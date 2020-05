“Angel Locsin: ‘Ang pagpapasara ng network sa gitna ng pandemya ay hindi po solusyon’”

“Naniniwala po ako na, if we get through this pandemic alive, physically and mentally healthy, para po sa akin, isa na po itong napakalaking accomplishment.” Sa simula pa lang ng mga problemang dala ng COVID-19 ay kitang-kita kung paanong nakiisa si Angel Locsin sa mga frontliners.

Nang tuluyan na ngang naipasara ng National Telecommunications Commission (NTC) ang ABS-CBN, hindi nanahimik si Angel. Sa Facebook at Instagram, ibinuhos ni Angel ang damdamin niya tungkol sa isyu.

Siya din ang nanguna sa pangalawang Laban Kapamilya, isang online protest kung saan malayang makakapagbahagi ang mga Kapamilya ng mga saloobin nila. Sina Boy Abunda at Bianca Gonzalez muli ang nagsilbing facilitator ng forum. Nagsalita ang ilang empleyado at artista gaya nina Shaina Magdayao, Jodi Sta. Maria, Enchong Dee, Angel Aquino, at Angelica Panganiban.

“Sana ma-extend ang prangkisa ng ABS-CBN. Hindi lamang po ito makakatulong sa mga manggagawa ng ABS-CBN, kundi para sa mga nag-aabang ng updates, ng entertainment, ng information. Kung may kailangan pong manawagan, kung may nawawalang bata, kung may kailangan po ng tulong at kung ano pa.”

Ipinaalala ni Angel na karamihan ng Pilipino ay umaasa pa rin sa balita at palabas sa telebisyon at radyo. Naniniwala rin siya na mas makakatulong sa mga Pilipino kung mas maraming paraan para maipaabot sa mga tao ang impormasyon, lalo na sa panahon ng krisis. “Huwag po sana nating kalimutan na ang majority po dito sa Pilipinas ay wala pa pong access sa mabilis na internet, o internet mismo. Meron pa po tayong mga kababayan na sa radyo pa rin nakadepende, kabilang po diyan ang tatay ko na bulag. Alam ko po na meron po tayong ibang network, but the more information, the easier the access to information to everyone, is better. Alam po nating lahat na sa pandemyang ito, every second counts.”

Nanawagan din si Angel sa NTC. “Humihingi po ako ng extension sa NTC para po meron din pong time ang ating kongreso para sa maayos na pagdinig at paglilitis. Wala pong VIP treatment doon. Again, kung may mali po, ayusin po natin. Pero hindi po ang closure ang solusyon, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Bigyan niyo po sana ng pagkakataon ang ABS-CBN na makapagpaliwanag, at kung anuman ang pagkakamali ay ma-improve pa po. Uulitin ko po: Ang pagpapasara po ng network sa gitna ng pandemya ay hindi po solusyon at hindi po makakatulong sa maraming Pilipino.