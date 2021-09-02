612 examinees pass the Social Worker Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last August 2021.
The members of the Board for Social Workers who gave the licensure examination are Lorna C. Gabad, Chairman; Rosetta G. Palma, Fe J. Sinsona and Ely B. Acosta, Members.
Seq. No. Name
1 ABANTO, MONIQUE MAYORES
2 ABAS, BAI ASTRAFIAH CASSANDRA ASIM
3 ABDULGANI, EIMAN YUNOS
4 ABDULWAHAB, HANIFAH MARIGA
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5 ABENDAN, MIKE LEONARD BACOLOD
6 ABON, REYNEL BORQUIL
7 ABORQUE, ESTRELLA OLANDIA
8 ABOYO, REA JOYCE ARANAS
9 ABRIL, MAT ROLAND JR RAMOS
10 ABUBACAR, ROHAIMA AMEROL
11 ACABO, LAISA APAC
12 ADALID, IRIKA JANE JAUCULAN
13 ADAM, SITTIE GUIARIA INOK
14 ADORIAS, DIANA ROSE CAGAPE
15 AGCULAO, IRISH ODETTE LADERAS
16 AGIL, SITTI RUBAY EDRIS
17 AGUAS, KEVIN IVAN BLANE BORRES
18 AGUILAR, RAISSA GRACE SIDO
19 AGUIRRE, HONEY LEE MAGALSO
20 AGUSTIN, MARVIN LOPEZ
21 AKONG, SAHARA KADIR
22 ALAM, MARIAM SAMANTHA MEDALLO
23 ALCASIMEN, MARYAM CATAMANAN
24 ALFREDO, ESTER DIWAS
25 ALIM, AMIN LAO-ON
26 ALIMAN, GRACE
27 ALIMAN, MARIAN DIS-AY
28 ALINDONG, SITTI LOUVIA ROMAGUERA
29 ALONSABE, ISSABELA JUNE
30 ALURA, NIELJHON TAGHAP
31 ALVAREZ, MELODY FE BONIEL
32 AMAL, BAINORA ESPERAT
33 AMANGAS, NIKKA JOY ARDAMOY
34 AMBANG, NOHAINA TANDIONG
35 AMILHAMJA, EIZEL ROMAGUERA
36 AMISTAD, FLORISA ESPANOL
37 AMISTOSO, MARIEL EVERO
38 AMOR, JOREL JOHN ENCILA
39 AMPAN, DAINA LOU MICOY
40 AMPASO, HAIMA MALO
41 AMPO, BERNADETTE SALVANIA
42 ANGAYAN, ELNOR ABABA
43 ANGCAP, LORNA ALEDO
44 ANZALNA, FATIMA M
45 APOLE, JORAH VIANCA BINONGO
46 APOYA, ARIANE FAITH FILTRO
47 ARANDI, BABY AISAH ABASTAS
48 ARIMAO, OMAIRAH JUNIA
49 ARMAS, JAMAICA MENDOZA
50 ARMILLA, FLORECEL PAGUIDOPON
51 ARNOCO, DOMINICA PADAYHAG
52 ARSENAL, MARIFLOR ALKONGA
53 ASPACIO, RHOXEL TAMPOS
54 ATIENZA, ANGEL GRACE AGUILA
55 AWAB, NASRUDIN ALI
56 AYING, GERALDINE SANCHEZ
57 AYING, JUVY HENOBLA
58 AÑONUEVO, ARIANE JOY PORCINO
59 BACALSO, ELJIE GIAN
60 BACAY, BEN MAGABULO
61 BACIA, ANNABEL DESTURA
62 BACLAAN, ARRAH MARIELLE BANTICIL
63 BAGALIHOG, RI AN PALANIGO
64 BAGANGAN, REBECCA POCSOEN
65 BAGTAS, SHARMAINE BALAGTAS
66 BAKIL, AYESHA JANA
67 BALANZA, CHARMINE SUAREZ
68 BALAO-AS, JOCELYN APITO
69 BALINDONG, OMNISAH MALATUS
70 BALINTON, ANGELIE PAJUNAR
71 BALISTOY, PEACH JOAN CABALLERO
72 BALLAD, JESSA MAE DALU
73 BALLARBARE, JASMINE MENDENILLA
74 BANANIA, JULIE ANN CERVANTES
75 BANDIBAS, ROSCHELYN
76 BANG-UD, JEZREEL DULNUAN
77 BANTUAS, ASHYAH SAYRE
78 BARAHAMA, AILEEN GRACE MACAMPAO
79 BARORO, MARY JESARY OBEDENCIA
80 BARROCA, RALPH ETHAN TURIADO
81 BARUANG, SITTIE JASMINE TITIBAN
82 BASILIO, NINO CHRISTIAN DIMAQUIBO
83 BASIR, SOMAYAH MAUGAN
84 BASO, GERALD AL ALIPO
85 BAULO, ESNAIRIE BARATAMAY
86 BAUTISTA, GERALDIN CASTILLO
87 BAUTISTA, JESABELLE
88 BAYETA, ROSE MARIE FURTO
89 BAYSON, TIMOTHY ANDAGAN
90 BEDIO, MARIA LOUDETTE PALOMARIA
91 BELICINA, MAYBEE QUITOR
92 BELINO, GWENDOLINE CATALLO
93 BELLOSILLO, JORGE JESUS II GARZON
94 BENITO, AMELIA PENDI
95 BERNALES, DARIE GOLD ROA
96 BERRAME, KAREEL GRASPARIL
97 BERSAGA, EDNALYN GRIMALDO
98 BESA, JEDEN JADE DELA PEÑA
99 BESO, CRISTY GONZALES
100 BESTRE, DORINA SAGALON
101 BINGTAN, MARIVELL BONJOC
102 BLAH, BAI RAISZA LAUBAN
103 BLAIM, NORHANNA KHARIS
104 BOCBOC, MANELYN PABULAR
105 BOJO, MARY BLAZE CALIBO
106 BONGATO, RONSEN MAQUILING
107 BORBON, DONDON EVANGELISTA
108 BORBON, JOANNE SAGALA
109 BORJA, JEDAH MAE MOROT
110 BOSQUILLOS, SUNSHINE LIBUNA
111 BUBONG, POTRE NOR-ALIAH DUMO
112 BUCAO, CLAIRE JUSTINE PADILLA
113 BUCKLES, KRIZZA JOY NOVENO
114 BUESING, PAMELA DE RAMA
115 BULANADI, MARVIN DE LARA
116 BULAY, JUDY ANN TALLEDO
117 CABARLES, FLOR CABALLERO
118 CABILDO, MARK JOSHUA PUÑO
119 CABILI, LARRY ANGELO MENTE
120 CABILING, MARIA ALMOCERA
121 CABONITA, MARILYN MAGLANGIT
122 CAFE, GLADYS OGOC
123 CAGAS, AGNES ODVINA
124 CAGUIOA, ANNALIZA DIONISIO
125 CALAM, NELSA SIANGCO
126 CALUMPONG, GEOFFRED SAAVEDRA
127 CAMMAL, JESIBEL DATOL
128 CANALES, NIÑA BELTRAN
129 CANQUE, ARNEL SIAROT
130 CANTOMAYOR, IVAN CLARITO
131 CANUMAY, VINCENT ERLANDEZ
132 CAPIN, CRISTY DANAO
133 CAPISTRANO, LAILYN PULGADO
134 CARBONELL, AIRA MAE LIBO-ON
135 CARDONA, JACQUELINE
136 CARIAN, SOVIE PAGAYATAN
137 CARPENA, LLOYD DAVIS
138 CASAD, CAMILLA SALAINTO
139 CASILAGAN, ROSILYN SUCILLO
140 CASIN, ABEGAIL ZOE CARPIO
141 CASTILLO, CHARMAINE JOY GABRIEL
142 CASTILLON, JUNELL EPAL
143 CATUBIGAN, ROELYN CORDERO
144 CAWASA, RHEA MAE CERVAS
145 CAY, ANGELA MANCILLA
146 CAÑAZARES, DIVINA VAFLOR
147 CEBALLOS, RHINE
148 CEDRON, LOREN ORTALIZA
149 CENIZA, JENNIFER PITOGO
150 CENTI, ERICA JANE ITURALDEZ
151 CHASURAS, NORILYN MILO
152 CIMAFRANCA, JAIME VILLARMENTE
153 CINCO, ARMILYN OAB
154 CIRILO, JAPHETH JAO DOLLENTE
155 CLAROS, AIANA JANE CORPUZ
156 CLEMENTE, CLARILYN CASTRO
157 COLEGADO, MAY NISPEROS
158 COLLADO, SYCHELLE ANN PACULDAR
159 COLOBONG, CATHERINE VELARDE
160 COLOMA, REZZIA PSYCHE SEGOVIA
161 CONARCO, JOLINA PORCARE
162 CONDE, ASHLEY DIAMOS
163 CONTRERAS, ERIKA CLAIRE BANCE
164 CORDERO, RUBELYN GORDO
165 CORILLA, NIÑA PAGDANGANAN
166 CORPUZ, HANEZA DAGANDAN
167 CORTEZ, GERONA VINCI RENEGADO
168 CRISTALES, JENNY CAMILLE JARDELEZA
169 CRUZ, DIANNE LORRAINE GAMBITO
170 CUASAY, MARJOLYN PEREZ
171 CUBELO, VINCE MARTIN ALEXIS LIGAHON
172 CUEVAS, JAMAICA ANN DIVINA
173 CULANAG, JOYCE RONOLO
174 CURSAME, MAREFEL NACUA
175 CUSTODIO, MARY JOY PATAYON
176 DACULA, CZARINA MARIE HERNANDEZ
177 DAGINSAL, LENLYN REPOLDO
178 DALAO, NAIMA MANGUTARA
179 DALIDA, RONALYN DANDO
180 DALLO, JOHN JOSHUA IMBAG
181 DALMACIO, APRIL ROSE TORINO
182 DALORO, RONEVAN CAYANONG
183 DALUNDONG, NORAMBAI UNOTAN
184 DATULANGALEN, MANSOR BALIMBINGAN
185 DAULO, MARY SHANDY JAMORA
186 DAVID, PRINCESS DANICA MANZANERO
187 DAYONDON, APPLE MARIZ SAJOLAN
188 DE CHAVEZ, EDERLYN MAGTIBAY
189 DE GUZMAN, CERNA ARAGON
190 DE GUZMAN, DIGNA MILLONDAGA
191 DE GUZMAN, VIAH AIREEN OLALIA
192 DE LA CRUZ, CHRISTINE CANUEL
193 DE LA VIÑA, MARICAR FEROLIN
194 DE LARA, RITCHEL MONTOYA
195 DE VERA, CHARMEL ARAMBULO
196 DEL CASTILLO, VERNICE SUSAN ALMAN
197 DELA CERNA, KRISTINE CAPOTE
198 DELA CERNA, LOVELY JEAN CIMAFRANCA
199 DELA CRUZ, REGINE TENERIFE
200 DELA SERNA, FRANIE BIOY
201 DELEÑA, MARGIE WAMILDA
202 DELGADO, NOREEN MADEL MORCILLAS
203 DELOS REYES, PATRICIA LUIS
204 DELUNA, EUGINE MAE TIGAS
205 DEMEGILLO, RYJEN MAE DOLOROSA
206 DEMIT, EUJANE TEJADA
207 DENAQUE, LOVELY JOY VILLAFLOR
208 DENSING, REGEL MOCAY
209 DEQUIÑA, LEOVIN VALDERAMA
210 DERECHO, JEAN JELYN ASISTER
211 DIAMA, RHEA MAE CORDOVA
212 DILNA, JAHAR KASIM
213 DIMAUKOM, ADNHAN AKAS
214 DINAMPO, ALMALYN RUSSEL
215 DIOQUINO, MICHELLE PERFAS
216 DOBLES, RELYN JOYCE SIBOG
217 DOBLUIS, JUNALYN MONTECILLO
218 DOLORICAN, NIKKI OBAOB
219 DOLORICO, MERCEDES ROSARIO
220 DOMINGO, ARNEL JOHN CALIXTON
221 DOMINGO, JESSICA MARAMAG
222 DOMIQUIL, RUFFA DORADO
223 DONAIRE, GENESIS
224 DONGLASAN, HEIDI CARIAS
225 DORADO, CHRISTINE BITO-ON
226 DUMBRIQUE, CLARENCE PAUL TABALBAG
227 DUMLAO, JETT LOUIS CASTROVERDE
228 DUPAL, RELYN TOLIBAS
229 DURADO, JANEROSE AMBOG
230 EDRIAL, HILLTON JOHN VALENCIA
231 EGAMINO, KENNETH BALADAD
232 EGOT, GLEE FERNANDEZ
233 EMBAL, JOHAIRA ACOP
234 ENSANAH, NURFHAINA ABDULAHAD
235 ESCRIBANO, KIM ANDREW EMPIG
236 ESMAEL, JERICAR BANSAGAN
237 ESMAEL, NOBAISAH LAZIM
238 ESMAO, MALOU ZAMORA
239 ESMERIO, MARILOU MENDOZA
240 ESPANTO, CRISTINA PASIGNA
241 ESPARAGOZA, ARNIEL AGUELO
242 ESPARAS, MARK VINCENT CERVEZA
243 ESPEJON, RACHELLE JADE BULLECER
244 ESPIRITU, VANIA MAY BEDECER
245 ESPISO, DAISY RYH GALFO
246 ESPONILLA, REGINE ANTOINETTE CABACANG
247 ESQUIJO, BERNADETTE JOY LIBATO
248 ESTANDER, DANIELLE LLEMA
249 ESTIPONA, RICHEL DESALON
250 ESTORES, JAZEL VILLACORTE
251 EVANGELISTA, HAINAH LARGO
252 EVANGELISTA, RICHELLE BITOCA
253 FERNANDEZ, DARLYN
254 FERNANDEZ, LOIDA BISMAR
255 FLORES, HANNAH MAE YACAS
256 FRANCISCO, RO-ANN
257 FRESAS, ROCHELLE DIANNE NICOLAS
258 FUECONCILLO, KIA RABAGO
259 GACHE, ARCHIE BRISUEÑO
260 GACHE, CRYSTAL JADE BRISUEÑO
261 GADIA, RAKIMA LEMINDOG
262 GALANG, CHARLENE JOY TAYAG
263 GALARIO, VANIEZA JOY SIOCO
264 GALICIA, ALMIRA JOY ADAN
265 GALUPINO, ANN FLORENCE MARTIZANO
266 GAMBOA, CATHYRIN RETIZA
267 GANDAM, MARIA LOCO
268 GARCIA, BRYN SOTERNO
269 GARCIA, JANE DENICE LUALHATI
270 GARDUCE, JOAN GETIGAN
271 GAROT, NORHANA ESMAEL
272 GATCHALIAN, RANJEL BOLALIN
273 GAYADAN, SHARON VALENTIN
274 GAYAP, KAREN RECASA
275 GIANAN, JONARICH PIL
276 GOCOTANO, JASMINE RAFOLS
277 GONSAYAN, NORHAYA PARAO
278 GOROSPE, RICHCEL JOYCE PEREZ
279 GUAD, HERLY P
280 GUBA, KIMBERLY ANN BRAGA
281 GUILET, JIMARC ABAYA
282 GUINYAWAN, ROSETICA BINAY-AN
283 GUITGUIT, MARK JUN TAGALOG
284 HABIB, JOWAIRIYAH USODAN
285 HABIB, JUNAINAH USODAN
286 HALLARA, ARIAN HOPE BARTOLO
287 HAMID, FARNIZA MAULANA
288 HANDI, ADEL HANDANG
289 HASHIM, BAI JASMINE UPAM
290 HASSAN, AKMAD MACADATO
291 HASSAN, HASSA AMIL
292 HECHANOVA, PAULEAN REYES
293 HENDERIN, JOY LYN CIRIACO
294 HERNANDEZ, MARIA CIELO ARGUEZA
295 HOPIDA, ANDREA FAITH REYES
296 HORARIO, SANDRA MELANIE KIRIT
297 IBAÑEZ, JOY ANGELICA BATUCAN
298 IBRAHIM, MOBINA ABDULLAH
299 IJIRAN, FATIMAH ADDA
300 ILIGAN, LEIZEL CABAÑOG
301 IMPERIAL, MARRIAN NESLIE SUAREZ
302 JACLA, KRISTIANA LOUISE CAYAN
303 JAJI, ROFAISA ABUBAKAR
304 JAMERO, CRISANTO BUENAFLOR
305 JAYME, RHEA MAE COLANSI
306 JORQUIA, SARAH MAY
307 JOSE, CLARISSE ANNE BARAWID
308 JOSE, JAIME JR LUCAS
309 JUAN, KYRENCH FAE GARCIA
310 JUANE, JAYSON BANIAGA
311 JUCUTAN, FE GARCIA
312 JUNSAY, EMMANUEL GUERRA
313 JURIDICO, MA LIZA LEE PASTORICE
314 KABALO, WAHIDA PAGAYUKAN
315 KAGUI, NURZAIRAH REYES
316 KALAYAKAN, MINDRADA HAYUDINI
317 KALI, NORHANIE TALAWIDAN
318 KALIS, SANDRA ADOPTANTE
319 KAMAMA, MAHARANEE UTAP
320 KASIM, ALMIAH HINGPIT
321 KINAL, NAIRA KHALIM
322 KINDIPAN, MARISSA KINDIPAN
323 KISSAE, HAJELYN ACA-AC
324 LACAP, ANTONIO JR ANSAY
325 LADRILLO, MERLY GUIAO
326 LAGAHAN, SARRAH JEAN GENOBIAGON
327 LAGAN, RECEL FERNANDEZ
328 LAGARDE, MA VICTORIA DUCTA
329 LAGON, MOLLY FRANCO
330 LAGRIMAS, JONALYN ZAMORAS
331 LAGUDA, MARMIE BATALLIONES
332 LAGUDA, SHANE MARIE LOPEZ
333 LANGGA, MARYLOU
334 LAO-UN, NASIBA MACARANDAS
335 LAPAAN, JERVI PHILIP BACKENG
336 LAPIDEZ, DONNA FRONDOZA
337 LARAGA, PAUL JOSHUA VERANO
338 LARANJO, IRISH MAY LLORENTE
339 LAROA, JANNIE
340 LAYUS, MYDANELLE BARANGAY
341 LEBRILLA, ROSA LORENA BINAS
342 LEMLEM, MELANIE CUDIAMAN
343 LETRERO, CHARMAINE ENARNE
344 LIBUNAO, CARLO ALCANTARA
345 LIBUNAO, JASMINDA SANQUI
346 LIMBO, RONA DAPULA
347 LINGCOPINES, MARY BLAISE
348 LIRA, IEA JOY MORTILLA
349 LLONA, JOCELYN APIN
350 LOGROÑO, RYNIE MARIE ROSE ATON
351 LOPEZ, DANICA MAE OCLOS
352 LOPEZ, GLADYS MAY DUMALIW
353 LORENZO, CAREBEL VELASCO
354 LOSALITO, RICHEL PAQUILET
355 LOZADA, DIONY BANIAS
356 LUBEN, SHERLIE DANGTAYAN
357 LUCES, HAJIL SALMORIN
358 LUGAO, FEBBIE TUMALDING
359 LUMOSAD, AIMEE GRACE JADRAQUE
360 LUSUNG, VANESSA DIZON
361 MAANI, FAIJA NURIL
362 MABAYLAN, SWEET DIANE AISIA
363 MACAWARIS, JOHAIMA ODING
364 MACUMAO, KIERSTEN KATE GARSULA
365 MADALANG, ODESSA DUGIE
366 MADERA, SHARRA YLAYA
367 MADI, RASUL JUMAWAN
368 MAGANA, AIME AMBROCIO
369 MAGHARI, KASSANDRA JOYCE LLANTO
370 MAGLASANG, JESSA BARING
371 MAGTIBAY, DONNA MAE PROSIA
372 MAGTOTO, MATI JIVIC CORTEZ
373 MAGUNOT, JONAH MAE PACIANO
374 MAHUSAY, JARED PANAGUITON
375 MALA, DIANNE MARGEUX CALES
376 MALLARI, JERVIS GALANG
377 MALLILLIN, AYESSA MARIE LABANG
378 MALUNAS, CHARLOTTE SOPHIE EYAS
379 MAMA, JOMAEL WATAMAMA
380 MAMACLAY, DARREN JOSEPH COBALLES
381 MAMANTAL, MAHATMA EDRIS ALI
382 MAMBUAY, SITTIE ALIAH RAMON
383 MANALO, KATE IRNA MARI ROMA
384 MANALOTO, KARLO FIGUEROA
385 MANARANG, JAMAICA TIMAN
386 MANDIN, MARIWEL GARCIA
387 MANDREZA, GONZALO III SOGOC
388 MANGACU, EXEQUIEL RAZON
389 MANGIGIN, JALILA DIMAKUTA
390 MANGONOR, MILDRED DULNUAN
391 MANLUNAS, APPLE JOY MOMONGAN
392 MANUEL, CLARICE PAGKALIWANGAN
393 MANUEL, RIEGINE MIAPE
394 MARDIAN, AMRANIE PILIMPINAS
395 MARILLA, GAY QUITORIA
396 MARIOLA, JENIVIVE HUSAIN
397 MARMITO, CHRISTINE JOY SALVADOR
398 MAROHOM, SONAYYAH BALINDONG
399 MARQUEZ, CYRELLE GARROTE
400 MARTINEZ, CRIZ ALEXIZ MAZA
401 MASACAL, SABRINA LIGMON
402 MASAO, DONA MAE VILLAMOR
403 MATA-AG, JIMRIEL POLINNEY
404 MAULIT, MARELLA MAE
405 MENDIOLA, JANY RAE SIMON
406 MENDOZA, MA ARNIE CATULANG
407 MENDOZA, MARIA VERNA CORTES
408 MENOR, NOLY ROSARIO
409 MERINO, JESIERYL MANTILLA
410 MIDTIMBANG, MA CHRISTINA AL-HANDRA SANGOWAN
411 MILITANTE, RUBY JABANES
412 MINGARAY, JENIEVEB LAGROSA
413 MIRANDA, VINCENT GALAMITON
414 MISPEÑAS, ERIKKA TOMEI GUILLEMA
415 MOHAMAD, JASHEEM JAILANI
416 MONDAYA, ANNALEN IGUT
417 MONDIA, ERIC PAUL
418 MONTAÑO, ABUNDIO JR DE LA PEÑA
419 MONTEBOR, DAILYN BAJO
420 MONTER, JEAN BOLDO
421 MONTIMOR, REIZA GRANDE
422 MONTIZINA, ANNA CASTRO
423 MORALES, RINA MARIE GONZALES
424 MORANTE, ELISHA DAPAT
425 MORENO, RHENA JOYCE FRANCISCO
426 MUDSOL, RODAINA CAMAD
427 MULIG, FAITH MYRA ERALLINO
428 MUMBAS, SHAHARA UYAG
429 MUSTAPHA, HANINA REGARO
430 MUSTAPHA, NORHANA SOLAIMAN
431 MUSTAPHA, SAUDA DATU
432 NAKAN, LAILA GANDAWALI
433 NAMUAG, MITZEL NAMOC
434 NAPOD, EDDY LANDA TANEDO
435 NARANJO, MARIS STELLA RUIZ
436 NARIA, XZLEI BASCOGUIN
437 NARIDO, TALITHA CHARIS MARI FRONDOZA
438 NOLLIDO, MARK VINCENT REMOLAR
439 NOLLORA, APRIL MAE CALAPRE
440 NUCUP, AINHAR PABLO
441 NUGUID, AIVIN BELEN
442 OBEREZ, CHRISTIAN LEPASANA
443 OLORGA, MARMIL SHAINA VILLADAR
444 ONG, JOYCE TOJONG
445 ONTONG, DESIREE EMNACE
446 OPIANA, MARLON MAGBITANG
447 ORALDE, CARYL AMACANIN
448 ORFANEL, YHANA MAYORES
449 ORONG, TRIXIE MAE CARPENTERO
450 ORTIZ, DIANE LEAÑO
451 ORTIZ, PRECIOUS VALERIE MONTERO
452 OTICAL, NORHANIE MAPUNUD
453 PABO, CRISTY ADAME
454 PADA, JUDY ANNE MANZANERO
455 PADON, MARY ANN ADOBAS
456 PADUA, SHIELA ELAINE
457 PADUAL, JESSA MARIE CABATINGAN
458 PALA, AILISH ORQUIJO
459 PALMA, JESSARIE
460 PALMA, KARMELA PAULA JAEL
461 PALOMAR, REALYN ASOY
462 PAN, MARY DAISY POL
463 PANGANIBAN, GINGERLYNE DELOS REYES
464 PANGARUNGAN, JOHANIE CAMID
465 PARAMATA, JANENAH MAMA
466 PARREÑO, ROSAME BAGSAIN
467 PASCUA, GERDELYN ALFANTA
468 PASILAN, REYJANE
469 PASOK, JAYSON LUMANTAS
470 PASTORPIDE, LEANNE FELIZ ORDILLANO
471 PEDERNAL, CHRISTINE RECILLA
472 PELAEZ, KIRSTIE MARTINEZ
473 PENETRANTE, ALFONSO JR DALIDA
474 PEPINO, ALELIE LIPAPAC
475 PEREZ, CYD TALEON
476 PEREZ, MARA CAJANO
477 PIANG, JAMELA SAMANG
478 PIDUL, ADZRHEA UNTAS
479 PINNILIW, EZRA MAE DUNUAN
480 PINOTE, ISABELO JR AGUILAR
481 PIOQUINTO, CHELSEA RAE DIONIO
482 PIYO, SARHANA MAHAMMUD
483 PLANAS, MELLOU MARIE AUREA HERIA
484 POLOYAPOY, EDITO JR TANGGE
485 PORMENTO, RIA JANE MANONG
486 PRASAN, BADRUDIN BUISAN
487 PUDA, ARLEN PERTANIA
488 PULANG, EUNICE PALAFOX
489 QUIÑONERO, JONNA JOY JAPAYAT
490 RABANOS, ANGELICA RONQUILLO
491 RAFAEL, MARIA LUISA TAMAYO
492 RAMILLANO, STEPHANIE RICALDE
493 RAMOS, BREN JOHN BIG-ASAN
494 RANGA, ANGELIE CLIMACO
495 RAPANUT, LYRA MARIE BRAGAS
496 RAVANO, ANGELA LEGASPI
497 RAVELO, STEPHEN TAYABAN
498 REDITO, MARK LACANG
499 REGACHO, RESIA JOYCE BARTOLOME
500 REGIDOR, CRISTALYN CALULO
501 REGULACION, MARICAR PATLINGRAO
502 REOJA, ANGELINA VILLAVER
503 REPOLLO, ALABEL DELLOSA
504 RESMEROS, MA CELINA RAMOSO
505 REYES, PAMELA ANNE CABALLA
506 REYNON, RONALD GUIAN TOLENTINO
507 RIVERA, JONIELYN CABALONA
508 ROJO, GERALD JOHN PORTUGALETE
509 ROLLO, ROSEMARIE TECSON
510 ROMERO, NORHANNAH MAITO
511 RONDINA, JOLINA ANGGANA
512 ROSALITA, REYNOLD JUELA
513 ROSARIO, REBECCA JOSE
514 ROSIL, PRINCESS ELME LAURENTE
515 RUNEZ, REIMOND HENRI MANONGDO
516 SABUDDIN, AZMAN UDDIN
517 SAGARINO, NOVELYN AÑOSA
518 SAGUILING, MELINDA PEL-EY
519 SAGUSAY, DAISY GLESEL PAJARILLO
520 SAIFODEN, ABDEL SHAHAM RADIA
521 SALAC, ROSEL MADURA
522 SALAMAT, EDGAR JR GAISEN
523 SALBADOR, LYDA BIGOT
524 SALIK, ALAISA SALIPADA
525 SALVADOR, MARIVIC ESTEBAN
526 SAMAT, UMMU CARUM INSANI
527 SAMBRANA, ANNABELLE ENRIQUEZ
528 SAMILLANO, CHARLOTTE GRAFANE
529 SAMPORNA, NAJERA ASIS
530 SAMPORNA, SAMIA SARIP
531 SANGO, NOEL JR ALBAR
532 SANQUINA, CHRISTINA BACOLOD
533 SANSON, JAYA KAMID
534 SARIP, NORHATA PANDA
535 SARNO, JOBELLE COMPLEZA
536 SERDENIA, KENNETH RAGUDO
537 SEVERO, KEVIN GLENN FRANCO
538 SIBUG, VENUS LORENA SALENGA
539 SILAWAN, NORAMAE ZAMORA
540 SIMBULAN, ERIKKO ROBLEDO
541 SININING, CARLO BIDANGAN
542 SOBREMISANA, KEANNE PAULA ZABALA
543 SODEJANA, SHAIRA LOU MORENO
544 SOLAIMAN, JULFAMAE ALI
545 SOLAIMAN, SHAILAH-SHALYMAR BALAYMAN
546 SOLIMAN, ELLAINE PINEDA
547 SOLINA, MILA BOLIVAR
548 STO TOMAS, LAVINIA GARCIA
549 SUAN, MACKLYN CALO
550 SUGOD, BAIBON LAWAN
551 SULTAN, JONALYN LAZARO
552 SUMAMPONG, DARLENE MAY NICOR
553 SUMANG, ANGELICA BATU
554 SUMAYANG, ANALIZA CALIBAY
555 SUNIEGA, JEFFREY OCTAVIANO
556 SUYOD, GEM RANEA DOMINE
557 TABAOSARES, JOY TAGALOGON
558 TABASA, ALMIRA CRISOSTOMO
559 TABAYAG, ARIANNE CABIGON
560 TABERARA, MELANIE SAMORANOS
561 TABUA, AILAH RARACO
562 TADIFA, CLOVEL BARRIDO
563 TAGUILING, JESSIEBELLE MADDAM-OT
564 TAJONERA, LHINIE MAY TACADAO
565 TALINGDAN, JETH DE LA CRUZ
566 TAMBURA, MORIAH PALERO
567 TAMPUS, MERLA MAE DESCARTIN
568 TANLOGON, GENARO JR VALDERAMA
569 TANOG, MANSARI SACRISTAN
570 TANTENGCO, ANNABELLE JOY RAZON
571 TAO-EY, ROXANNE NIYAYO
572 TAÑECA, SHERRY LOU APURADO
573 TENESO, IVY KEITH CASTAÑEDA
574 TOBATO, JULIE ANN VICTORIA
575 TOLENTINO, RONA MAY DE GUZMAN
576 TOMAS, AISA MASUKAT
577 TOMAS, IRENE JANE SARITO
578 TONGOL, MELCHOR
579 TORREGOZA, LORRELYN QUINIO
580 TOYOKEN, RED MARLA LLIDO
581 TUBIAG, ROSALIE BAYUDANG
582 UDTOHAN, SHIELA MAE ACLA
583 UNAK, MARY JEAN DALA
584 VALDEZ, DANICE MARIE PAGARA
585 VALLE, GINEZA MORALES
586 VALLEDOR, DELIA CACACHA
587 VASQUEZ, JOSEPH TORIBIANO
588 VASQUEZ, MARY CRIS ABERTE
589 VELASCO, RONALIE PENADO
590 VELUYA, JAYZIEL PADILLO
591 VENTULA, JENNY PEARL ADORMEO
592 VERDADERO, SHERWIN TUBON
593 VIDAL, AMERJAPHIL LOUIE ANGALA
594 VILLA, KIRSTEEN BAJAO
595 VILLACAMPA, REA EUNICE CARIÑO
596 VILLAHERMOSA, HANNELORE SASING
597 VILLAMOR, PEARLGRACE DAMAYAN
598 VILLARANTE, JUSTINE ZOMIL
599 VILLARUZ, ROSE BELLA IGNACIO
600 VILLAS, KAREN GILDA TAMAYAO
601 VILLAVER, VINA JOY MACADINE
602 VILLEGAS, ARLYN SALEM
603 VILLEJO, JESSICA HERRERA
604 YAMOYAM, RUTH SARAPANAN
605 YANGO, KERWIN JOHN TRINIDAD
606 YANGYANG, RICHELLE MARIE GALO
607 YAP, KHARL DAVE BANTAWIG
608 YEE, VIR JOSEPH JAVIER
609 YOGYOG, MICHELLE MACABITAS
610 YULO, ROLVEM JOSH MANGANA
611 ZAIDE, SHAIRA INOC
612 ZAPANTA, MARIVIC MIRANDA
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