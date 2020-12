“Angeline Quinto on Christmas without her Mama Bob: ‘Ibang iba ang pakiramdam’”

Angeline Quinto shares how she spent Christmas without her Mama Bob for the first time.

“Ibang iba ang pakiramdam.”

These were the words of Angeline Quinto as she celebrated Christmas without her mother Sylvia, better known as Mama Bob, for the first time.

“Ito ang unang pasko na wala ka, Ma. Ibang iba ang pakiramdam pero sa 30 years ng buhay ko na kasama kita walang patlang ang pagmamahal na pinaramdam mo sa akin,” Angeline wrote on her Instagram page.

The singer remarked that she is thankful to God for meeting her mother. Angeline was adopted by her Mama Bob.

“Wala akong lubos na ipinagpapasalamat sa Panginoon, kundi ang pagtatagpo nating dalawa nung sanggol pa ako. Ikaw ang buhay at mundo ko, Mama Bob,” Angeline said.

WATCH: Angeline Quinto, Boy Abunda break down in tears in heart-to-heart conversation about moms

She reminded her followers to let their moms feel their love this Christmas.

“Maligayang Pasko, Ma, dyan sa langit. At sa inyo pong lahat, kamag anak ko, katrabaho, kaibigan, yakapin niyo po ng mahigpit ang mga nanay niyo, lagi niyong ipaalala sakanila na Mahal na mahal niyo sila. Merry Christmas,” she said.