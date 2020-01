“‘90s Frontmen, sanib-puwersa sa isang concert stage”

Sa pambihirang pagkakataon, all in one stage ang lead vocalists ng The Dawn, Wolfang, Yano at After Image.

Balik eksena ngayon ang ‘90s vocalists ng mga bandang The Dawn, Yano, Wolfgang at After Image na sina Jett Pangan, Dong Abay, Basti Artadi at Wency Cornejo para sa isang concert stage.

Sa kanilang naging pictorial, nakapanayam ng PUSH at ABS-CBN News ang mga lead vocalists na napa-throwback agad sa kanilang mga unforgettable experience noong ‘90s.

“Iba ang kulitan onstage, but most of all yung music na kinalakihan natin lahat, yun ang unforgettable,” tugon ni Jett Pangan ng The Dawn.

Sa kanilang classic hits, aabangan rin daw kay Basti Artadi ng Wolfang ang mga bagong awitin na gagawin na relate sa young listeners.

“The versions that were going to be doing are the ones they’re not familiar with and we are interjecting new things also,” sabi pa ni Basti.

Si Wency Cronejo naman ng After Image, ang friendship na nabuo sa mga kasabayang vocalist ang hindi malilimutan kahit na magkakaiba ang bandang pinangunahan.

“Through out the years parang mas close kami ngayon dahil sa shows na nagagawa namin because of yun nga hinahanap ng mga tao na magkakasama kami,” aniya.

Sinigurado naman ni Dong Abay ng Yano na relate ang; 90s rock at heart sa kanilang pambihirang pagkakataon na pagsasamasama.

“Siguro yung mga lumaki sa nineties na music yung mga lumaki sa music namin I think isama nila ang families nila,” pahayag niya.

Mapapanood ang ‘90s Frontmen concert ngayong January 31 at February 1 sa music museum.