“‘Ako na lang ang pintasan niyo’: Sharon Cuneta, dumipensa para sa mga anak na sina KC, Frankie at Miel”

Naglabas ng saloobin si Megastar Sharon Cuneta laban sa mga trolls na walang humpay ang pambabatikos sa kaniyang mga anak na sina KC Concepcion, Frankie at Miel Pangilinan.

Hindi napigilan ni Sharon Cuneta na maging emosyonal sa laban na hinaharap ng kaniyang anak na si Frankie Pangilinan.

Matatandaan na hot topic kamakailan sa social media ang naging online campaign ni Frankie tungkol sa isyu ng rape at pagkakaroon niya ng rape threat mula sa isang netizen na agad inaksyunan ni Megastar.

Sa isang YouTube video, emosyonal na ibinahagi ni Sharon ang saloobin niya bilang isang ina na apektado sa online bashing na natatanggap ng mga anak.

“Ganoon kasama ang tao,” tugon ni Sharon sa anak na si Frankie na nasa likuran ng camera habang ginagawa ang video. “I’m so sorry, honey. You don’t deserve that.”

Isa rin sa ikinagagalit ni Sharon ang pagkukumparang pisikal na ginagawa ng mga trolls kay KC, Frankie at Miel, na labis na ikinagagalit rin ni Sharon.

“Please don’t do that to my children. Ako na lang pintasan niyo. How dare you. Pag-aawayin niyo ‘yung magkapatid. Ako po ang nagsilang sa mga ‘yan. Hindi po ganoon ang pagpapalaki ko sa mga anak ko,” ani Sharon.

Ayon pa sa aktres: “And in the end, that’s not what matters. Physical beauty fades. She’s really beautiful, but they shouldn’t do that to sisters, they shouldn’t do that to children, they shouldn’t do that to women. I am your mother. I am KC’s mom, I’m your mom, I’m Yellie’s mom. How dare they. I love you all equally,” sabi pa ni Megastar.

Dahil sa hinaharap na laban para sa anak na si Frankie, aminado si Sharon na bilang isang ina ay naaepktuhan siya sa mga nangyayari.

“I didn’t want to say this, but it’s affected us mentally, emotionally. I got sick, because when it’s emotional and mental, it will come out in the physical. I got sick. Kaya hindi ako tumataba dahil wala akong gana,” aniya.

Patuloy pa niya: “Dalawang gabi, ‘yung dinner ko, dinuwal ko dahil sa stress.”

Sa huli, ipinag-pasadiyos na lang umano ni Megastar ang sitwasyon na hinaharap nila ngayon.

“I trusted God, and even when it’s hard to, I know He’s always with us and will never leave us or forsake us. I have such faith in Him, that’s true.”

Sa huling bahagi ng video, inalala rin ni Sharon ang pangaral na natutunan niya sa kanyang mga magulang.

“You know what my mom and dad used to tell me? ‘Hayaan mo sila, anak. Tandaan mo ‘to: maghintay ka lang. Mapalad ang inaapi.’ Tandaan niyo ‘yan, lalo pag wala kayong ginagawang masama,” pahayag pa ng aktres.

Watch Sharon’s emotional video below:

[embedded content]