“Angeline Quinto, ipinagdiwang ang unang birthday na wala si Mama Bob”

Ramdam na ramdam ang pangungulila sa singer na si Angeline Quinto sa pagpanaw ng kaniyang mahal na ina.

“Sobrang nakakapanibago.”

Ganito kung ilarawan ng singer na si Angeline Quinto ang kaniyang nararamdaman na nagdiriwang ng kaniyang birthday ngayong November 26.

Kasunod ito ng naging pamamaalam ng adoptive mother ni Angeline na si Sylvia Quinto o “Mama Bob” nitong November 7.

READ: Mama Bob ni Angeline Quinto , pumanaw na​

Para kay Angeline, ibang iba ang kaniyang pakiramdam ngayong wala sa kaniyang piling ang ina.

Sa pamamagitan ng Instagram story, ibinahagi ni Angeline ang isang mensahe para sa mga bumabati at kumu-kumusta sa kaniya ngayon na nasa kalagitnaan pa rin ng kaniyang paglukuksa.

“First time na wala ang Mama Bob. Sobrang nakakapanibago sa totoo lang. Hindi ko alam parang iba ‘yung pakiramdam pero alam na alam ko po na ayaw ng Mama Bob na malungkot ako,” bungad ni Angeline sa uploaded IG story.

Ayon pa sa singer kahit na wala na sa kaniyang piling ang mahal na ina, ramdam na ramdam niya pa rin ito sa sa kaniyang puso at isipan.

“Kaya kahit na kami kami lang ang andito sa bahay ngayon, alam ko ‘yung presence ng Mama Bob ko ay patuloy na nararamdaman po namin,” aniya pa.

Pinasalamatan rin ni Angeline ang mga kaibigan na nagbibigay inspirasyon sa kaniya ngayon at patuloy na bumabati sa kaniya ngayong ramdam niya ang kakulangan sa kaniyang buhay.

“Thank you very much po sa lahat ng patuloy bumabati sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, kaya patuloy akong nagiging malakas sa lahat ng mga pangangamusta ninyo,” ani singer.

Mahirap man sa ngayon, isa lang rin ang sinigurado ni Angeline sa kaniyang mga kaibigan. “Patuloy tayong lalaban guys. Kayang kaya natin ‘to dahil masayang masaya ang Mama,” pahayag pa ng singer.

Nitong nagdaang Linggo, nagbalik na sa trabaho si Angeline matapos ang ilang linggong time-out sa trabaho para tutukan ang naging burol ng kaniyang Mama Bob.