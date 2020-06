“Angelica Panganiban says goodbye to her ‘Banana Sundae’ family: ‘Mahal na mahal ko kayo’”

Angelica Panganiban took to social media to write a heartfelt message for her ‘Banana Sundae’ family.

Angelica Panganiban became emotional on social media as she bid goodbye to her Banana Sundae family. The actress remarked that parting ways with the show has been very painful.

“Halos labing dalawang taon tayo nagpapatawa at nagpapasaya ng mga tao. Sa pinaka unang pagkakataon, kanina, umiiyak tayong lahat. Masyadong masakit na makitang durog na durog tayong lahat. Sa ganitong panahon, ito ang pinaka huli nating pwedeng maramdaman. Ang mawalan tayo ng tahanan,” she said.

Angelica continued, “Masakit. Kasi, intensyon lang natin magpasaya, makatulong. Masakit, kasi, marami sa atin ang hindi na alam kung paano itutuloy ang buhay. Masakit kasi, magwawatakwatak na tayo.”

As their journey on Banana Sundae comes to an end, Angelica said that uncertainties and a lot of questions have been clouding their minds.

“Sa mga salita na ibinabato niyo sa amin para tuluyan kaming tapak tapakan, walang sinabi yun sa sakit na nararamdaman naming lahat ngayon. Pare parehas naming hindi alam ngayon kung paano pa kami lalaban. kung saan pa kami kukuha ng lakas. Gusto naming isipin na pansamantala lang ‘to. Magkikita kita ulit tayo. Gusto naming lumaban para sa mga kasamahan namin sa trabaho. Gusto namin ipaglaban ang pamilya namin. Gusto na namin ng katahimikan sa mga tanong namin,” she stated.

Despite the heartaches, Angelica remarked that they will continue fighting.

READ: ‘Kakamiss’: Photo of Angelica Panganiban with mystery guy sparks rumors of new romance

“Pero kahit ganito, lalaban kami. Magtutulungan kami. Kapag nakabalik kami, sigurado akong mas malakas kami. Palagi namin tinatanong sa simula ng show ang ‘okay ba kayo jaaaan’… Ngayon naman, kami ang hindi ‘okay’. Kaya naman… Hanggang sa muli na lang muna tayo mga kabanana. Salamat sa halos labing dalawang taon. Mahal na mahal ko kayo,” she said.