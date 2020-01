“Angelica Panganiban pens emotional post as she looks back at the decade that was”

Angelica Panganiban remains hopeful for the year to come.

As Angelica Panganiban welcomed the new year, she also looked back at the decade that was.

Sharing a photo from her most recent trip to South Korea, the Kapamilya actress shared what she went through over the past ten years which includes finding out about her true identity and getting to know her biological family.

“Sa loob ng sampung taon, literal na roller coaster ride. Nalaman kong adopted ako, nagtago ako ng ilang buwan sa pamilya ko. Dahil hindi ko alam paano sila haharapin. Nahihiya ako sa kanila. Nakilala ko ang mga kadugo ko. Para lang siguro malagyan mo ng mukha yung mga taong nasa imahinasyon mo lang,” she wrote.

She added: “Iniwan din kami ni mommy mila pagkatapos ng ilang taon. Kasabay ng taon na yun, nagkaroon ng cancer si mama. And we survived. Hindi nag tagal, si papa naman ang namahinga.”

The Banana Sundae star also admitted it came to a point when she thought she could no longer make it as she lost a lot of people – including family, partners, and friends – along the way.

“May mga araw na hindi ko alam kung kakayanin ko pa bumangon. Nang literal. Ayoko nang tumayo. Ayoko na tumawa. Ayoko na. Pero ginawa akong matibay ng panahon at panginoon,” she said.

“Sa kabila ng lahat ng nawala, nakasakit at nasaktan ko, hindi ka dapat dun mag tapos. Hindi ka dapat tapusin ng sakit. Kasi ang sakit ang magpapatibay sayo. Yun pala ang kailangan mo para makabangon,” she added.

Meanwhile, the 33-year-old actress also shared what kept her going through it all.

“Sa kabila ng lahat, takot pa rin ako magtiwala. Parte na siguro yun ng napag daanan. Sa kabila ng lahat hindi ako sumuko mag dasal. Dahil mas marami akong dapat ipagpasalamat. Naniniwala akong pinilit tanggalin ni Lord ang mga taong hindi mo na kailangan sa buhay mo. Dahil hinahanda ka niya sa mga tao na nararapat sa ano ka at kaya mong ibigay,” she said.

Sharing the things she learned from the past decade, she wrote: “Sa sampung taon natuto akong magpatawad. Natuto akong ipagdasal pa rin sila. Magdasal na hindi mawala sa akin ang aspeto na yun. At natuto akong bigyan ng atensyon ang sarili ko at ang mga tunay na nagmamahal sakin.”

Despite all the challenges that came her way, Panganiban remains hopeful for the things to come in the future.

“Naniniwala akong mas magiging mainam ang mga darating na taon. Ika nga nila, kapag lugmok ka na, wala ka ng ibang pupuntahan kundi pataaas.”

Having had her fair share of heartaches in the past, she also gave a message to those who still hold on and believe in the power of love.

“Mabuhay ang mga taong patuloy na lumalaban, nagdadasal at hindi sumusuko sa pag-ibig. The best is yet to come.”

Thanking everyone who stayed by her side, she concluded her post by writing: “Salamat sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay na patuloy akong pinipiling makasama sa buhay nila. Hindi ko kayo bibiguin. Cheers to 2020.”