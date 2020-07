“Alex Calleja, naghayag ng saloobin sa mga gustong ipasara ang ABS-CBN”

Tila hindi napigilan ng komedyanteng si Alex Calleja na kausapin ang mga di sang-ayon sa pagbubukas muli ng ABS-CBN. ‘ Direkta ka bang makikinabang sa pagsasara ng ABS-CBN?’

Sa pamamagitan ng isang open letter sa social media, naghayag ng kanyang saloobin ang writer at comedian na si Alex Calleja, kasunod nang hinaharap na franchise issue ng ABS-CBN.

Isa si Alex sa mga aminadong apektado bilang bahagi ng 11,000 na empleyado na posibleng mawalan ng pagkakakitaan kung sakaling tuluyan na ititigil ng ABS-CBN ang operasyon nito.

Sa kanyang Facebook post, diretsong kinausap ni Alex ang mga di-sang-ayon sa pagbabalik sa era ng TV network.

“Bukas na liham para sa mga trolls at bashers (open letter sa english)

“Dear Trolls and Bashers,

“Maaring tuwang-tuwa kayo sa pagsasara ng ABS-CBN at karapatan niyo yan. Hindi ko na rin pipilitin na umayon kayo sa paniniwala ko tulad ng pagpilit niyo na baguhin ang paniniwala ko,

Pero ito lang masasabi ko, ano mang mangyari, tutuloy ang buhay natin lahat, pati ikaw (yes, pati ikaw troll and bashers). Sana may maidulot na magandang bunga ang pagsasara ng ABS CBN sa buhay niyo dahil sigurado ako, sampung libong tao ang maghihirap.

“Binawasan ko ng isang libo kasi kaya naman ng mga artista, executives at may mga negosyong taga ABS CBN ang mabuhay ng maayos. Huwag mo rin akong problemahin kasi may mga trabaho ako outside ABS-CBN.

“May sarili akong bahay at lupa, 2 kotse, napagradute ang isang anak sa tulong ng ABS-CBN. Kayang pag-aralin ang anak sa DLSU at Colegio de San Agustin. Aircon ang bahay namin. At higit sa lahat, hindi ko kailangan ng ayuda at relief goods mula sa gobyerno.

“Nagbabayad ako ng malaking tax. Walang halong yabang, hindi ako mayaman pero kaya ko mabuhay ng dalawang taon na walang alisan sa bahay.Eto ang tanong, ikaw Trolls at Bashers? Pagkatapos mapasara ang ABS-CBN, anong gagawin mo? Aasenso ka ba?

“Direkta ka bang makikinabang sa pagsasara ng ABS-CBN? Habang binabasa mo ito at nakahanda na ang pangbash mong memes o script o walang sense na comment, pagkatapos mo gawin yan, tignan mo buhay mo, may pagkain ka ba sa harapan ng mesa, pambayad sa ilaw at kuryente.

“Pag nagsara ang ABS-CBN, tapos na ba ang personal na problema mo. Life goes on di’ba. Kaya hinay-hinay sa pambabash at pag comment ng walang saysay. Masaya lang kayo panandalian, pero pagkatapos mo magcomment, back to reality tayo pareho.

“Kumusta ang buhay mo sa labas ng social media world.Marami pong mawawalan ng trabaho. Kung may problema sa ABS-CBN, ayusin. Kapag may problema sa cellphone, minsan pinapagawa kasi mas magastos kapag bumili ng bago. Wag maghangad ng masama sa kapwa.

“Madami po ang mawawalan ng trabaho habang nasa pandemya. Masamang tao lang ang naghahangad ng masama sa kapwa.”

Sa ngayon, isa si Alex sa umaasa na mabibigyan ng pangalawang pagkakataon ang ABS-CBN na maipahpatuloy ang serbisyo nito sa bawat Pilipino.