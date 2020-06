“‘Ako pinagpalit, siya niloko ng paulit ulit’: Kiray Celis recalls meeting boyfriend for the first time”

Kiray Celis shared a piece of advice to those who, just like her, lost hope in finding the right person at one point in her life.

Kiray Celis surprised her followers when she proudly took to social media to officially introduce her new beau — a non-showbiz guy named Stephan Estopia.

In a thread on Twitter, Kiray opened up about the time she and her boyfriend were both heartbroken when they first met each other.

Kiray revealed that her ex-boyfriend left her for another girl while her Stephan just came from a failed relationship. She added that her situation at that time led her to believe that all men are the same.

“Nung panahon na yun, pare parehas na tingin ko sa mga lalaki. Lahat manloloko. Walang hindi. Pero nung nakilala kita, lahat yun nagbago. Hindi naman pala lahat pare pareho. Depende rin sa tao,” the actress wrote.

While she got her heart broken too many times already, Kiray said a silver lining came as she eventually met Stephen soon after.

Sharing advice to those who just like her, lost hope in finding the right person at one point in her life, Kiray stated: “Porket napunta ka sa maling tao. Hindi ibig sabihin nun, Maling tao na ulit ang mapupuntahan mo. Lahat ng iyak mo, mapapalitan ng iyak sa sobrang tawa. Lahat ng lungkot mo may kapalit na sobrang saya. Lahat ng paghihirap mo, mapapalitan ng ginhawa. kasi nga nasa tamang tao ka na.”

But former child star has always been open about her past heartbreaks — even admitting that she has been fooled in the past. And in a series of posts on social media, Kiray made yet another revelation: both she and her boyfriend came from a relationship who are not proud to have them as partners. Thus, one of the reasons why she constantly posts photos with him on social media.

She wrote: “Pagbigyan niyo na kamimagpost ng jowa ko. Proud lang kami sa isa’t isa. Alam kong hindi pa kami kasal kaya wag papakasiguro. Pero galing kami sa relasyon na hindi proud samin. Na hindi man lang kami maipag malaki. Kasi marami palang mga tinatago! Deserved namin to.”

Kiray first made her relationship with Estopia public in 2019.