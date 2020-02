“Anak ni Dimples Romana na si Callie, magpipiloto”

Nakatakdang mag-aral sa Australia ng pagpipiloto ang anak ni Dimples Romana na si Callie Ahmee.

Emosyonal na ibinahagi ni Dimples Romana ang planong pag-aaral ng kaniyang anak na si Callie Ahmee, ng pagpipiloto sa ibang bansa. Sa naganap na press conference para sa finale week ng Kadenang Ginto , sinabi ni Dimples na malaki ang naging suporta ng serye sa pag-aaral ng anak.

“Dahil sa programa po na ginagawa ko, mayron akong laging dinadasal at pinaglalaanan. At sa Kadenang Ginto, nabilhan ko ng bahay yung nanay ko, at saka makakapag-aral si Callie sa gusto niyang eskwelahan dahil dito.

“Callie will finish as a pilot, because of Kadenang Ginto, and that means golden to me. I will never forget,” naiiyak na sabi ni Dimples.

Si Callie ang panganay na anak ni Dimples. Sinundan ang dalaga ng kaniyang five-year old na bunsong si Alonzo, na ayon kay Dimples ay nakakasama na niya sa mga ilang endorsements.

“Si Callie po kasi will be off to college next year, for aviation in Australia. And because she will be leaving, you can imagine—Grade 12 po siya ngayong June, pagka-after no’n next year, didiretso siya ng Australia for the next three or four years para mag-piloto po,” pahayag ni Dimples sa press.

LOOK: Bare-faced Dimples Romana and daughter Callie stun in their latest photo shoot

Dahil sa naturang plano sa pamilya, sinabi ni Dimples na maglalaan siya ng mas maraming oras ngayon sa mga anak at asawa dahil may apat na taon na rin siyang may sunud-sunud na teleserye simula noong 2016 sa And I Love You So.

“We have a couple of projects po, I will still be with the same unit. Pero may mga movies po akong gagawin in between para mas maluwag lang yung load ko po, to give way for vacation with my family.

“Miss na miss ko na po ang aking pamilya. Hihingi lang ako ng dalawang linggo. Parang ang tagal d iba? And then magmo-movie ako,” kuwento ni Dimples.