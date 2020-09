“Angelica Panganiban, magbibigay ng payo sa ‘Ask Angelica’”

Minsan na daw may naging girlfriend ng kanyang ex ang humingi ng payo kay Angelica Panganiban.

Magsisimula na ngayon ang bagong online show ni Angelica Panganiban na Ask Angelica.

Sa Ask Angelica, sasagutin ng aktres ang iba’t ibang mga katanungan ng netizens base sa kaniyang personal na buhay, karanasan at mga pinagdaanan.

Kuwento ni Angelica, ito ang isa sa mga sa kaniyang mga paraan para makapagbigay tulong o mapagaan ang mga pinagdaraanang suliranin ng mga tao na nangangailangan ng payo.

“Nakakatuwa rin kasing makinig sa mga iba’t-ibang issues, mga problema, at pinagdadaanan ng mga tao,” kuwento pa ni Angelica sa digital press conference ng kaniyang bagong online show.

Dahil kilalang outspoken sa pagpapahayag ng kaniyang saloobin, handa rin na na mapasabak ang aktres sa mga tanungan, aniya wala umano siyang aatrasan na tanong.

“Kilala niyo naman ako, mahilig ako sa challenge. Kapag may mga bagay akong hindi naiintindihan, or parang takot ako sa mga ganitong klaseng tanong, ano ako e, ayoko nang ganun pakiramdam e’, ‘yung may takot, o ‘yung may tinatago, parang hindi ako totoo,” sabi pa ni Angelica.

“Kaya siguro lagi long gusto ng sagot. Kaya tama lang din naman tong ginagawa ko ngayon. Sige tanong lang kayo ng tanong, sasagutin ko lang kayo ng sasagutin,” masayang sagot ng aktres.

At kung isa sa mga kakatakutan na tanong ngayon sa gitna ng mga kasalukuyang nangyayari mula sa pandemia ng COVID-19 hanggang sa issue ng ABS-CBN, ito ay ang kaniyang tanong sa sarili. “Kung kaya ko pa ba mag-artista sa gitna ng pandemya?” ani Angelica.

“‘Yun siguro, gusto ko rin malaman,” patuloy pa niya.

At sa pagsisimula nang kaniyang bagong programa, sinigurado ng aktres na mapupuno ng saya at talakayan mula sa mga personal na problema ang dapat abangan sa Ask Angelica.

“Sana they’ll consider my suggestions and mga advices,” pabirong sambit ng aktres.

Naitanong din kay Angelica kung handa nga ba siya magbigay payo sa love problem ng present partner ng kaniyang ex.

“Hindi no! Ano siya, sinusuwerte?” walang prenong sagot ni Angelica.

“Ayusin nila ‘yun! Figure out niya kung paano. Kaniyang kanya na ‘yon!” masayang tugon ng aktres.

Pagbibiro pa ng aktres: “‘Wag niyo akong isali, ang kakapal ng mukha! Ano to? (Laughs),” aniya pa.

Pero, hindi naiwasan ng aktres na mag reveal ng isang insidente at pagkakataon na mayroong isang nag-attempt na humingi ng payo sa kaniya.

Aniya, humarap sa relationship issue ang naging partner ng kaniyang ex na ex na rin ngayon.

“Well mayroong nag-attempt! Pero, hiwalay na sila,” reveal ni Angelica.

Patuloy na kuwento ng aktres : “Hiwalay na sila. Parang tinanong lang ako kung paano ako naka-move on,” masaya niyang kuwento.

Pagbabalik-tanaw na revelation ng aktres: “Ha? Talaga ba? Though hindi naman kami nagkaroon ng problem ng girl na ‘to, I mean naging sila, out of the picture na talaga kami.”

Aniya, kahit naguguluhan sa pag reach-out ng karelasyon ng kaniyang ex, hindi pa rin umano naging maramot ang aktres sa pagbibigay ng payo dito.

“So nag-reach out lang, ako, wirdong-wirdo na parang ‘okay?’ Ako naman, naawa. Pero pag naman hiwalay na, siguro ‘yon, okay lang na parang ‘okay lang yan, naku, makaka-move on ka rin’,” pahayag pa ni Angelica.

Simula ngayong September 25, magsisimula ang Ask Angelica at mapapanood sa social media platforms ng ABS-CBN Films, YouTube channel ng Sinehub and MyChos.

Mapapanood rin ang live streaming sa Kumu at Kapamilya Online Live at puwede rin balik-balikan sa iWant TFC app at mapakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Google Podcasts, at Overcast.