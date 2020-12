“Angel Aquino, Adrian Alandy, teams up for ‘MMK’ kilig love story”

Kilig at natatangi ang kuwentong pagbibidahan nina Angel Aquino at Adrian Alandy sa bagong kuwento na handog ng ‘MMK’ sa pagsisimula ng 2021.

Bagong taon, bagong kuwento rin ang handog ng longest drama anthology ng ABS-CBN, ang Maalaala Mo Kaya, ngayong darating na Sabado January 2, 2021.

Starring Angel Aquino and Andrian Alandy, bibigyang kulay sa MMK ang natatanging kuwento nang pag-iibigan ng letter sender na tiyak magpapakilig sa viewers ng Kapamilya drama anthology.

Sa kuwento, love is sweeter the second time around sa Dubai, UAE ang bibigyang buhay ng mga karakter nina Angel and Adrian.

Tampok din sa kuwento sina Jerimaiah Lisbo at Belle Mariano na gaganap na young Angel at young Adrian.

RELATED ARTICLE: Kuwento ng COVID-19 Hero Doctor, bibigyang buhay ni Arjo Atayde sa pagbabalik ng ‘Maalaala Mo Kaya’​

Mapapanood ang kilig love story sa MMK ngayong darating na Sabado, sa direksyon ni Raz Dela Torre.