612 examinees pass the Social Worker Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last August 2021.

The members of the Board for Social Workers who gave the licensure examination are Lorna C. Gabad, Chairman; Rosetta G. Palma, Fe J. Sinsona and Ely B. Acosta, Members.

Seq. No. Name

1 ABANTO, MONIQUE MAYORES

2 ABAS, BAI ASTRAFIAH CASSANDRA ASIM

3 ABDULGANI, EIMAN YUNOS

4 ABDULWAHAB, HANIFAH MARIGA



5 ABENDAN, MIKE LEONARD BACOLOD

6 ABON, REYNEL BORQUIL

7 ABORQUE, ESTRELLA OLANDIA

8 ABOYO, REA JOYCE ARANAS

9 ABRIL, MAT ROLAND JR RAMOS

10 ABUBACAR, ROHAIMA AMEROL

11 ACABO, LAISA APAC

12 ADALID, IRIKA JANE JAUCULAN

13 ADAM, SITTIE GUIARIA INOK

14 ADORIAS, DIANA ROSE CAGAPE

15 AGCULAO, IRISH ODETTE LADERAS

16 AGIL, SITTI RUBAY EDRIS

17 AGUAS, KEVIN IVAN BLANE BORRES

18 AGUILAR, RAISSA GRACE SIDO

19 AGUIRRE, HONEY LEE MAGALSO

20 AGUSTIN, MARVIN LOPEZ

21 AKONG, SAHARA KADIR

22 ALAM, MARIAM SAMANTHA MEDALLO

23 ALCASIMEN, MARYAM CATAMANAN

24 ALFREDO, ESTER DIWAS

25 ALIM, AMIN LAO-ON

26 ALIMAN, GRACE

27 ALIMAN, MARIAN DIS-AY

28 ALINDONG, SITTI LOUVIA ROMAGUERA

29 ALONSABE, ISSABELA JUNE

30 ALURA, NIELJHON TAGHAP

31 ALVAREZ, MELODY FE BONIEL

32 AMAL, BAINORA ESPERAT

33 AMANGAS, NIKKA JOY ARDAMOY

34 AMBANG, NOHAINA TANDIONG

35 AMILHAMJA, EIZEL ROMAGUERA

36 AMISTAD, FLORISA ESPANOL

37 AMISTOSO, MARIEL EVERO

38 AMOR, JOREL JOHN ENCILA

39 AMPAN, DAINA LOU MICOY

40 AMPASO, HAIMA MALO

41 AMPO, BERNADETTE SALVANIA

42 ANGAYAN, ELNOR ABABA

43 ANGCAP, LORNA ALEDO

44 ANZALNA, FATIMA M

45 APOLE, JORAH VIANCA BINONGO

46 APOYA, ARIANE FAITH FILTRO

47 ARANDI, BABY AISAH ABASTAS

48 ARIMAO, OMAIRAH JUNIA

49 ARMAS, JAMAICA MENDOZA

50 ARMILLA, FLORECEL PAGUIDOPON

51 ARNOCO, DOMINICA PADAYHAG

52 ARSENAL, MARIFLOR ALKONGA

53 ASPACIO, RHOXEL TAMPOS

54 ATIENZA, ANGEL GRACE AGUILA

55 AWAB, NASRUDIN ALI

56 AYING, GERALDINE SANCHEZ

57 AYING, JUVY HENOBLA

58 AÑONUEVO, ARIANE JOY PORCINO

59 BACALSO, ELJIE GIAN

60 BACAY, BEN MAGABULO

61 BACIA, ANNABEL DESTURA

62 BACLAAN, ARRAH MARIELLE BANTICIL

63 BAGALIHOG, RI AN PALANIGO

64 BAGANGAN, REBECCA POCSOEN

65 BAGTAS, SHARMAINE BALAGTAS

66 BAKIL, AYESHA JANA

67 BALANZA, CHARMINE SUAREZ

68 BALAO-AS, JOCELYN APITO

69 BALINDONG, OMNISAH MALATUS

70 BALINTON, ANGELIE PAJUNAR

71 BALISTOY, PEACH JOAN CABALLERO

72 BALLAD, JESSA MAE DALU

73 BALLARBARE, JASMINE MENDENILLA

74 BANANIA, JULIE ANN CERVANTES

75 BANDIBAS, ROSCHELYN

76 BANG-UD, JEZREEL DULNUAN

77 BANTUAS, ASHYAH SAYRE

78 BARAHAMA, AILEEN GRACE MACAMPAO

79 BARORO, MARY JESARY OBEDENCIA

80 BARROCA, RALPH ETHAN TURIADO

81 BARUANG, SITTIE JASMINE TITIBAN

82 BASILIO, NINO CHRISTIAN DIMAQUIBO

83 BASIR, SOMAYAH MAUGAN

84 BASO, GERALD AL ALIPO

85 BAULO, ESNAIRIE BARATAMAY

86 BAUTISTA, GERALDIN CASTILLO

87 BAUTISTA, JESABELLE

88 BAYETA, ROSE MARIE FURTO

89 BAYSON, TIMOTHY ANDAGAN

90 BEDIO, MARIA LOUDETTE PALOMARIA

91 BELICINA, MAYBEE QUITOR

92 BELINO, GWENDOLINE CATALLO

93 BELLOSILLO, JORGE JESUS II GARZON

94 BENITO, AMELIA PENDI

95 BERNALES, DARIE GOLD ROA

96 BERRAME, KAREEL GRASPARIL

97 BERSAGA, EDNALYN GRIMALDO

98 BESA, JEDEN JADE DELA PEÑA

99 BESO, CRISTY GONZALES

100 BESTRE, DORINA SAGALON

101 BINGTAN, MARIVELL BONJOC

102 BLAH, BAI RAISZA LAUBAN

103 BLAIM, NORHANNA KHARIS

104 BOCBOC, MANELYN PABULAR

105 BOJO, MARY BLAZE CALIBO

106 BONGATO, RONSEN MAQUILING

107 BORBON, DONDON EVANGELISTA

108 BORBON, JOANNE SAGALA

109 BORJA, JEDAH MAE MOROT

110 BOSQUILLOS, SUNSHINE LIBUNA

111 BUBONG, POTRE NOR-ALIAH DUMO

112 BUCAO, CLAIRE JUSTINE PADILLA

113 BUCKLES, KRIZZA JOY NOVENO

114 BUESING, PAMELA DE RAMA

115 BULANADI, MARVIN DE LARA

116 BULAY, JUDY ANN TALLEDO

117 CABARLES, FLOR CABALLERO

118 CABILDO, MARK JOSHUA PUÑO

119 CABILI, LARRY ANGELO MENTE

120 CABILING, MARIA ALMOCERA

121 CABONITA, MARILYN MAGLANGIT

122 CAFE, GLADYS OGOC

123 CAGAS, AGNES ODVINA

124 CAGUIOA, ANNALIZA DIONISIO

125 CALAM, NELSA SIANGCO

126 CALUMPONG, GEOFFRED SAAVEDRA

127 CAMMAL, JESIBEL DATOL

128 CANALES, NIÑA BELTRAN

129 CANQUE, ARNEL SIAROT

130 CANTOMAYOR, IVAN CLARITO

131 CANUMAY, VINCENT ERLANDEZ

132 CAPIN, CRISTY DANAO

133 CAPISTRANO, LAILYN PULGADO

134 CARBONELL, AIRA MAE LIBO-ON

135 CARDONA, JACQUELINE

136 CARIAN, SOVIE PAGAYATAN

137 CARPENA, LLOYD DAVIS

138 CASAD, CAMILLA SALAINTO

139 CASILAGAN, ROSILYN SUCILLO

140 CASIN, ABEGAIL ZOE CARPIO

141 CASTILLO, CHARMAINE JOY GABRIEL

142 CASTILLON, JUNELL EPAL

143 CATUBIGAN, ROELYN CORDERO

144 CAWASA, RHEA MAE CERVAS

145 CAY, ANGELA MANCILLA

146 CAÑAZARES, DIVINA VAFLOR

147 CEBALLOS, RHINE

148 CEDRON, LOREN ORTALIZA

149 CENIZA, JENNIFER PITOGO

150 CENTI, ERICA JANE ITURALDEZ

151 CHASURAS, NORILYN MILO

152 CIMAFRANCA, JAIME VILLARMENTE

153 CINCO, ARMILYN OAB

154 CIRILO, JAPHETH JAO DOLLENTE

155 CLAROS, AIANA JANE CORPUZ

156 CLEMENTE, CLARILYN CASTRO

157 COLEGADO, MAY NISPEROS

158 COLLADO, SYCHELLE ANN PACULDAR

159 COLOBONG, CATHERINE VELARDE

160 COLOMA, REZZIA PSYCHE SEGOVIA

161 CONARCO, JOLINA PORCARE

162 CONDE, ASHLEY DIAMOS

163 CONTRERAS, ERIKA CLAIRE BANCE

164 CORDERO, RUBELYN GORDO

165 CORILLA, NIÑA PAGDANGANAN

166 CORPUZ, HANEZA DAGANDAN

167 CORTEZ, GERONA VINCI RENEGADO

168 CRISTALES, JENNY CAMILLE JARDELEZA

169 CRUZ, DIANNE LORRAINE GAMBITO

170 CUASAY, MARJOLYN PEREZ

171 CUBELO, VINCE MARTIN ALEXIS LIGAHON

172 CUEVAS, JAMAICA ANN DIVINA

173 CULANAG, JOYCE RONOLO

174 CURSAME, MAREFEL NACUA

175 CUSTODIO, MARY JOY PATAYON

176 DACULA, CZARINA MARIE HERNANDEZ

177 DAGINSAL, LENLYN REPOLDO

178 DALAO, NAIMA MANGUTARA

179 DALIDA, RONALYN DANDO

180 DALLO, JOHN JOSHUA IMBAG

181 DALMACIO, APRIL ROSE TORINO

182 DALORO, RONEVAN CAYANONG

183 DALUNDONG, NORAMBAI UNOTAN

184 DATULANGALEN, MANSOR BALIMBINGAN

185 DAULO, MARY SHANDY JAMORA

186 DAVID, PRINCESS DANICA MANZANERO

187 DAYONDON, APPLE MARIZ SAJOLAN

188 DE CHAVEZ, EDERLYN MAGTIBAY

189 DE GUZMAN, CERNA ARAGON

190 DE GUZMAN, DIGNA MILLONDAGA

191 DE GUZMAN, VIAH AIREEN OLALIA

192 DE LA CRUZ, CHRISTINE CANUEL

193 DE LA VIÑA, MARICAR FEROLIN

194 DE LARA, RITCHEL MONTOYA

195 DE VERA, CHARMEL ARAMBULO

196 DEL CASTILLO, VERNICE SUSAN ALMAN

197 DELA CERNA, KRISTINE CAPOTE

198 DELA CERNA, LOVELY JEAN CIMAFRANCA

199 DELA CRUZ, REGINE TENERIFE

200 DELA SERNA, FRANIE BIOY

201 DELEÑA, MARGIE WAMILDA

202 DELGADO, NOREEN MADEL MORCILLAS

203 DELOS REYES, PATRICIA LUIS

204 DELUNA, EUGINE MAE TIGAS

205 DEMEGILLO, RYJEN MAE DOLOROSA

206 DEMIT, EUJANE TEJADA

207 DENAQUE, LOVELY JOY VILLAFLOR

208 DENSING, REGEL MOCAY

209 DEQUIÑA, LEOVIN VALDERAMA

210 DERECHO, JEAN JELYN ASISTER

211 DIAMA, RHEA MAE CORDOVA

212 DILNA, JAHAR KASIM

213 DIMAUKOM, ADNHAN AKAS

214 DINAMPO, ALMALYN RUSSEL

215 DIOQUINO, MICHELLE PERFAS

216 DOBLES, RELYN JOYCE SIBOG

217 DOBLUIS, JUNALYN MONTECILLO

218 DOLORICAN, NIKKI OBAOB

219 DOLORICO, MERCEDES ROSARIO

220 DOMINGO, ARNEL JOHN CALIXTON

221 DOMINGO, JESSICA MARAMAG

222 DOMIQUIL, RUFFA DORADO

223 DONAIRE, GENESIS

224 DONGLASAN, HEIDI CARIAS

225 DORADO, CHRISTINE BITO-ON

226 DUMBRIQUE, CLARENCE PAUL TABALBAG

227 DUMLAO, JETT LOUIS CASTROVERDE

228 DUPAL, RELYN TOLIBAS

229 DURADO, JANEROSE AMBOG

230 EDRIAL, HILLTON JOHN VALENCIA

231 EGAMINO, KENNETH BALADAD

232 EGOT, GLEE FERNANDEZ

233 EMBAL, JOHAIRA ACOP

234 ENSANAH, NURFHAINA ABDULAHAD

235 ESCRIBANO, KIM ANDREW EMPIG

236 ESMAEL, JERICAR BANSAGAN

237 ESMAEL, NOBAISAH LAZIM

238 ESMAO, MALOU ZAMORA

239 ESMERIO, MARILOU MENDOZA

240 ESPANTO, CRISTINA PASIGNA

241 ESPARAGOZA, ARNIEL AGUELO

242 ESPARAS, MARK VINCENT CERVEZA

243 ESPEJON, RACHELLE JADE BULLECER

244 ESPIRITU, VANIA MAY BEDECER

245 ESPISO, DAISY RYH GALFO

246 ESPONILLA, REGINE ANTOINETTE CABACANG

247 ESQUIJO, BERNADETTE JOY LIBATO

248 ESTANDER, DANIELLE LLEMA

249 ESTIPONA, RICHEL DESALON

250 ESTORES, JAZEL VILLACORTE

251 EVANGELISTA, HAINAH LARGO

252 EVANGELISTA, RICHELLE BITOCA

253 FERNANDEZ, DARLYN

254 FERNANDEZ, LOIDA BISMAR

255 FLORES, HANNAH MAE YACAS

256 FRANCISCO, RO-ANN

257 FRESAS, ROCHELLE DIANNE NICOLAS

258 FUECONCILLO, KIA RABAGO

259 GACHE, ARCHIE BRISUEÑO

260 GACHE, CRYSTAL JADE BRISUEÑO

261 GADIA, RAKIMA LEMINDOG

262 GALANG, CHARLENE JOY TAYAG

263 GALARIO, VANIEZA JOY SIOCO

264 GALICIA, ALMIRA JOY ADAN

265 GALUPINO, ANN FLORENCE MARTIZANO

266 GAMBOA, CATHYRIN RETIZA

267 GANDAM, MARIA LOCO

268 GARCIA, BRYN SOTERNO

269 GARCIA, JANE DENICE LUALHATI

270 GARDUCE, JOAN GETIGAN

271 GAROT, NORHANA ESMAEL

272 GATCHALIAN, RANJEL BOLALIN

273 GAYADAN, SHARON VALENTIN

274 GAYAP, KAREN RECASA

275 GIANAN, JONARICH PIL

276 GOCOTANO, JASMINE RAFOLS

277 GONSAYAN, NORHAYA PARAO

278 GOROSPE, RICHCEL JOYCE PEREZ

279 GUAD, HERLY P

280 GUBA, KIMBERLY ANN BRAGA

281 GUILET, JIMARC ABAYA

282 GUINYAWAN, ROSETICA BINAY-AN

283 GUITGUIT, MARK JUN TAGALOG

284 HABIB, JOWAIRIYAH USODAN

285 HABIB, JUNAINAH USODAN

286 HALLARA, ARIAN HOPE BARTOLO

287 HAMID, FARNIZA MAULANA

288 HANDI, ADEL HANDANG

289 HASHIM, BAI JASMINE UPAM

290 HASSAN, AKMAD MACADATO

291 HASSAN, HASSA AMIL

292 HECHANOVA, PAULEAN REYES

293 HENDERIN, JOY LYN CIRIACO

294 HERNANDEZ, MARIA CIELO ARGUEZA

295 HOPIDA, ANDREA FAITH REYES

296 HORARIO, SANDRA MELANIE KIRIT

297 IBAÑEZ, JOY ANGELICA BATUCAN

298 IBRAHIM, MOBINA ABDULLAH

299 IJIRAN, FATIMAH ADDA

300 ILIGAN, LEIZEL CABAÑOG

301 IMPERIAL, MARRIAN NESLIE SUAREZ

302 JACLA, KRISTIANA LOUISE CAYAN

303 JAJI, ROFAISA ABUBAKAR

304 JAMERO, CRISANTO BUENAFLOR

305 JAYME, RHEA MAE COLANSI

306 JORQUIA, SARAH MAY

307 JOSE, CLARISSE ANNE BARAWID

308 JOSE, JAIME JR LUCAS

309 JUAN, KYRENCH FAE GARCIA

310 JUANE, JAYSON BANIAGA

311 JUCUTAN, FE GARCIA

312 JUNSAY, EMMANUEL GUERRA

313 JURIDICO, MA LIZA LEE PASTORICE

314 KABALO, WAHIDA PAGAYUKAN

315 KAGUI, NURZAIRAH REYES

316 KALAYAKAN, MINDRADA HAYUDINI

317 KALI, NORHANIE TALAWIDAN

318 KALIS, SANDRA ADOPTANTE

319 KAMAMA, MAHARANEE UTAP

320 KASIM, ALMIAH HINGPIT

321 KINAL, NAIRA KHALIM

322 KINDIPAN, MARISSA KINDIPAN

323 KISSAE, HAJELYN ACA-AC

324 LACAP, ANTONIO JR ANSAY

325 LADRILLO, MERLY GUIAO

326 LAGAHAN, SARRAH JEAN GENOBIAGON

327 LAGAN, RECEL FERNANDEZ

328 LAGARDE, MA VICTORIA DUCTA

329 LAGON, MOLLY FRANCO

330 LAGRIMAS, JONALYN ZAMORAS

331 LAGUDA, MARMIE BATALLIONES

332 LAGUDA, SHANE MARIE LOPEZ

333 LANGGA, MARYLOU

334 LAO-UN, NASIBA MACARANDAS

335 LAPAAN, JERVI PHILIP BACKENG

336 LAPIDEZ, DONNA FRONDOZA

337 LARAGA, PAUL JOSHUA VERANO

338 LARANJO, IRISH MAY LLORENTE

339 LAROA, JANNIE

340 LAYUS, MYDANELLE BARANGAY

341 LEBRILLA, ROSA LORENA BINAS

342 LEMLEM, MELANIE CUDIAMAN

343 LETRERO, CHARMAINE ENARNE

344 LIBUNAO, CARLO ALCANTARA

345 LIBUNAO, JASMINDA SANQUI

346 LIMBO, RONA DAPULA

347 LINGCOPINES, MARY BLAISE

348 LIRA, IEA JOY MORTILLA

349 LLONA, JOCELYN APIN

350 LOGROÑO, RYNIE MARIE ROSE ATON

351 LOPEZ, DANICA MAE OCLOS

352 LOPEZ, GLADYS MAY DUMALIW

353 LORENZO, CAREBEL VELASCO

354 LOSALITO, RICHEL PAQUILET

355 LOZADA, DIONY BANIAS

356 LUBEN, SHERLIE DANGTAYAN

357 LUCES, HAJIL SALMORIN

358 LUGAO, FEBBIE TUMALDING

359 LUMOSAD, AIMEE GRACE JADRAQUE

360 LUSUNG, VANESSA DIZON

361 MAANI, FAIJA NURIL

362 MABAYLAN, SWEET DIANE AISIA

363 MACAWARIS, JOHAIMA ODING

364 MACUMAO, KIERSTEN KATE GARSULA

365 MADALANG, ODESSA DUGIE

366 MADERA, SHARRA YLAYA

367 MADI, RASUL JUMAWAN

368 MAGANA, AIME AMBROCIO

369 MAGHARI, KASSANDRA JOYCE LLANTO

370 MAGLASANG, JESSA BARING

371 MAGTIBAY, DONNA MAE PROSIA

372 MAGTOTO, MATI JIVIC CORTEZ

373 MAGUNOT, JONAH MAE PACIANO

374 MAHUSAY, JARED PANAGUITON

375 MALA, DIANNE MARGEUX CALES

376 MALLARI, JERVIS GALANG

377 MALLILLIN, AYESSA MARIE LABANG

378 MALUNAS, CHARLOTTE SOPHIE EYAS

379 MAMA, JOMAEL WATAMAMA

380 MAMACLAY, DARREN JOSEPH COBALLES

381 MAMANTAL, MAHATMA EDRIS ALI

382 MAMBUAY, SITTIE ALIAH RAMON

383 MANALO, KATE IRNA MARI ROMA

384 MANALOTO, KARLO FIGUEROA

385 MANARANG, JAMAICA TIMAN

386 MANDIN, MARIWEL GARCIA

387 MANDREZA, GONZALO III SOGOC

388 MANGACU, EXEQUIEL RAZON

389 MANGIGIN, JALILA DIMAKUTA

390 MANGONOR, MILDRED DULNUAN

391 MANLUNAS, APPLE JOY MOMONGAN

392 MANUEL, CLARICE PAGKALIWANGAN

393 MANUEL, RIEGINE MIAPE

394 MARDIAN, AMRANIE PILIMPINAS

395 MARILLA, GAY QUITORIA

396 MARIOLA, JENIVIVE HUSAIN

397 MARMITO, CHRISTINE JOY SALVADOR

398 MAROHOM, SONAYYAH BALINDONG

399 MARQUEZ, CYRELLE GARROTE

400 MARTINEZ, CRIZ ALEXIZ MAZA

401 MASACAL, SABRINA LIGMON

402 MASAO, DONA MAE VILLAMOR

403 MATA-AG, JIMRIEL POLINNEY

404 MAULIT, MARELLA MAE

405 MENDIOLA, JANY RAE SIMON

406 MENDOZA, MA ARNIE CATULANG

407 MENDOZA, MARIA VERNA CORTES

408 MENOR, NOLY ROSARIO

409 MERINO, JESIERYL MANTILLA

410 MIDTIMBANG, MA CHRISTINA AL-HANDRA SANGOWAN

411 MILITANTE, RUBY JABANES

412 MINGARAY, JENIEVEB LAGROSA

413 MIRANDA, VINCENT GALAMITON

414 MISPEÑAS, ERIKKA TOMEI GUILLEMA

415 MOHAMAD, JASHEEM JAILANI

416 MONDAYA, ANNALEN IGUT

417 MONDIA, ERIC PAUL

418 MONTAÑO, ABUNDIO JR DE LA PEÑA

419 MONTEBOR, DAILYN BAJO

420 MONTER, JEAN BOLDO

421 MONTIMOR, REIZA GRANDE

422 MONTIZINA, ANNA CASTRO

423 MORALES, RINA MARIE GONZALES

424 MORANTE, ELISHA DAPAT

425 MORENO, RHENA JOYCE FRANCISCO

426 MUDSOL, RODAINA CAMAD

427 MULIG, FAITH MYRA ERALLINO

428 MUMBAS, SHAHARA UYAG

429 MUSTAPHA, HANINA REGARO

430 MUSTAPHA, NORHANA SOLAIMAN

431 MUSTAPHA, SAUDA DATU

432 NAKAN, LAILA GANDAWALI

433 NAMUAG, MITZEL NAMOC

434 NAPOD, EDDY LANDA TANEDO

435 NARANJO, MARIS STELLA RUIZ

436 NARIA, XZLEI BASCOGUIN

437 NARIDO, TALITHA CHARIS MARI FRONDOZA

438 NOLLIDO, MARK VINCENT REMOLAR

439 NOLLORA, APRIL MAE CALAPRE

440 NUCUP, AINHAR PABLO

441 NUGUID, AIVIN BELEN

442 OBEREZ, CHRISTIAN LEPASANA

443 OLORGA, MARMIL SHAINA VILLADAR

444 ONG, JOYCE TOJONG

445 ONTONG, DESIREE EMNACE

446 OPIANA, MARLON MAGBITANG

447 ORALDE, CARYL AMACANIN

448 ORFANEL, YHANA MAYORES

449 ORONG, TRIXIE MAE CARPENTERO

450 ORTIZ, DIANE LEAÑO

451 ORTIZ, PRECIOUS VALERIE MONTERO

452 OTICAL, NORHANIE MAPUNUD

453 PABO, CRISTY ADAME

454 PADA, JUDY ANNE MANZANERO

455 PADON, MARY ANN ADOBAS

456 PADUA, SHIELA ELAINE

457 PADUAL, JESSA MARIE CABATINGAN

458 PALA, AILISH ORQUIJO

459 PALMA, JESSARIE

460 PALMA, KARMELA PAULA JAEL

461 PALOMAR, REALYN ASOY

462 PAN, MARY DAISY POL

463 PANGANIBAN, GINGERLYNE DELOS REYES

464 PANGARUNGAN, JOHANIE CAMID

465 PARAMATA, JANENAH MAMA

466 PARREÑO, ROSAME BAGSAIN

467 PASCUA, GERDELYN ALFANTA

468 PASILAN, REYJANE

469 PASOK, JAYSON LUMANTAS

470 PASTORPIDE, LEANNE FELIZ ORDILLANO

471 PEDERNAL, CHRISTINE RECILLA

472 PELAEZ, KIRSTIE MARTINEZ

473 PENETRANTE, ALFONSO JR DALIDA

474 PEPINO, ALELIE LIPAPAC

475 PEREZ, CYD TALEON

476 PEREZ, MARA CAJANO

477 PIANG, JAMELA SAMANG

478 PIDUL, ADZRHEA UNTAS

479 PINNILIW, EZRA MAE DUNUAN

480 PINOTE, ISABELO JR AGUILAR

481 PIOQUINTO, CHELSEA RAE DIONIO

482 PIYO, SARHANA MAHAMMUD

483 PLANAS, MELLOU MARIE AUREA HERIA

484 POLOYAPOY, EDITO JR TANGGE

485 PORMENTO, RIA JANE MANONG

486 PRASAN, BADRUDIN BUISAN

487 PUDA, ARLEN PERTANIA

488 PULANG, EUNICE PALAFOX

489 QUIÑONERO, JONNA JOY JAPAYAT

490 RABANOS, ANGELICA RONQUILLO

491 RAFAEL, MARIA LUISA TAMAYO

492 RAMILLANO, STEPHANIE RICALDE

493 RAMOS, BREN JOHN BIG-ASAN

494 RANGA, ANGELIE CLIMACO

495 RAPANUT, LYRA MARIE BRAGAS

496 RAVANO, ANGELA LEGASPI

497 RAVELO, STEPHEN TAYABAN

498 REDITO, MARK LACANG

499 REGACHO, RESIA JOYCE BARTOLOME

500 REGIDOR, CRISTALYN CALULO

501 REGULACION, MARICAR PATLINGRAO

502 REOJA, ANGELINA VILLAVER

503 REPOLLO, ALABEL DELLOSA

504 RESMEROS, MA CELINA RAMOSO

505 REYES, PAMELA ANNE CABALLA

506 REYNON, RONALD GUIAN TOLENTINO

507 RIVERA, JONIELYN CABALONA

508 ROJO, GERALD JOHN PORTUGALETE

509 ROLLO, ROSEMARIE TECSON

510 ROMERO, NORHANNAH MAITO

511 RONDINA, JOLINA ANGGANA

512 ROSALITA, REYNOLD JUELA

513 ROSARIO, REBECCA JOSE

514 ROSIL, PRINCESS ELME LAURENTE

515 RUNEZ, REIMOND HENRI MANONGDO

516 SABUDDIN, AZMAN UDDIN

517 SAGARINO, NOVELYN AÑOSA

518 SAGUILING, MELINDA PEL-EY

519 SAGUSAY, DAISY GLESEL PAJARILLO

520 SAIFODEN, ABDEL SHAHAM RADIA

521 SALAC, ROSEL MADURA

522 SALAMAT, EDGAR JR GAISEN

523 SALBADOR, LYDA BIGOT

524 SALIK, ALAISA SALIPADA

525 SALVADOR, MARIVIC ESTEBAN

526 SAMAT, UMMU CARUM INSANI

527 SAMBRANA, ANNABELLE ENRIQUEZ

528 SAMILLANO, CHARLOTTE GRAFANE

529 SAMPORNA, NAJERA ASIS

530 SAMPORNA, SAMIA SARIP

531 SANGO, NOEL JR ALBAR

532 SANQUINA, CHRISTINA BACOLOD

533 SANSON, JAYA KAMID

534 SARIP, NORHATA PANDA

535 SARNO, JOBELLE COMPLEZA

536 SERDENIA, KENNETH RAGUDO

537 SEVERO, KEVIN GLENN FRANCO

538 SIBUG, VENUS LORENA SALENGA

539 SILAWAN, NORAMAE ZAMORA

540 SIMBULAN, ERIKKO ROBLEDO

541 SININING, CARLO BIDANGAN

542 SOBREMISANA, KEANNE PAULA ZABALA

543 SODEJANA, SHAIRA LOU MORENO

544 SOLAIMAN, JULFAMAE ALI

545 SOLAIMAN, SHAILAH-SHALYMAR BALAYMAN

546 SOLIMAN, ELLAINE PINEDA

547 SOLINA, MILA BOLIVAR

548 STO TOMAS, LAVINIA GARCIA

549 SUAN, MACKLYN CALO

550 SUGOD, BAIBON LAWAN

551 SULTAN, JONALYN LAZARO

552 SUMAMPONG, DARLENE MAY NICOR

553 SUMANG, ANGELICA BATU

554 SUMAYANG, ANALIZA CALIBAY

555 SUNIEGA, JEFFREY OCTAVIANO

556 SUYOD, GEM RANEA DOMINE

557 TABAOSARES, JOY TAGALOGON

558 TABASA, ALMIRA CRISOSTOMO

559 TABAYAG, ARIANNE CABIGON

560 TABERARA, MELANIE SAMORANOS

561 TABUA, AILAH RARACO

562 TADIFA, CLOVEL BARRIDO

563 TAGUILING, JESSIEBELLE MADDAM-OT

564 TAJONERA, LHINIE MAY TACADAO

565 TALINGDAN, JETH DE LA CRUZ

566 TAMBURA, MORIAH PALERO

567 TAMPUS, MERLA MAE DESCARTIN

568 TANLOGON, GENARO JR VALDERAMA

569 TANOG, MANSARI SACRISTAN

570 TANTENGCO, ANNABELLE JOY RAZON

571 TAO-EY, ROXANNE NIYAYO

572 TAÑECA, SHERRY LOU APURADO

573 TENESO, IVY KEITH CASTAÑEDA

574 TOBATO, JULIE ANN VICTORIA

575 TOLENTINO, RONA MAY DE GUZMAN

576 TOMAS, AISA MASUKAT

577 TOMAS, IRENE JANE SARITO

578 TONGOL, MELCHOR

579 TORREGOZA, LORRELYN QUINIO

580 TOYOKEN, RED MARLA LLIDO

581 TUBIAG, ROSALIE BAYUDANG

582 UDTOHAN, SHIELA MAE ACLA

583 UNAK, MARY JEAN DALA

584 VALDEZ, DANICE MARIE PAGARA

585 VALLE, GINEZA MORALES

586 VALLEDOR, DELIA CACACHA

587 VASQUEZ, JOSEPH TORIBIANO

588 VASQUEZ, MARY CRIS ABERTE

589 VELASCO, RONALIE PENADO

590 VELUYA, JAYZIEL PADILLO

591 VENTULA, JENNY PEARL ADORMEO

592 VERDADERO, SHERWIN TUBON

593 VIDAL, AMERJAPHIL LOUIE ANGALA

594 VILLA, KIRSTEEN BAJAO

595 VILLACAMPA, REA EUNICE CARIÑO

596 VILLAHERMOSA, HANNELORE SASING

597 VILLAMOR, PEARLGRACE DAMAYAN

598 VILLARANTE, JUSTINE ZOMIL

599 VILLARUZ, ROSE BELLA IGNACIO

600 VILLAS, KAREN GILDA TAMAYAO

601 VILLAVER, VINA JOY MACADINE

602 VILLEGAS, ARLYN SALEM

603 VILLEJO, JESSICA HERRERA

604 YAMOYAM, RUTH SARAPANAN

605 YANGO, KERWIN JOHN TRINIDAD

606 YANGYANG, RICHELLE MARIE GALO

607 YAP, KHARL DAVE BANTAWIG

608 YEE, VIR JOSEPH JAVIER

609 YOGYOG, MICHELLE MACABITAS

610 YULO, ROLVEM JOSH MANGANA

611 ZAIDE, SHAIRA INOC

612 ZAPANTA, MARIVIC MIRANDA

NOTHING FOLLOWS———————-