“40th anniversary concert ni Gary Valenciano, posibleng hindi matuloy ngayong Abril”

Kinumpirma rin mismo ni Gary Valenciano na ito na ang kaniyang final solo concert.

Unti-unti na ngayon ang paghahanda ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano para sa kaniyang upcoming 40th anniversary concert na nakatakdang gawin ngayong taon.

Sa naging panayam ng PUSH kay Gary nitong Linggo sa backstage ng “ ASAP Natin ‘To ”, inamin ng Kapamilya singer na posibleng ito na ang kaniyang “finale solo concert” na naging balita kamakailan sa social medial.

Paliwang ni Gary, “Yung pag gawa ng isang malaking concert katulad ng sa Araneta Coliseum, maari that will be my final one,” aniya sa panayam.

“Maari ako mag-guest sa iba but to have a solo concert kung saan, medyo mabigat para sa katawan ko ngayon na age of 55.”

Paglilinaw naman ni Gary, hindi rin dahilan ang kaniyang kalusugan para tuluyan nang magretiro sa showbiz bilang isang performer.

“Pero gusto ko lang sabihin sa lahat ng nakabasa ng balitang iyon, hindi po dahil may sakit ako. I’m okay! As a matter of fact, nag-e-exercise pa ako, nagbibisikleta pa ako, and I’m preparing for it, tuloy-tuloy pa rin ang health regimen ko kasi I’m okay. Kaya nga ako magko-concert eh,” sabi pa niya.

Matatandaan na noong 2018, sumailalim sa is ang open heart surgery si Gary na sinundan ng gamutan para sa kaniyang kidney cancer.

Sa kaniyang edad ngayon, plantsado na rin kay Gary ang posibleng collaborations sa ibang sinegr at mga rising artists.

“I’ll be 56 already, so ‘yung katawan ko parang nagsasabi na ‘okay gumawa ka naman ng ibang project na kasing laki, kasing ganda pero hindi kailangan na isang concert na todo hataw-hataw,” aniya.

At bilang pag-iingat naman sa kaligtasan ng mga manonood dahil sa issue ng novel coronavirus, patuloy pa rin na pinag-aaralan ng concert organizer ni Gary kung matutuloy ngayong 2020 ang kaniyang 40th anniversary concert na target gawin sana ngayong Abril.

Ayon mismo kay Gary, “Kasi sa ngayon we have to weight the pros and the cons because of ito nga sa coronavirus. Pero ako talaga, gustong gusto ko talagang gawin kasi ito ngang mga guest ko e talagang nag-commit na sila and meron na kaming concept para sa concert na ‘to na napaka espesyal,” pahayag pa niya.