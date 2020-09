“Aicelle Santos posts heartfelt message to former La Diva group mate”

Aicelle Santos and fellow La Diva Maricris Garcia are about to become first-time moms.

Nasa interesting chapter ngayon ng pagbubuntis ang singer na si Aicelle Santos sa una nilang baby ng mister na si Mark Zambrano. Dahil kapwa personality ang mag-asawa, nasundan ng public eye ang kanilang love story mula sa pagiging single nila hanggang ngayon na mag asawa na at waiting sa una nilang anak.

Sa social media post na ito ni Aicelle, makikitang dumalaw sila sa kaibigang singer na si Maricris Garcia na gaya niya ay buntis din ngayon sa kanyang panganay. Matatandaan na kapwa member sina Maricris at Aicelle ng grupong La Diva kasama si Jonalyn Viray at maraming naging unforgettable performances bago tuluyang nagdedisyon ang bawat isa na subukan na ang kanilang solo singing career.

Proud si Aicelle at Maricris na nanatiling malakas ang kanilang friendship at ngayon ay magiging future nanay na sa kanilang mga anak.

Narito ang full text ng post ni Aicelle :

“From sharing the stage, to sharing love stories, to sharing faces (pati mukha!) and now sharing this precious journey of motherhood with you… Aren’t we just the perfect twins? I am so blessed to call you my sister and beyond happy for all the miracles happening in your life now. God’s best gift is now in your big belly, Mommy @maricrisgarcia_cruz! Happiest birthday! Love you!

P.S.

Best double date din ito! Diba @timoteojuantamad? ”