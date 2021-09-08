276 examinees pass the Veterinarian Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 276 out of 720 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cebu, Koronadal, Legazpi and Tuguegarao last August and September 2021.
The members of the Board of Veterinary Medicine who gave the licensure examination are Dr. Ma. Elizabeth D. Callanta, Chairman and Dr. Maximino M. Montenegro, Member.
Seq. No. Name
Seq. No. Name
1 ABANCE, KEVYN ANNE JAVILLONAR
2 ABELARDE, GEMIL ALLEN MAMARIL
3 ABLAYAN, FATIMA AMBROS
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4 ACIERTO, IRAH PEARL RUIZ
5 AGACETA, JOHN LUIS LAXAMANA
6 AGAD, MERVYN SALES
7 AGCANAS, ROANNE JOY PULIDO
8 AGDIPPA, MICHAEL DEITHER TOLEDO
9 ALANZADO, MICHELLE ACA-AC
10 ALBESA, ELY LOURAINE BARTOLAY
11 ALCUIREZ, JOHN PAUL CANANEA
12 ALILI, JACKSON ERVIN ROQUE
13 ALMAZAR, LYSETTE ANNE ARELLANO
14 ALMERON, AMIEL JOHN EDWARD BACNIS
15 ALONSO, LHOROVILLE CATAAG
16 ALVARADO, JOELYN JOY MANZANO
17 ALVIAR, ANGELA ISIP
18 ANANAYO, SHARMAINE JOY PUGUON
19 ANCHETA, KRISTINE KAMILLE BARTOLOME
20 ANTON, YVONNE QUEN
21 APDUHAN, LAUREECE SALM ASUGAS
22 APOLINARIO, ANTHONY RENDON
23 ARATO, DANNICA MAY CABLAY
24 ARRIOLA, DONNA MAE NEPOMUCENO
25 ARROYO, MICAH LEA PONCIANO
26 BACCAY, PAUL ANGELO BADUA
27 BACHOCO, EVE VINCENT SUNDIE BACUAL
28 BACOLOR, ZAIRAH DESS ALBERTO
29 BAES, VERNICE FAJANILAN
30 BALANGUE, WILFRED DESTURA
31 BALANQUIT, ANNALIE LUTAO
32 BALLINAN, NOAH ASHER MADDATU
33 BALNEG, KRISLEY DIANE PAGTOC
34 BALTAZAR, KRISTINE JOYCE MAGTOTO
35 BAQUI, MA KATRINA AINA JAVIER
36 BARROA, OLIVER JOHN PALMES
37 BASCO, ELVIRA THERESSE ALCANTARA
38 BATAN, EDMOND BONIFACIO
39 BAYLON, ZAIRAH JANE DE GUZMAN
40 BAÑAGALE, ALEXIS JONAS CALIMAG
41 BELLIT, JHON JOVEN GONZAGA
42 BERJA, CHRISTINE SEÑA
43 BERNARDINO, ARLENE AIRA MONGALINI
44 BIBAS, JULIEVELLE SALUDARES
45 BUHONG, JERICHO BEN DUMAY
46 BUITIZON, ELYN RUSMAY SORIO
47 BUNAGAN, MARIBETH CAPAL
48 BUNAYOG, ROXANNE ELYSSE BAUTISTA
49 BURAGA, EDZKY BAUTISTA
50 BURAYAG, TRIFENA MARIER ZABAT
51 CABALQUINTO, RAFAEL BALMES
52 CABUGUASON, MICAH OGATIS
53 CAJES, CLOIE ALYANNA PARAGUAS
54 CAJUCOM, MARIA ANGELINA PALLANAN
55 CAL, PRINCESS LLAVAN
56 CALAYCAY, CAMILLE CANIMO
57 CALDEO, SHANE LANDRITO
58 CALION, JOHN MARK BIGO
59 CALUGAS, ARJAY CAONAN
60 CALUYA, JEFFERLYN JOY BALLESTEROS
61 CAMINO, FRANCESCA CASTRO
62 CAPDOS, ERICKSON BAUCAS
63 CAPUA, EMMANUEL RENZO SALES
64 CARVAJAL, MA SOFIA VELASCO
65 CATOLICO, DAVE REINNIEL SADUCOS
66 CELIZ, ELLA LOUISE CLAUDETTE LADRIDO
67 CHUA, JONN VENRICK ESPIRITU
68 COMOTA, GABRIEL III GONZAGA
69 CONCEPCION, MARK PEÑAFLOR
70 CONTRERAS, KATHLYN FABIAN
71 CORPUZ, ADRIAN ERNEST GUEVARRA
72 CRISTOBAL, CAMILLE PACHECO
73 CRISTOBAL, JERICHO ALBERT CRISTIN
74 CRUZ, ALYSSA BETH SALIDO
75 CRUZ, JOSHUA FELIPE
76 CRUZ, RALPH RYAN CRISTOBAL
77 CRUZ, VIRGILIO JR GUMAPOS
78 CUANAN, MELCHIVILLE JOSEAL DIANA BOYSILLO
79 CUDIA, ANGILIE BAGSIC
80 CUISON, TRICIA ANN JIMENEZ
81 CUNANAN, ALJON PANGILINAN
82 CUSIPAG, ANGELICA ANGULUAN
83 DACILLO, MONIQUE ANDES
84 DALANON, MA-ANGELIC-AN SALLENA
85 DALASEN, KIM JAY LOCABEN
86 DANG-IW, SCHWEITZER LUMANGLANG
87 DAVID, JOHN NATHANIEL TONGOL
88 DAWAWENG, JORDAN BAUTISTA
89 DAYANDANTE, ANGELICA JOYCE POOT
90 DE CASTRO, DIANNE LABUTAN
91 DE GUZMAN, JAVIER VINCENT CANO
92 DE LEON, JAN ROBERT CARREON
93 DE QUINTOS, QUEENIE SABAS
94 DELA CRUZ, JAIRA MAE VIVAS
95 DELA CRUZ, ROWENA TABBAL
96 DELA CRUZ, SHERINA LYNN DELOS SANTOS
97 DELAMIDE, MARIA RHODESSA ARGENIO
98 DENIEGA, NIÑA ROSE MATILOS
99 DIEGO, AUSTIN VILLAVIRAY
100 DIZON, DENISE JEWEL MARERO
101 DIZON, JAMES VINCENT CRUZ
102 DIZON, JENALYN JOY SUPAN
103 DIZON, RICA ROSE SANTIAGO
104 DOLIPAS, DANIELLE GUMPAD
105 DOLOGUIN, CRISEL JOY BARILLO
106 DOMINGO, LAURA DOMINIQUE VICTORIA
107 DOMINGO, PATRICK RED GARSAIN
108 DULNUAN, DEN ZEL BUHONG
109 DUYAG, JOSHUA TERENCE TANEGRA
110 EJERCITO, GIORGIO MIRANDA
111 ERMINO, JOSHUA RENZO SUPELANA
112 ESGUERRA, JIREH SHEKINAH COMETA
113 ESTEBAN, ALYSSA MARI BRUGADA
114 ESTOLLOSO, KYL EMMAN HINGUILLO
115 ESTRADA, JINGKY GAWAT
116 ESTRELLA, PATRICIA DENISE PATACSIL
117 EVANGELISTA, JOSHUA VENTURA
118 FABIAN, PATROCINIO JOSEFF DIVINA
119 FLORES, SENITA DORAINE LAMOGLIA
120 FONTANILLA, HILARY JR DAYAG
121 FRANCISCO, RAMELEEN FRANCHESCA PARIÑAS
122 FRIGILLANA, DENVER GARCIA
123 GABIOLA, IRISH OGGAS
124 GACAYAN, MARIA CRESTA BELINDA NOVERO
125 GACAYAN, MONICA ELAMPARO
126 GADDI, RUTH MIRANDA
127 GAMARA, DIANN KRISTINE COMBALICER
128 GAMUNDOY, FRANZ LOUISE PIAMONTE
129 GARCIA, MARCO ANGELO MENESES
130 GASGA, JHOVEAN ESQUERRA
131 GASPAR, CARMELA MAE INTONG
132 GAÑA, JUSTIN JOSEPH SABA
133 GEARHART, ROCO MATAMMU
134 GERVACIO, VON VINCENT SABLAY
135 GLORIA, GLENN PATRIC VILLALUNA
136 GODIO, MARIA YSABEL BACANI
137 GONZALES, EIZELL ANTONIO
138 GUEVARRA, KENO RUIZ MARCELO
139 GUICO, JAMESON DIAZ
140 GUIEB, DIANA AGUSTIN
141 GUILANDA, NEXIE AWISAN
142 GUMBAO, BERNADETTE ACLARACION
143 HERAÑA, ADRIAN JOSEPH FLORES
144 HUERTAS, VIA IMEE TAMORADA
145 IBASCO, RENZ FALABI
146 IGNACIO, ALOYSIUS ODAL
147 IREMEDIO, LYNARD PALUA
148 IT-ITAN, SHEARWOOD BACAGAN
149 JABONETE, ILONAH MARGA CAFINO
150 JANIER, MARK EDD BAGSARSA
151 JAVIER, DYANN CAMILLE LEGAYO
152 JOSE, ALLAN JOY FAYLOGA
153 JULIA, LAISA SAN AGUSTIN
154 KING, MARIEL KIMBERLY TABIANAN
155 LAGUNA, MARLTON BROÑOLA
156 LARUBES, MANJOMARIE MANIGO
157 LAZATIN, JOSEPH DIZON
158 LIBAN, LINDEL LAMMAWIN
159 LINGALING, LIM LIW-AN
160 LIZARES, CARMELA MARIE BONGCO
161 LLAMAS, CHRISTOPER NHELAN ADAN
162 LOBHOY, OLIWA
163 LONGAN, VEREEL BALASO
164 LOPEZ, JEMALYN VILLEGAS
165 LORENZO, JERVIN TROI CASITA
166 LORENZO, KRISLYN RUBEN
167 LOREZCO, KEIFER VILLAFANIA
168 LUBAG, ERICKA ELLINE CABURNAY
169 MACASAET, NICKO JANSON YRIGAN
170 MACAYAN, KATRIN AIZEL RAMOS
171 MADDUMBA, FELISA GRACE APAGAR
172 MAGAHIS, EARL CASTUERA
173 MAGNO, KIM ALLYSON PAHILANGA
174 MALLARI, REINIEL DOMINGO
175 MANALILI, NICOLE OBISPADO
176 MANDANE, JUNINE MARIE LOBA
177 MANDRAS, DARLENE GOMEZ
178 MANIQUIS, MIKKA ELLA TAYAG
179 MANIQUIZ, PAUL JOHN HIPOLITO
180 MARIFOSQUE, STEFI ANDREA ALCOSEBA
181 MARQUEZ, DAVE AUDREY CRUZ
182 MARRERO, RANDELLE VELASCO
183 MASALUNGA, MYK NIÑO CRUZ
184 MATEO, VEINA JUNDESAH IRANG
185 MEJIA, JOHN VINCENT DELA CRUZ
186 MENDOZA, ALEXANDER II AMEN CRUZ
187 MICLAT, MIA FLOR LENON
188 MIGUEL, PRECIOUS DULNUAN
189 MILANES, GAZARRIE CABBIGAT
190 MIRANDA, ELLA LALAINE CEPEDA
191 MORIÑO, DARLA MOLINO
192 NAGAI, MAIKO GAGARIN
193 NALE, JAN MARIE OBIAS
194 NAMUAG, KAREN DAPHNE YU
195 NG, KIMBERLY BATAAN
196 NICDAO, RUDEE ANN RAMOS
197 NIDEA, ANGELICA RICA LEDESMA
198 NOBLEZA, JOSHUA ROMMEL MIRABUENO
199 NOVA, MA JENELYN ABUNDABAR
200 OCCIDENTAL, CHARLENE ELLA LABRADOR
201 OCDEN, LEONIE LEE COLCOL
202 OLIQUINO, RYNER VON JAMIAS
203 ORIA, JAY MART FERNANDO
204 PAGADUAN, ROWIE ARENAS
205 PAJAC, JOEY GEL DURIN
206 PANGANIBAN, KAYLA ALYSA EVANGELISTA
207 PASCUA, ERIC ROBERTO CACHO
208 PASCUA, MAICA BAYSA
209 PATRICIO, MARY ROSE CELARIO
210 PAYUMO, DARYL JAY LEYNO
211 PECKLEY, GEORGE III WANGWANG
212 PEDRO, DANIEL PAULO ANTONIO
213 PELAYO, JENNILYN PANTE
214 PERALTA, JAYSON GONZALES
215 PEREZ, ADRIAN ABEJARON
216 PEREZ, CHRISETTE DE GUZMAN
217 PICART, CHRISTIAN ARNADO
218 PINGCO, ANGELICA CHELU MACAVINTA
219 PONCE, KRIS ZHANE MANUEL
220 POQUIZ, MAE ANDREA SOLOMON
221 PRADILLADA, JEN GINELLE CARPIO
222 PULMON, JEAN ARIANE ALBERTO
223 QUODALA, RAINER KYLE BOLISLIS
224 RACRAQUIN, PAOLO NAVORA
225 RAMOS, QUEENIE PALBAN
226 REAMBILLO, CYD JOSEA MALINTAD
227 REBACCA, KRISTEL CENIZA
228 REDOBLE, CHARLES KEEN BARBERAN
229 REFORSADO, JOHN PAUL PABLEO
230 REYES, CHARLS JASON REYES
231 REYES, MARY ABEGAIL LUCIDO
232 RILLERA, MARIANE JOY OBALDO
233 RIVERA, ROMANO MARCO BOGNOT
234 RIZANO, MARK RUSSEL AGNES
235 RODRIGUEZ, CHRISIA BARTOLOME
236 ROMERO, SHADRACH TUMANGAN
237 ROSALES, BIEN DOMINIC CONDE
238 SABELO, KRISTINE JOYCE BAL-IYANG
239 SALCEDO, JEREMY ABELLA
240 SAMALA, ANGELA AGAS
241 SAMSON, SHEKINAH PHEBE MILAN
242 SAMSON, ZCHAREIGN NIÑA LIMPIADA
243 SANTIAGO, ZXIEN MOHREEN APANAY
244 SANTOS, DONICA JOYCE GABRIEL
245 SAPIN, CHRISTIAN ERIC DE GUZMAN
246 SARMIENTO, ELENA SELINA ZABALLERO
247 SARMIENTO, KARL LOUIE ESPAÑOLA
248 SEPOSO, DARLENE ORPEZA
249 SERRANO, SEAN FREDERICK TOLENTINO
250 SETIAS, CELINA VICTORIA CUYUGAN
251 SIERDA, SHENNA MARIE SEÑA
252 SOLIWEG, GENREV SAMA
253 STA MARIA, DANNALI IGNACIO
254 SUPAN, MAUREEN KHIMMERY BETITO
255 TABLAC, NED CASSEY BALOALOA
256 TANGI, GERALD CUEVA
257 TANTIONGCO, CAMILLE ALEXIS DUMALE
258 TAYNAN, IOLANI BALACDAO
259 TAYNAN, NOREEN BANIH
260 TEJA, JERICK CABACUNGAN
261 TORMES, ANGELA YANG DIMANARIG
262 TUAZON, ALLAN JOHN MENDOZA
263 TUAZON, MARI CIELA ELYZE CALAGUAS
264 UKA, MARK ALLEN JAMILAN
265 VALDEZ, KEZIA MATIAS
266 VALERA, ESTHER LUCIANO
267 VALERA, FRED GIO REAN MACASADDU
268 VELASCO, CLINT MARCIAL POLAWES
269 VELASQUEZ, XENA BELLE SONIEGA
270 VILLACORTA, MICHELLE ANGELA GARCIA
271 VILLAMARIA, DIANNE CREDITO
272 VILLARUZ, JOHANNA GRACE PASCUAL
273 VIOJAN, ELLALE ANN GARADO
274 WILWAYCO, PATRICIA RODA
275 YAMAS, SEAN PHILIP VILLAMAR
276 YAO, SHARLENE LOPEZ
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