“ABS-CBN Sportscaster Migs Bustos, wife expecting first baby”

Soon to be daddy na ang ABS-CBN sportscaster na si Migs Bustos.

Sa Instagram, ibinahagi ng Kapamilya reporter ang magandang blessings na paparating sa kanila ng misis na si Michelle Mediana-Bustos na 20 weeks na ngayong nagdadalang tao.

“And just like that we’re 20 weeks in. One of the first photos of our ultrasound taken last February. We don’t know the gender yet. So… will it be #MigsJr or #girldad?” caption ni Migs sa post.

October ng 2018 nang ikasal si Migs sa college sweetheart niya na si Michelle Andrea Mediana na isa rin media perdonality.

READ: Love Actually: Yes, Sportscaster Migs Bustos Is Taken And About To Marry His College Sweetheart!

Si Migs ay aktibong napapanood ngayon bilang sportscaster sa ANC, ABS-CBN Spors and Action at ABS-CBN News.