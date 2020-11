“Angeline Quinto sa pagpanaw ng ina: ‘Paano ako magsisimulang muli?’”

Ilang linggo lamang matapos maospital ang kanyang adoptive mother, malungkot na ibinalita ng singer na si Angeline Quinto na pumanaw na si Mama Bob noong November 7.

Malalim ang pagdadalamhati ni Angeline Quinto para sa kanyang adoptive mother na si Sylvia “Mama Bob” Quinto nang ito ay sumakabilang buhay noong November 7.

Sa pamamagitan ng isang social media post nitong Sabado November 7, kinumpirma ni Angeline ang malungkot na balita.

“Mag-iingat ka sa paglalakbay Mama,” bungad ni Angeline sa post kasama ang picture na yakap niya ang ina sa hospital bed.

Patuloy pa na post ng singer: “Hindi man kita maalalayan sa paglalakad ngayon patungo sa paraiso, masaya ako nandyan ang Panginoon para umalalay sayo. Hinding hindi ako mapapagod sa pagpapasamalat sayo Ma, dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo. Hanggang sa muli nating pagkikita MAHAL NA MAHAL KONG MAMA BOB.”

Matatandaan na nitong mga nagdaang buwan ng 2020, patuloy ang paghingi ng panalangin ang singer sa kanyang mga kaibigan at sa mga supporters sa social media para sa pag recover ng kanyang ina na naka ICU. Naoperahan din sa puso si Mama Bob noong July 2019 dahil sa pagpapalit ng kanyang pacemaker.

Sa latest post naman ni Angeline sa kanyang Instagram nitong Lunes November 9, isang lumang picture nila ni Mama Bob ang kanyang inupload. Sinabi ng Kapamilya singer, hindi niya alam kung paano magsimulang muli nang wala ang kanyang ina.

“Ma, Hindi ko alam paano ako magsisimula ulit. Paano ako gigising sa umaga na wala ka. Ikaw ang buhay ko Mama Bob. Ikaw ang Mundo ko Mama. Ikaw Lahat,” bungad nito.

Dagdag ni Angeline, sana ay makamove on din siya sa tulong ng ina. “Tulungan mo ako Ma. 💔 Palagi kong tatandaan at gagawin lahat ng tinuro mo sakin. MAHAL NA MAHAL KITA MA.”

Sa isa pang post, inupload naman ni Angeline ang video kung saan hinihilot ng kanyang ina ang kanyang mga paa.

“Ma hihilutin mo parin ako sa panaginip ko pag masama ang pakiramdam ko ha. Mahal kita Mama Bob. Habang buhay Mahal kita Ma,” sabi ng singer sa kanyang caption.

Noong 2012, nakilala ni Angeline ang kanyang biological mother na si Susan Mabao. Sa kanyang panayam sa Magandang Buhay noong 2018, sinabi ni Angeline na nag-alala siya sa kanyang Mama Bob, na tiyahin ng kanyang ama, pero ito pa ang nagsabing kilalanin at tulungan niya ang kanyang ina.

“Sabi ng Mama Bob ko, kapag meron akong sweldo at may sobrang pera, tulungan ko ang Nanay Susan ko. So yun ang ginagawa ko po na kapag may sobrang pera ako, ayun lalabas kami kasama yun mga kapatid ko sa kanya,” lahad ni Angeline.

Dito din sinabi ng singer na malaki ang utang na loob niya sa kanyang Mama Bob.

“Kung wala po si Mama Bob, siguro wala rin pong Angeline ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, ipaparamdam ko kay Mama Bob ang dating pangarap niya lang. Sisiguraduhin ko na mararanasan niya ang magandang buhay,” aniya.