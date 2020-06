“Aiko Melendez calls out netizen threatening to expose her son’s alleged video scandal in exchange for followers”

Aiko Melendez defends her son Andre Yllana on allegations that he has a video scandal.

Hindi naniniwala ang aktres na si Aiko Melendez na mayroong video scandal ang panganay niyang anak na si Andre Yllana na katulad ng ipinagkakalat ng isang Twitter user na si @jakolinks.

Ayon pa sa may-ari ng Twitter account may sex video raw ang binata at kapag umabot sa 25k ang kanyang followers ay ilalabas niya ang video at mga litrato ni Andre.

“Kantiin n’yo na ako, huwag lang ang mga anak ko! Alam n’yo naman po kung gaano ako ka-over protective pagdating sa mga anak ko. Pagdating sa anak ko, kantiin n’yo na po ako, you can lambast me all you want but when it comes to my children, ako ang makakalaban ninyo,” galit na pahayag ni Aiko.

Dugtong ng aktres, “Unag-una, si Andre ay matino ko po ‘yang pinalaki. Kahit mag-isa po ako ay itinaguyod ko ‘yan nang maayos sa malinis na paraan na alam ko at paraan namin ng mommy ko kasi katulong ko ang mommy Elsie (Castañeda) ko sa pagpapalaki ko kay Andre.

“I can’t say that my son is perfect because no one is perfect pero hindi ko rin masasabi na ang anak ko ay isang masamang bata kasi ang anak ko kahit ganyan ‘yan, mabuting bata ‘yan. Minsan nabibigyan ako ng sakit ng ulo but never a major problem, never na pagbintangan na may sex scandal siya.

“Kaya grabe ang inis ko sa taong ito (@jakolinks) na sinisira ang pangalan ng anak ko na iningat-ingatan ko ng maraming taon kasi mag-isa ko ‘yang itinayo halos iginapang ko ‘yan ng dugo, luha at pawis para mapalaki ko ‘yan ng maayos tapos isang tao lang ang yuyurak na sasabihing may sex scandal ang anak ko!”

Kahit na pagtitrip lang daw ang ginawa ng netizen sa kanyang panganay na anak ay hindi ito magandang biro.

“Andre is only 21. He is just starting being legal but you do not have the right to destroy and ruin his reputation just because trip-trip n’yo. Wala ka bang nanay, wala ka bang kapatid na babae? Bakit ang mga postings mo pawang paninira ng artistang may sex scandal, eh, ang anak ko wala.

“Heto hinahamon kita, kung matapang ka, lumabas ka. Kung may sex scandal ka ng anak ko ilabas mo, pero kapag wala kang nailabas na sex scandal, idedemanda kita!” banta ni Aiko.

“My son took a back seat in showbiz because he cannot take the limelight, because my son is just a simple boy, he just wants a simple life. Walang ginagawang masama sa inyo ang anak ko, nananahimik siya.

“Kaya nga nag-quit ‘yan ng showbiz kasi hindi po niya ma-take ang limelight. Nakukusensiya nga ako kasi dahil sa stature ko, ang mga anak ko hindi ko mabigyan ng privacy.

“Pasensya na mga anak kong Andre at Marthena dahil ito ang trabaho ko. Ito ang trabahong alam kong I’m good at ito ang trabahong nag-ahon sa atin sa kahirapan at nabibigyan ko kayo ng disenteng pamumuhay,” emosyunal na pahayag ng aktres.