“Angel Locsin, pinasalamatan si Gov. Jonvic Remulla sa pagpuna kay Parlade”

Nag-react si Cavite Gov. Remulla matapos i-red tag si Angel at iba pang personalidad gaya nina Liza Soberano at Catriona Gray ng isang opisyal ng militar.

Lubos ang pasasalamat ng aktres na si Angel Locsin kay Jonvic Remulla matapos maglabas ang Cavite Governor ng pahayag tungkol sa isinagawang red-tagging ni Lt. Gen. Antonio Parlade Jr.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Angel ang video ng panayam ni Parlade sa programa ni Karen Davila na Headstart sa ABS-CBN News Channel (ANC) kung saan inihayag ng opisyal ng militar ang kanyang inis sa gobernardor ng Cavite.

“O, badtrip di ba? Apir,” reaksyon ni Angel sa panayam ni Parlade kay Karen Davila.

Pinasalamatan ni Angel si Jonvic at sinabing: “Thank you for giving him a dose of his own medicine.”

“You are most welcome, Madam,” saad ni Jonvic sa post ni Angel.

Inilahad ni Jonvic sa isang Facebook post nitong Lunes ang kanyang pagkabahala sa ginagawang red-tagging ng mga opisyal ng gobyerno partikular na ang mga nasa Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas.

Bukod sa pananakot ay ni-red tag pa bilang “Communist Supporters” o sympathizers ang mga prominenteng personalidad tulad nina Angel Locsin, Liza Soberano at Catriona Gray,” ani Jonvic.

Dagdag pa niya: “Kahit si Isko Moreno Domagoso ay dinamay na rin. Noong sabado naman (October 24), nagkaroon ng red tagging incident sa loob ng aming lalawigan mismo, na nangyari sa isang webinar ng Cavite State University – Main Campus.”

Nilampaso din ni Jonvic si Parlade na aniya’y dapat mahiya sa kanyang ginagawa lalo na sa mga progresibong kababaihan.

“Lieutenant General Antonio Parlade Jr. should be ashamed of himself,” ani Parlade.

“Threatening progressive and outspoken WOMEN who want to encourage a stronger feminist culture? That does NOT make them co-conspirators nor allies of the left wing,” patuloy pa niya.

“Ok ka lang, Parlade? Your train of thought and reasoning are preposterous and shifty.”

Hamon ni Jonvic kay Parlade: “If you want to threaten the lives of public personalities, may I suggest that you try knocking out someone on the same weight class?”

Binalaan naman ni Jonvic si Parlade na huwag na nilang subukan pang maglagay ng mga poster o tarpaulin sa probinsya ng Cavite.

“Let me assure you that if you or any of your men put up similar posters or tarpaulins in the Province of Cavite, they will NOT last a day,” ani Jonvic.

Tingnan ang post ni Jonvic sa ibaba:

Una nang pinabulaanan ni Angel ang mga ibinibintang sa kanya.

Nagpahayag naman ng suporta ang maraming artista kay Angel sa pamamagitan ng paglalagay ng pulang lipstick.