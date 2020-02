“Angeline Quinto on friends Sarah Geronimo, KZ getting engaged: ‘Naiinggit ako’”

Angeline Quinto also shared what she’s looking for in a man.

For the first time ever, Angeline Quinto opened up about how she feels about the engagement of two of her closest friends in showbiz, Sarah Geronimo and KZ Tandingan.

According to Angeline, Sarah, one of her closest friends who is now engaged to Matteo Guidicelli, once randomly asked her about when she’s planning to get married.

The singer,7 who admitted she was surprised by the Popstar Royalty’s question, said: “Actually, may mga time talaga na nakakapagkwentuhan kami pero messages lang. Tawag, ganu’n. So ngayon, natuwa ako kasi parang minsan biniro niya ako. Na parang ‘Angge, kailan na?’ So parang sabi ko, ‘wrong send ka ba?’”

Sharing how she feels about her friends slowly taking their relationships to the next level, she shared: “Pero nandu’n ‘yung naiinggit ako kasi siyempre halos lahat ng mga kasama ko — si KZ kelan lang din engaged na siya. Si Sarah din. So ang dami din po talaga nagtatanong sa akin. ‘Angge kelan ka na ba?’ Siguro kagaya nga po ng palagi kong sinasagot, pinagpi-pray ko naman.”

The 30-year-old Kapamilya singer, who believes she is now at the right age to settle down, said she hopes to enter a more serious relationship.

“Pero kung gusto ko kasi talaga na kung magkakaroon man po ako ng mapapangasawa na, siyempre nasa tamang edad na rin naman po ako. Hindi na rin naman po ako bata. Gusto ko rin po kasi, kung makilala ko man ‘yung tamang tao, ayoko na kasi ‘yung pa-sweet sweet effect eh. ‘Yung gusto ko ‘yung seryoso talaga. ‘Yung mapapakilala ko na sa Mama Bob.”

She went on: “Kasi ang Mama Bob ko naman, talagang willing na siya — honestly si Mama iniisip ko talaga. Siyempre habang buhay pa ako sabi niya, gusto ko maabutan ko ‘yung apo ko. Saka feeling ko kasi si Mama Bob magiging masaya siya sa buhay kung may bata.”

Asked what she’s looking for in a man, she answered: “Ang hinahanap ko siyempre unang-una ‘yung pagmamahal na ibinibigay ko kay Mama Bob sana ganu’n din. At tanggap din kung ano ‘yung mga nakaraan ko. At siguro ‘yung mapagmahal din sa pamilya niya. Hindi naman ako choosy sa itsura.”