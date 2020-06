“Allen Dizon’s daughter Nella makes acting debut in iWant series ‘The Beauty Queens’”

Allen Dizon made sure to give his daughter plenty of acting advice.

Pinasok na rin ng panganay na anak ni Allen Dizon na si Nella Dizon ang pag-arte. Mapapanood si Nella sa iWant original series na The Beauty Queens as the young Gloria Diaz. The new iWant series which will be streaming this June is produced by ATD Entertainment and directed by Joel Lamangan.

“Ito yung parang pinapangarap niyang maging so ngayon aarte siya,” kuwento ng multi-awarded actor sa interview ng PUSH.

Patuloy ni Allen, “Siguro, parang malaki yung influence ko sa kanya at nung pagiging tatay ko especially sa pag-aartista. Yon ang nakikita niya sa akin kaya siguro gusto rin niyang ma-experience, gusto nilang makita kung ano yung mundong ginagalawan ko, kung ano yung ginagawa ko.

“Ngayon naiintindihan niya kung gaano kaimportante yung kahit papaano meron kang pamilyang nasa industriya. Na hindi naman puwedeng basta-basta lang pumasok, di ba? Na hindi ka dadaan sa butas ng karayom – yung mga panahong nag-i-start ako. Kasi alam mo naman ang dami ko ring struggles noon, di ba?”

Ayon pa kay Allen, hindi raw naman siya nagkukulang na magbigay ng advice sa anak lalo na kung paano gagawin ang role nito sa isang project.

“Unang-una, ina-advice ko sa kanya na intindihan niya siyempre yung character niya. Kailangan niyang mag-workshop. Kailangan niyang magmukhang beauty queen lalo na sa role niya dito sa The Beauty Queens,” deklara ni Allen.

Dugtong niya, “Kailangan niyang aralin kung paano magsalita si Ms. Gloria, kung paano sumagot, kung paano maglakad. Kung ikaw yung Miss Universe kailangang panindigan mo dapat yon – yung make-up mo, yung ayos mo – very confident ka dapat. Sinasabi ko lahat yon sa kanya.

“Alam mo naman si Ms. Gloria (Diaz), mataray yan kaya kailangan na yung kilos ni Nella katulad din ng sa kanya. Para hindi yung, ‘Bakit ganyan yan? Bakit ang pangit ng buhok, hindi beauty queen kung gumalaw?’ Ayoko namang mapintasan niya rin yung anak ko, di ba?”

Hangga’t maaari ay gusto rin daw niyang iwasan na masabihang hindi marunong umarte ang kanyang anak.

“Hindi dahil sa marami na akong acting awards kaya ko sinasabi ito, pero dapat matutunan niya talaga yung tamang pag-arte. Dapat hindi siya banong umarte. Dapat siya talaga si Gloria nung kabataan niya.

“Kinusap ko rin si Direk Joel, sabi ko, ‘Direk, ikaw na ang bahala kay Nella.’ Supportive naman si Direk sa baguhan and siguro nakikita niya naman sa bata na willing naman itong gawin lahat,” huling pahayag ni Allen sa PUSH.