“Andre Yllana reacts to his alleged video scandal”

Andre Yllana can’t recall anyone who would try to get him involved in a scandal.

Sa Facebook Live ni Aiko Melendez ay nilinaw ng panganay niyang anak na si Andre Yllana ang tungkol sa ipinost at kini-claim ng isang Twitter user na mayroon siyang video scandal.

“Ganito po ‘yan, may ipinost po sila sa aking dating Instagram at ang huling post pa po, 2017 nitong (@jakolinks), ewan ko kung anong pangalan niya, pangalan palang napakababoy na, Diyos ko po,” simulang paliwanag ng binata.

Dugtong ni Andre, “Anyway, i-check n’yo po ‘yung Twitter at kayo na po mag-judge kung anong masasabi ninyo sa account na ‘yun na ipinapakita niyang as proof ay matagal na pong wala sa akin ‘yun. And when you look at it closely, 2017 pa po huling post no’n.

“Mapapansin naman po siguro na hindi na ako nagpo-post doon kasi wala na po akong access to that account. So, I don’t know what picture are they using—probably getting it from someone na kakulay ko rin… I don’t know.

“If you look at the picture as well, hindi mukhang bahay namin din at hindi akin kasi ‘yung name ko na nilagay sa taas ng video ay hindi moving yung nasa itaas, so alam mo yon, halatang edited.”

Iginiit din ni Andre na wala siyang natatandaang taong nakagalit para gantihan siya at gawan ganitong isyu.

Aniya, “I don’t know what I’ve done to you, I don’t know who you are, I don’t know why you’re hiding in another name, If I’ve done something that I am not aware of, I’m sorry, but I don’t have any idea.

“But me, growing up hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko or anything, si mommy po kasi, pinalaki akong mabuti saka nag-aral po ako sa Catholic school simula prep hanggang grumadweyt po ako ng high school. At hindi ko po naiintindihan kong bakit ako naiisipan ng ganyan.

“I don’t even know how to explain myself and at the same time I’m very humored because it’s very funny. Like I don’t see myself doing that, so nakakatawa sa viewers ni mom.”

Aminado rin ang binata na somehow ay nakaapekto sa kanya ang pagkalat ng sinasabing video scandal niya.

“Nung una, tawang-tawa ako, eh. Tapos lumapit ako kay mommy, tapos siguro mga about 10 minutes nung may nag-text na sa aking isa kong kaibigan. Anyway, kung gusto niyo talagang makilala ako, at siguro iba-vouch ko na rin ang sarili ko na hindi talaga ko yung ganun at hindi ako yon, so kung gusto niyo manood na lang kayo ng vlog ko para makita n’yo talaga ang tunay na ugali ko para ma-prove ko sa inyo na wala po talaga sa pamilya namin ang ganyan, eh.

“Hindi ko rin alam kung bakit… I don’t know. Gusto kong matawa. Pero at the same time it’s really affecting me now. Medyo nakakaapekto din siya ng konti. Kasi alam mo yon, alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kayang gawin yon, pero pinapaniwala niya yung ibang mga tao na ganun ako. Kilala ako ng mga kaibigan ko, kayo na ang mag-vouch sa akin,” paglilinaw pa ni Andre.