“Actor-Politician Alfred Vargas, nagbigay reaksyon sa paratang na korapsyon”

Mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang nagsabi na sangkot si Alfred Vargas sa isyu ng korapsyon

Dumipensa ang actor politician na si Alfred Vargas sa paglitaw ng kanyang pangalan sa naging alegasyon na corruption. Kasunod ito ng paglabas ni President Rodrigo Duterte ng listahan ng mga congressman na umano ay sangkot sa korapsyon bilang kampanya ng pamahalaan na linisin ang hanay nito laban sa mga korap na public servant.

Duterte names lawmakers, district engineers allegedly involved in DPWH corruption​

Sa pamamagitan ng statement, inihayag ng Quezon 5th District Representative ang kanyang saloobin sa paratang na ito sa kanya.

“The President himself stated ‘there is no solid evidence’ and ‘mentioning of names is not an indictment.’ I am certain that I will be cleared,” pahayag ng congressman sa bahagi ng statement.

Ayon pa sa actor politician, handa siyang makipagtulungan sa gagawing imbestigasyon kung kinakailangan.

“I am ready to submit myself to an investigation by the proper authority. Mere allegation is not proof.”

‘Sinabi kong No’: Ogie Diaz refuses to feature celebrity who said ‘Yes to ABS-CBN shutdown’

Mariin din na sinabi ng Quezon City Representative, malinis ang kanyang hangarin sa pamumuno sa mga kababayan na isa sa mga malinis niyang in tensyon sa loob ng labindalawang-taon sa serbisyo publiko.

“I have been a public servant for the last 12 years. My record is unblemished. My conscience is clear. I will not allow my political detractors, who misinformed PACC, to tarnish my name and reputation with wild accusations bereft of the truth. Mukha pong napadalhan ang PACC ng maling inpormasyon ng mga nakakalaban natin sa pulitika,” pahayag nito sa statement.

Bukod kay Vargas, ilang pangalan rin ang kabilang sa listahan na inilabas ng PACC o Presidential Anti-Corruption Commission.

Bukod sa alegasyon ng korupsyon, tila minamalas din ang kanyang Metro Manila Film Festival entry na Tagpuan. Ang pelikulang kung saan kasama siya sa cast at isa sa mga producer ay napapabalitang di masyadong tinatangkilik ng manonood. Ayon din sa mga netizen, tila ito ang karma kay Vargas pagkatapos niyang di sinuportahan ang franchise renewal ng ABS-CBN sa Kongreso.