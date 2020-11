“ALAMIN: Bukod sa maging Miss Universe, Rabiya Mateo ibinahagi ang iba pa niyang ambisyon”

Pangarap ni Rabiya Mateo ang makatulong sa bayan sa kaniyang paraan.

Ilang linggo matapos koronahan bilang 2020 Miss Universe Philippines, hindi pa rin makapaniwala ang Ilongga beauty na si Rabiya Mateo sa pagbabago sa kaniyang buhay ngayon.

“Actually po, na-culture shock ako. I really want to win the competition pero I am not aware of consequences na ‘once you’re there, there’s no turning back’ like hindi ka na puwede kumain kung saan saan and then ngayon natutuwa ako kasi ‘yung story ko, I feel na nakaka-inspire ng maraming tao,” tugon ni Rabiya sa exclusive interview ng Cinema News.

Patuloy pa ni Rabiya na proud simple girl before her Miss Universe Philippines title, wala siyang ikinakahiya sa kaniyang buhay noon bilang isang simpleng dalaga.

“Right after I won maraming mga testimonies na lumalabas kung ano ‘yung naging life ko dati. Hindi ko naman po yun ikinakahiya so start na talaga ng journey ko to do something for other people to inspire them with my story as well.”

Inulan man ng kontroberysa, naging malaking tulong naman kay Rabiya to uplift her confidence ang dalawang Miss Universe queens na sina 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach at 2018 Miss Universe Catriona Gray na nagparamdam ng kasiyahan sa kaniyang journey as Miss Universe Philippines.

“Nakatulong rin po ‘yung advice ni Ms. Pia and ni Ms .Catriona na as Miss Universe, marami talagang sasabihin ang mga tao and dapat sa every controversy na meron ka, dapat taas noo mo pa rin haharapin especially na pag alam mong hindi naman totoo ‘yun.”

Ramdam rin ni Rabiya ang sincerity ng kaniyang mga Miss Universe sisters na kaniya lamang iniidolo noon sa social media.

“Nakakataba po ng puso kasi parang few months ago, nakikita ko lang sila sa TV, pina follow ko lang sila and then ngayon dahil sa nangyari, sila naman ngayon ang nagtatanggol sa ‘yo, sila naman ang nagsu-support sa ‘yo kasi naintindihan rin nila ‘yung hirap and ‘yung pagod ng Miss Universe Philippines. And sana nga po pag tapos na ang pandemic, sana makita ko sila kasi gustong gusto ko sila pasalamatan ng personal for supporting me and believing in me.”

At ngayong isa na rin siyang ng public figure at unti-unti na rin nasasanay sa iba’t ibang media interviews. Hindi rin isinasara ni Rabiya na pasukin ang mundo ng showbiz. Pero, isa lang din muna daw ang kaniyang priority ngayon.

“Hindi ko pa rin masabi po e’, kasi ang goal ngayon ay masungkit ‘yung ika-limang korona para sana sa bansa natin. Pero we’ll never know e, pero isa pa din sa naiiisip ko right after my reign. I want to proceed in studying medicine and become a doctor. Para ‘yung mga tao, hindi lang nila ako makikilala as Miss Universe Philippines 2020 but as Doctor Rabiya Mateo,” pahayag pa ng beauty queen.