“Angelica Panganiban is ready to retire from teleseryes: ‘Masaya na ako sa mga nagawa ko’”

‘Love or Money’ star Angelica Panganiban explains why she does not want to do soap operas anymore.

Before accepting the role opposite Coco Martin in her latest Star Cinema film Love or Money, Angelica Panganiban admitted she was hesitant to accept the role at first.

“Nung sinabi kasi sa akin meron silang pagbabanta na hindi gagawin ni Coco yung pelikula kung hindi ko ito tatanggapin so parang anong gagawin ko? (laughs). Actually gusto ko na magpahinga kasi kakatapos ko lang nung Unbreakable so sobrang drama yun di ba, parang heavy drama talaga siya. So gusto kong parang ipagpag muna yung sarili ko, yung huminga muna. Kasi ang nangyari natapos kami end of November hanggang sa promo nung pelikula. Then by December nag-sa-start na kaming mag-shooting ng ibang pelikula. So parang hindi ko ata kayang gawin,” she shared during the Love or Money presscon last February 27.

The 34-year-old actress said she eventually changed her mind in order to work with the Coco. “So umaarte pa ako ng ganun nung una. Nagpapaka-artista pa ako na diva kunwari na hindi ko kaya ‘to, ang hirap. Pero tinanggap ko rin naman. Kasi nga parang naisip ko, wala na akong gagawin after (laughs). Sabi ko sige okay din kasi hindi ko pa nakakatrabaho si Coco ng isang buong pelikula and yun nga, gusto nga niyang baguhin yung sarili niya from Ang Probinsyano na nakasanayan na niyang gawin. Sabi ko sige game, parang challenge accepted. Paglaruan natin yung project, parang masaya ito,” she recalled.

Shooting their film in Dubai was one enjoyable experience for Angelica, who collaborated with the film’s writer and director with her dialogue and punchlines.

“Yung fun part niya siyempre nung nagsisimula kami, lahat nung light scenes sinimulan namin siyempre sa umpisa. Kung ano yung mga napapanuod niyo sa trailer, yung paulit ulit naming mga ginagawa, kung anu-anong punchlline yung binibitawan ko tapos bahala na sila direk mamili kung ano magustuhan nila. So yun yung masaya kasi pagka nag-ku-cut talagang tawanan kaming lahat. Or minsan kalagitnaan ng eksena hindi ko na mabitawan yung linya kasi sa isip ko pa lang tawang tawa na ako. Kasi nga binibigla ko din sila sa mga sasabihin ko. Yun yung mga masasayang parts,” she said.

During the presscon, Angelica said she is sticking to her decision to eventually retire from doing teleseryes after more than two decades of acting.

“Yung decision naman na yun hindi naman yun overnight. Siyempre ilang taon kong iniisip. Minsan kasi kapag nandun ka sa bigat ng trabaho na ginagawa mo, mapapaisip ka ng, ‘Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko pinapagod ng ganito yung sarili ko?’ and to think na simula six years old ako pinapagod ko na sarili ko (laughs). So parang kelan ka titigil? Tapos parang may mga question ako sa sarili ko na, ‘Ano pa ba ang gusto kong i-prove?’ Lalong lalo na pagdating sa teleserye,” she said.

The Love or Money star said she does not want to continue doing soap operas for the sake of money or just having work.

“Hindi naman sa nawawalan ako ng gana kaya lang ayokong umabot ako dun na hindi ko na gusto yung ginagawa ko bago ko siya tigilan. Parang gusto ko siyang iwan na meron akong mataas na respeto at magagandang memories dun sa nagawa kong projects. Hindi yung may mapapanuod tayo tapos sasabihin niyo parang nilaro na lang kasi ayaw na niya di ba? So hangga’t kaya ko pang ibigay yung 100% para sa mga teleserye, ginawa ko naman siya. Parang maiwasan na rin siguro yung ma-burn out ako sa mga paggawa ng teleserye. Kasi doing a teleserye and doing a film magkaibang magkaiba siya eh. Parehas siyang mahirap na trabaho. Okay na ako. Masaya na ako sa mga nagawa ko. Parang puwede ko na ito ibigay sa mga susunod na generation. Sila naman. Kaya naman nila yan,” she added.