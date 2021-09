276 examinees pass the Veterinarian Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 276 out of 720 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cebu, Koronadal, Legazpi and Tuguegarao last August and September 2021.

The members of the Board of Veterinary Medicine who gave the licensure examination are Dr. Ma. Elizabeth D. Callanta, Chairman and Dr. Maximino M. Montenegro, Member.

Seq. No. Name

1 ABANCE, KEVYN ANNE JAVILLONAR

2 ABELARDE, GEMIL ALLEN MAMARIL

3 ABLAYAN, FATIMA AMBROS



4 ACIERTO, IRAH PEARL RUIZ

5 AGACETA, JOHN LUIS LAXAMANA

6 AGAD, MERVYN SALES

7 AGCANAS, ROANNE JOY PULIDO

8 AGDIPPA, MICHAEL DEITHER TOLEDO

9 ALANZADO, MICHELLE ACA-AC

10 ALBESA, ELY LOURAINE BARTOLAY

11 ALCUIREZ, JOHN PAUL CANANEA

12 ALILI, JACKSON ERVIN ROQUE

13 ALMAZAR, LYSETTE ANNE ARELLANO

14 ALMERON, AMIEL JOHN EDWARD BACNIS

15 ALONSO, LHOROVILLE CATAAG

16 ALVARADO, JOELYN JOY MANZANO

17 ALVIAR, ANGELA ISIP

18 ANANAYO, SHARMAINE JOY PUGUON

19 ANCHETA, KRISTINE KAMILLE BARTOLOME

20 ANTON, YVONNE QUEN

21 APDUHAN, LAUREECE SALM ASUGAS

22 APOLINARIO, ANTHONY RENDON

23 ARATO, DANNICA MAY CABLAY

24 ARRIOLA, DONNA MAE NEPOMUCENO

25 ARROYO, MICAH LEA PONCIANO

26 BACCAY, PAUL ANGELO BADUA

27 BACHOCO, EVE VINCENT SUNDIE BACUAL

28 BACOLOR, ZAIRAH DESS ALBERTO

29 BAES, VERNICE FAJANILAN

30 BALANGUE, WILFRED DESTURA

31 BALANQUIT, ANNALIE LUTAO

32 BALLINAN, NOAH ASHER MADDATU

33 BALNEG, KRISLEY DIANE PAGTOC

34 BALTAZAR, KRISTINE JOYCE MAGTOTO

35 BAQUI, MA KATRINA AINA JAVIER

36 BARROA, OLIVER JOHN PALMES

37 BASCO, ELVIRA THERESSE ALCANTARA

38 BATAN, EDMOND BONIFACIO

39 BAYLON, ZAIRAH JANE DE GUZMAN

40 BAÑAGALE, ALEXIS JONAS CALIMAG

41 BELLIT, JHON JOVEN GONZAGA

42 BERJA, CHRISTINE SEÑA

43 BERNARDINO, ARLENE AIRA MONGALINI

44 BIBAS, JULIEVELLE SALUDARES

45 BUHONG, JERICHO BEN DUMAY

46 BUITIZON, ELYN RUSMAY SORIO

47 BUNAGAN, MARIBETH CAPAL

48 BUNAYOG, ROXANNE ELYSSE BAUTISTA

49 BURAGA, EDZKY BAUTISTA

50 BURAYAG, TRIFENA MARIER ZABAT

51 CABALQUINTO, RAFAEL BALMES

52 CABUGUASON, MICAH OGATIS

53 CAJES, CLOIE ALYANNA PARAGUAS

54 CAJUCOM, MARIA ANGELINA PALLANAN

55 CAL, PRINCESS LLAVAN

56 CALAYCAY, CAMILLE CANIMO

57 CALDEO, SHANE LANDRITO

58 CALION, JOHN MARK BIGO

59 CALUGAS, ARJAY CAONAN

60 CALUYA, JEFFERLYN JOY BALLESTEROS

61 CAMINO, FRANCESCA CASTRO

62 CAPDOS, ERICKSON BAUCAS

63 CAPUA, EMMANUEL RENZO SALES

64 CARVAJAL, MA SOFIA VELASCO

65 CATOLICO, DAVE REINNIEL SADUCOS

66 CELIZ, ELLA LOUISE CLAUDETTE LADRIDO

67 CHUA, JONN VENRICK ESPIRITU

68 COMOTA, GABRIEL III GONZAGA

69 CONCEPCION, MARK PEÑAFLOR

70 CONTRERAS, KATHLYN FABIAN

71 CORPUZ, ADRIAN ERNEST GUEVARRA

72 CRISTOBAL, CAMILLE PACHECO

73 CRISTOBAL, JERICHO ALBERT CRISTIN

74 CRUZ, ALYSSA BETH SALIDO

75 CRUZ, JOSHUA FELIPE

76 CRUZ, RALPH RYAN CRISTOBAL

77 CRUZ, VIRGILIO JR GUMAPOS

78 CUANAN, MELCHIVILLE JOSEAL DIANA BOYSILLO

79 CUDIA, ANGILIE BAGSIC

80 CUISON, TRICIA ANN JIMENEZ

81 CUNANAN, ALJON PANGILINAN

82 CUSIPAG, ANGELICA ANGULUAN

83 DACILLO, MONIQUE ANDES

84 DALANON, MA-ANGELIC-AN SALLENA

85 DALASEN, KIM JAY LOCABEN

86 DANG-IW, SCHWEITZER LUMANGLANG

87 DAVID, JOHN NATHANIEL TONGOL

88 DAWAWENG, JORDAN BAUTISTA

89 DAYANDANTE, ANGELICA JOYCE POOT

90 DE CASTRO, DIANNE LABUTAN

91 DE GUZMAN, JAVIER VINCENT CANO

92 DE LEON, JAN ROBERT CARREON

93 DE QUINTOS, QUEENIE SABAS

94 DELA CRUZ, JAIRA MAE VIVAS

95 DELA CRUZ, ROWENA TABBAL

96 DELA CRUZ, SHERINA LYNN DELOS SANTOS

97 DELAMIDE, MARIA RHODESSA ARGENIO

98 DENIEGA, NIÑA ROSE MATILOS

99 DIEGO, AUSTIN VILLAVIRAY

100 DIZON, DENISE JEWEL MARERO

101 DIZON, JAMES VINCENT CRUZ

102 DIZON, JENALYN JOY SUPAN

103 DIZON, RICA ROSE SANTIAGO

104 DOLIPAS, DANIELLE GUMPAD

105 DOLOGUIN, CRISEL JOY BARILLO

106 DOMINGO, LAURA DOMINIQUE VICTORIA

107 DOMINGO, PATRICK RED GARSAIN

108 DULNUAN, DEN ZEL BUHONG

109 DUYAG, JOSHUA TERENCE TANEGRA

110 EJERCITO, GIORGIO MIRANDA

111 ERMINO, JOSHUA RENZO SUPELANA

112 ESGUERRA, JIREH SHEKINAH COMETA

113 ESTEBAN, ALYSSA MARI BRUGADA

114 ESTOLLOSO, KYL EMMAN HINGUILLO

115 ESTRADA, JINGKY GAWAT

116 ESTRELLA, PATRICIA DENISE PATACSIL

117 EVANGELISTA, JOSHUA VENTURA

118 FABIAN, PATROCINIO JOSEFF DIVINA

119 FLORES, SENITA DORAINE LAMOGLIA

120 FONTANILLA, HILARY JR DAYAG

121 FRANCISCO, RAMELEEN FRANCHESCA PARIÑAS

122 FRIGILLANA, DENVER GARCIA

123 GABIOLA, IRISH OGGAS

124 GACAYAN, MARIA CRESTA BELINDA NOVERO

125 GACAYAN, MONICA ELAMPARO

126 GADDI, RUTH MIRANDA

127 GAMARA, DIANN KRISTINE COMBALICER

128 GAMUNDOY, FRANZ LOUISE PIAMONTE

129 GARCIA, MARCO ANGELO MENESES

130 GASGA, JHOVEAN ESQUERRA

131 GASPAR, CARMELA MAE INTONG

132 GAÑA, JUSTIN JOSEPH SABA

133 GEARHART, ROCO MATAMMU

134 GERVACIO, VON VINCENT SABLAY

135 GLORIA, GLENN PATRIC VILLALUNA

136 GODIO, MARIA YSABEL BACANI

137 GONZALES, EIZELL ANTONIO

138 GUEVARRA, KENO RUIZ MARCELO

139 GUICO, JAMESON DIAZ

140 GUIEB, DIANA AGUSTIN

141 GUILANDA, NEXIE AWISAN

142 GUMBAO, BERNADETTE ACLARACION

143 HERAÑA, ADRIAN JOSEPH FLORES

144 HUERTAS, VIA IMEE TAMORADA

145 IBASCO, RENZ FALABI

146 IGNACIO, ALOYSIUS ODAL

147 IREMEDIO, LYNARD PALUA

148 IT-ITAN, SHEARWOOD BACAGAN

149 JABONETE, ILONAH MARGA CAFINO

150 JANIER, MARK EDD BAGSARSA

151 JAVIER, DYANN CAMILLE LEGAYO

152 JOSE, ALLAN JOY FAYLOGA

153 JULIA, LAISA SAN AGUSTIN

154 KING, MARIEL KIMBERLY TABIANAN

155 LAGUNA, MARLTON BROÑOLA

156 LARUBES, MANJOMARIE MANIGO

157 LAZATIN, JOSEPH DIZON

158 LIBAN, LINDEL LAMMAWIN

159 LINGALING, LIM LIW-AN

160 LIZARES, CARMELA MARIE BONGCO

161 LLAMAS, CHRISTOPER NHELAN ADAN

162 LOBHOY, OLIWA

163 LONGAN, VEREEL BALASO

164 LOPEZ, JEMALYN VILLEGAS

165 LORENZO, JERVIN TROI CASITA

166 LORENZO, KRISLYN RUBEN

167 LOREZCO, KEIFER VILLAFANIA

168 LUBAG, ERICKA ELLINE CABURNAY

169 MACASAET, NICKO JANSON YRIGAN

170 MACAYAN, KATRIN AIZEL RAMOS

171 MADDUMBA, FELISA GRACE APAGAR

172 MAGAHIS, EARL CASTUERA

173 MAGNO, KIM ALLYSON PAHILANGA

174 MALLARI, REINIEL DOMINGO

175 MANALILI, NICOLE OBISPADO

176 MANDANE, JUNINE MARIE LOBA

177 MANDRAS, DARLENE GOMEZ

178 MANIQUIS, MIKKA ELLA TAYAG

179 MANIQUIZ, PAUL JOHN HIPOLITO

180 MARIFOSQUE, STEFI ANDREA ALCOSEBA

181 MARQUEZ, DAVE AUDREY CRUZ

182 MARRERO, RANDELLE VELASCO

183 MASALUNGA, MYK NIÑO CRUZ

184 MATEO, VEINA JUNDESAH IRANG

185 MEJIA, JOHN VINCENT DELA CRUZ

186 MENDOZA, ALEXANDER II AMEN CRUZ

187 MICLAT, MIA FLOR LENON

188 MIGUEL, PRECIOUS DULNUAN

189 MILANES, GAZARRIE CABBIGAT

190 MIRANDA, ELLA LALAINE CEPEDA

191 MORIÑO, DARLA MOLINO

192 NAGAI, MAIKO GAGARIN

193 NALE, JAN MARIE OBIAS

194 NAMUAG, KAREN DAPHNE YU

195 NG, KIMBERLY BATAAN

196 NICDAO, RUDEE ANN RAMOS

197 NIDEA, ANGELICA RICA LEDESMA

198 NOBLEZA, JOSHUA ROMMEL MIRABUENO

199 NOVA, MA JENELYN ABUNDABAR

200 OCCIDENTAL, CHARLENE ELLA LABRADOR

201 OCDEN, LEONIE LEE COLCOL

202 OLIQUINO, RYNER VON JAMIAS

203 ORIA, JAY MART FERNANDO

204 PAGADUAN, ROWIE ARENAS

205 PAJAC, JOEY GEL DURIN

206 PANGANIBAN, KAYLA ALYSA EVANGELISTA

207 PASCUA, ERIC ROBERTO CACHO

208 PASCUA, MAICA BAYSA

209 PATRICIO, MARY ROSE CELARIO

210 PAYUMO, DARYL JAY LEYNO

211 PECKLEY, GEORGE III WANGWANG

212 PEDRO, DANIEL PAULO ANTONIO

213 PELAYO, JENNILYN PANTE

214 PERALTA, JAYSON GONZALES

215 PEREZ, ADRIAN ABEJARON

216 PEREZ, CHRISETTE DE GUZMAN

217 PICART, CHRISTIAN ARNADO

218 PINGCO, ANGELICA CHELU MACAVINTA

219 PONCE, KRIS ZHANE MANUEL

220 POQUIZ, MAE ANDREA SOLOMON

221 PRADILLADA, JEN GINELLE CARPIO

222 PULMON, JEAN ARIANE ALBERTO

223 QUODALA, RAINER KYLE BOLISLIS

224 RACRAQUIN, PAOLO NAVORA

225 RAMOS, QUEENIE PALBAN

226 REAMBILLO, CYD JOSEA MALINTAD

227 REBACCA, KRISTEL CENIZA

228 REDOBLE, CHARLES KEEN BARBERAN

229 REFORSADO, JOHN PAUL PABLEO

230 REYES, CHARLS JASON REYES

231 REYES, MARY ABEGAIL LUCIDO

232 RILLERA, MARIANE JOY OBALDO

233 RIVERA, ROMANO MARCO BOGNOT

234 RIZANO, MARK RUSSEL AGNES

235 RODRIGUEZ, CHRISIA BARTOLOME

236 ROMERO, SHADRACH TUMANGAN

237 ROSALES, BIEN DOMINIC CONDE

238 SABELO, KRISTINE JOYCE BAL-IYANG

239 SALCEDO, JEREMY ABELLA

240 SAMALA, ANGELA AGAS

241 SAMSON, SHEKINAH PHEBE MILAN

242 SAMSON, ZCHAREIGN NIÑA LIMPIADA

243 SANTIAGO, ZXIEN MOHREEN APANAY

244 SANTOS, DONICA JOYCE GABRIEL

245 SAPIN, CHRISTIAN ERIC DE GUZMAN

246 SARMIENTO, ELENA SELINA ZABALLERO

247 SARMIENTO, KARL LOUIE ESPAÑOLA

248 SEPOSO, DARLENE ORPEZA

249 SERRANO, SEAN FREDERICK TOLENTINO

250 SETIAS, CELINA VICTORIA CUYUGAN

251 SIERDA, SHENNA MARIE SEÑA

252 SOLIWEG, GENREV SAMA

253 STA MARIA, DANNALI IGNACIO

254 SUPAN, MAUREEN KHIMMERY BETITO

255 TABLAC, NED CASSEY BALOALOA

256 TANGI, GERALD CUEVA

257 TANTIONGCO, CAMILLE ALEXIS DUMALE

258 TAYNAN, IOLANI BALACDAO

259 TAYNAN, NOREEN BANIH

260 TEJA, JERICK CABACUNGAN

261 TORMES, ANGELA YANG DIMANARIG

262 TUAZON, ALLAN JOHN MENDOZA

263 TUAZON, MARI CIELA ELYZE CALAGUAS

264 UKA, MARK ALLEN JAMILAN

265 VALDEZ, KEZIA MATIAS

266 VALERA, ESTHER LUCIANO

267 VALERA, FRED GIO REAN MACASADDU

268 VELASCO, CLINT MARCIAL POLAWES

269 VELASQUEZ, XENA BELLE SONIEGA

270 VILLACORTA, MICHELLE ANGELA GARCIA

271 VILLAMARIA, DIANNE CREDITO

272 VILLARUZ, JOHANNA GRACE PASCUAL

273 VIOJAN, ELLALE ANN GARADO

274 WILWAYCO, PATRICIA RODA

275 YAMAS, SEAN PHILIP VILLAMAR

276 YAO, SHARLENE LOPEZ

NOTHING FOLLOWS———————-