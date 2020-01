“‘Ang laking bagay’: Coleen Garcia proud sa pagtigil ni Billy Crawford sa bisyo nito”

Ayon kay Coleen Garcia, malaki ang pinagbago ng kaniyang asawa na si Billy Crawford simula nang tumigil ito sa bisyo.

Masayang ikinuwento ng Kapamilya actress na si Coleen Garcia ang malaking pagbabago ng kaniyang buhay may-asawa kasama si Billy Crawford.

Sa episode ng Magandang Buhay nitong Martes, January 14, inamin ni Coleen na malaki ang naitulong ng pagtigil sa bisyo ni Billy.

“Actually nung nag-quit siya sa alcohol, ang laking bagay. I feel like mas mabilis siyang sumabog nung time na umiinom siya kasi mas may trigger. Kasi medyo nagiging malabo diba yung pag-iisip. So malaking bagay din na nag-quit siya. Ngayon he’s very bright in his mind and everything,” kuwento ni Coleen.

May halos dalawang taon na nang simulan ni Billy ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-inom ng alak.

Ayon sa ibang interview ni Billy, malaki rin ang naitulong ni Coleen sa kaniyang desisyong pagtigil sa bisyo.

Sa parehong episode ng morning talk show, masaya si Coleen sa naging papel niya kay Billy sa pagiging “sober” nito.

“Masaya kasi siyempre that’s what every wife wants to hear. Na nakakatulong ako and in even a small way, parang nakaka-inspire and nakaka motivate sa kaniya kasi ‘yun din naman siya para sa akin e.

“Siyempre wala rin naman ako sa state ko ngayon na masaya ako kung wala din siya. Kasi he really helped me a lot nung times na may pinagdaanan ako, he really lifted me up,” pahayag ni Coleen sa mga momshie hosts.

Bago matapos ang naturang episode, nag-iwan din si Coleen ng mensahe para sa kaniyang asawa.

“Love, gusto ko lang sabihin na thank you so much for always supporting me, for being that number one person in my life na para sa lahat ng bagay you’re just my go-to person for every single thing.

“Bago ka dumating sa buhay ko, hindi ko alam na I was lost also. Hindi ko alam na ang dami kong kailangang baguhin. Hindi ko alam na there are so many things na I needed to work on. So thank you much for bringing out the best in me. And thank you for continuing to help me grow and inspiring me to be better every day,” ani Coleen.