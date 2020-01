“Ai-Ai Delas Alas hits back at bashers after ‘same-sex marriage’ comment”

Ai-Ai delas Alas was criticized for her views regarding same-sex marriage.

The Philippine supreme court recently decided to junk same-sex marriage ‘with finality’ and comedienne Ai-Ai delas Alas shared the news on Instagram.

Ai-Ai then received backlash after her previous interview with Inquirer.net as she was quoted saying, “OK lang sa akin ang magmahalan, same-sex. Pag-ibig ‘yon eh. Pero ‘di ba nasa Bibliya ‘yon, na ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae.”

She also said that she gets invited by ‘several gay friends’ to their weddings but she opts not to attend.

“Umo-oo ako pero hindi ako uma-attend. Di ako naniniwala diyan, pero mahal ko kayo kaya eto ang pakimkim, ito ang chorva.”

After getting criticized on Twitter, Ai Ai addressed her bashers on her Instagram account.

“At sa mga bashers sa Twitter kahit wala akong Twitter Kay God kayo mag-explain, huwag sa akin dahil nag-share lang ako ng Kanyang mga salita na nakasulat sa Bibliya,” she wrote.

“Kung sakaling dumating ang panahon na maliwanagan na ang mga isip ninyo, willing ako na maging NINANG niyo at tutulungan ko kayo na ituro sa inyo ang tamang daan patungo kay Lord,” she added.

Ai-Ai also admitted that she is a sinner and she ‘changed.’

“Hindi ko naman itinatanggi NA MAKASALANAN AKO MADAMI AKONG PAGKAKAMALI NOON pero ang mahalaga, tinanggap ko ang AKING mga kasalanan, mga pag kakamali. Nagsisi ako at humingi sa Kanya ng kapatawaran AT NAGBAGONG BUHAY … GOD is a forgiving GOD … GOD BLESS EVERYONE TO GOD BE THE GLORY.”