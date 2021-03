“Angelu de Leon pagkatapos magluka-lukahan: ‘Kung hindi ko ginawa yon, I wouldn’t have my life now’”

Walang pinagsisisihan si Angelu de Leon nung iniwanan niya ang showbiz noon.

Nasa rurok ng kasikatan noon ang aktres na si Angelu de Leon nang bigla niyang iwanan ang showbiz dahil sa mga personal issues na kanyang hinarap. Sa tanog ng PUSH sa aktres kung may mga pinagsisisihan ba siya o regrets sa naging desisyon niya noon ang sagot ni Angelu ay wala naman.

“Siguro kasi magkakaroon ka lang ng regret if you think what you have now is not the life you want. But I can’t say that kasi with what I have now, eh, parang hindi ko kayang sabihin na, ‘Sana hindi ko na lang ginawa ‘yon.’

“Kasi baka kung hindi ko ginawa yon, I wouldn’t have my life now, you know. It would have been a totally different life. I can’t imagine my life any different.

“Siyempre, minsan, naiisip ko lang yon pag may nagsasabing, ‘Alam mo sayang. Dapat may ganito kang gagawin, dapat may ganyan. Ah, talaga ba?’ But because I didn’t know that then, it didn’t affect me,” tuluy-tuloy niyang paliwanag.

Pero aminado ang dating Ang TV star na marami siyang naapakang tao noon at nag-suffer dahil sa kanyang mga maling desisyon sa buhay.

Aniya, “Dati nga meron akong ganito—my life, my choice, di ba? Parang, ‘Bahala kayo.’ And with that kind of thinking, you know, alam ko marami akong decisions na hindi kanais-nais.

“Marami rin akong naapakang tao. Marami rin akong nasaktang tao. So, on that part, siguro, marami akong gustong itama. Meaning to say, there were times na I apologized to so many people already because of the things I have done before because it was selfish. And alam ko yon na selfish.”

Dagdag pa ng aktres, sa mga nagawa niyang mali noon ay marami rin naman siyang natutunan na naging dahilan kung para mapabuti ang kalagayan niya ngayon.

“Yung regret hindi talaga pumapasok kasi parang alam kong I needed to go through that,” katwiran niya. “Parang sabi ko nga kanina, everything happens for the good for those who love Him, which is God.

“And when I found Jesus also, parang naintindihan ko that I had to go through that for me to reach where I am now. And to even be with you guys (showbiz press) again, ano nga namang ire-regret ko pa,” rason pa niya.

Mabuti na nga lang daw nung time na pasaway siya ay hindi pa uso ang social media kaya hindi nagba-viral ang kanyang ginagawa.

“Parang, at least, masasabi ko na nu’ng kabataan ko, nu’ng mga times na nagpaka-luka-lukahan ako, wala pang cellphone so hindi ako nagba-viral. And I’m grateful for that. Kasi sabi ko, ‘Oh my gosh! Hindi na mabubura yon pag nag-viral ka,’” bungisngis niyang pahayag.