 PERALTA, MANNY PATAGUE

195 PEREZ, HAZEL TORDECILLA

196 PITLONGAY, CLYDE JOHANSEN LACBAO

197 PUNZALAN, AARON CORPUZ

198 QUELINO, SERVANDO KINGAY

199 QUIJANO, EDUARDO JR GABONADA

200 QUINDARA, KEITH DANIEL CALIXTRO

201 RAMIREZ, MONICA ABRATIGUE

202 REODIQUE, KARLO SERAFICO

203 RESABAL, MARION VINCENT TAGUIAM

204 RESTON, MICHAEL ANDAMON

205 REYES, JOSHUA VELARDE

206 REYES, REYMART JAYNAR

207 RICALDE, EARL JERICO BARTOLOME

208 RIMANDO, ARDEY JAMES GENERALAO

209 ROSAL, ALLAN CHRISTIAN MARTINEZ

210 ROSARIO, JONALD ALBARIDA

211 RUTAQUIO, KURT MENARD ALCAIDE

212 SACOPLA, MARTIN RAVALO

213 SADUESTE, SEAN ERVIN ILAGAN

214 SAGUBAN, JUSTICE AARON GADINGAN

215 SALAZAR, JEFFERSON LABSAN

216 SALIK, RASHEED DIBAGELEN

217 SALINAS, DONNERICH FERRARIZ

218 SANIDAD, ERWIN JOHANNES MACADAEG

219 SANNADAN, DAREEN DALE ASTROLOGIO

220 SANNADAN, JEZREEL JOHN PORTUGUEZ

221 SANTIAGO, HARRELSON CALIFF BADION

222 SANTOS, JESHOA MANGOAGUI

223 SESE, CHRISTIAN JUSTIN MUSNI

224 SEÑA, MC LUGINN FERNANDEZ

225 SINGWA, SHADRACH UBONGEN

226 SOLANO, JEFRAN RHOI DELOS REYES

227 SOLIS, JAN ROBBY MACASAET

228 SORIANO, ADAMS PAUL MANAHAN

229 SY, MATTHEW JOHN SALMON

230 TABBADA, ACHILLES CALANZA

231 TABIAR, STEPHEN CARL CADAYONA

232 TALUNGON, ARFAHD LAPIDEZ

233 TARNATE, JAMES JR MANANIG

234 TECSON, JAEMUEL LEO PALAROAN

235 TERTE, DANIEL GREY ARGUEZA

236 TONOGBANUA, DAVE CABAHUG

237 UMIPIG, MIKHAIL RILLERA

238 USTARIS, MARK ALBERT JIMENEZ

239 VALENCIA, JULIANO JETTRO RAMIREZ

240 VILLALOBOS, KRISTALEIN DADUYA

241 VILLANUEVA, JOHN FREDRICK NANALI

242 VILLANUEVA, JOSE MA ANTONIO MATRIANO

243 VILLARAZA, LARRY GIBBS OCLARIT

244 VILLASIN, EMMANUEL FERNANDEZ

245 VISAYA, JESSIE RAE LIBAG

246 YAP, GERRY JR AMING

247 ZAPANTA, TRIPON JR ESPAÑA

NOTHING FOLLOWS———————-