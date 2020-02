“Annabelle Rama may payo kay Sarah Lahbati: ‘Tigilan mo na ang pagseselos’”

Nag-iwan ng payo si Annabelle Rama para sa kaniyang soon-to-be-manugang na si Sarah Lahbati.

Naging masaya ang sopresang pagbisita ni Annabelle Rama sa episode ng Magandang Buhay nitong Biyernes, February 14, dahil sa pagsagot niya sa pahayag ng asawang si Eddie Gutierrez tungkol sa panunuyo daw nito sa tuwing nagkakatampuhan sila.

“Pag nag-aaway daw kami sinusuyo daw niya ako. Never siyang sumusuyo sa akin. Wala sa kategorya ni Eddie Gutierrez yung manligaw tsaka mangsuyo. Kaya ako na lang ang magsu-surrender para bati na kaming dalawa,” masayang pahayag ni Annabelle sa mga momshie hosts.

Sa parehong episode din ay nag-iwan ng kaniyang mensahe at payo si Annabelle para sa kaniyang soon-to-be-manugang na si Sarah Lahbati.

“Ang message ko kay Sarah, tigilan mo na ang pagseselos kasi ikakasal ka na. Kasi hindi ko rin siya mabe-blame, kasi parehas kami ni Sarah, pangarap niyang mapunta kay Richard, ganun din ako.

“So ang advice ko sa kaniya kung gusto mong magtagal kayo ni Richard, wag na siyang magseselos. Tapos kung mainit ang ulo ng isa, dapat magpasensya na siya. Para magtagal, wag niyang salubungin ang init ng ulo,” diretsang sabi nito habang katabi sina Sarah at anak na si Richard Gutierrez.

Paglilinaw pa ni Annabella, ang payo niya ay para rin sa mga mag-asawa at bagong kasal na partner na gustong magtagal sa relasyon.

Nang hingan naman ng mensahe si Sarah para sa kaniyang magiging biyenan, nagpasalamat ito sa pagiging malapit sa kaniya.

“Thank you, Tita. I love you as my own mom. I’m happy na we’re this close, I’m happy na I can talk to you about everything and dalawa na ang mama ko. So I love you and thank you for everything.

“Si Tita, ganyan yan, akala niyo nakakatakot sa ibang tao o matapang. Pero pag sa family at sa mga kaibigan, sobrang maalagain. Laging siyang nandiyan para kay Richard minsan pupunta sa bahay na may dalang pagkain. Laging siyang nandiyan for us,” ani Sarah.

Nitong Marso aabangan ang kasal nina Sarah at Richard. Sa ngayon wala pang eksaktong araw ang inilalabas ng dalawa.