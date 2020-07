“‘Ano ang mga sinakripisyo mo para sa akin?’: Kathryn Bernardo turns emotional as she interviews her father”

Kathryn Bernardo interviewed her dad Teodore in her latest YouTube vlog.

Kathryn Bernardo invited her father Teodore to guest in her latest YouTube entry. In her newest vlog, the Kapamilya actress interviewed her dad while having a boodle fight.

One of the questions Kathryn asked her dad was what was his initial reaction when she confessed that she was dating Daniel Padilla when she was 16 years old.

“Halo. Takot, tuwa. Sabi ko, mukhang okay naman siya (Daniel), mukhang totoo naman. Kasi wala ka namang magagawa. It’s all up to them. Lalo na ngayon, they’re at the right age. Nakita ko, mukhang maganda naman ang relasyon nila,” Teodore said.

But Kathryn said that it took years before Daniel gained the trust of her dad and her mom Min.

When asked if how Daniel was able to gain his approval, Teodore shared, “Show of respect lang. Alam niya ‘yung lugar niya. Hindi naman siya matanong, hindi rin mayabang. Swabe lang, okay lang. At saka ‘yung porma niya, hindi naman yabang ‘yun. Natural. Iyong iba, ‘pag makita mo, sabihin mo, mayabang. Hindi naman. Swabe.”

The actress also asked her father some questions that were sent by fans.

One of the questions was what were the sacrifices that Teodore did for Kathryn.

[embedded content]

“Sinakripisyo ko unang-una lahat ng investment namin, hanapbuhay, pinagkakakitaan, lahat ng properties namin nasa Nueva Ecija, nasa probinsya. Nong natype-an ni Kathryn ang showbiz, six years old, then sabi niya ibili ko siya ng bahay so sinakripisyo ko ‘yung ibang investment para maging cash at mabili ng bahay kasi sabi naman niya, ‘Pagkumikita na ako, papalitan ko ‘yang bahay mo,’” Teodore relayed.

He added, “Kaya ito nandito kami sa bahay na binili niya. Ito na ‘yung kapalit pero hindi ko naman inaasahan ‘yun kasi support lang. May bahay naman ako sa probinsya so okay na sa akin ‘yun so ayan binili mo ‘yan, sa’yo yan.”

He further shared, “Ang pangalawang sakripisyo ‘yung hinayaan ko kayo na nandito lang sa Maynila. Hindi naman hinayaan as in pinabayaan. Hindi ko talaga maiwan ‘yung Cabanatuan. Nandoon ‘yung mga properties, ‘yung mga business. Nandito kayong lahat sa Manila, nandoon lang ako mag-isa. Parang pinagpalit ako ng mama mo, pinagpalit niyo akong mga anak ko sa mga kagustuhan niyo. Kasi ‘yung mga anak kong iba nag-aaral naman dito sa Manila.”

On what is his dream for his family, Teodore said, “Dream ko lang naman para sa pamilya ko, maski hindi masyadong mayaman. Hindi tungkol sa pera. Basta ang importante, ma-satisfy ka. Kasi pag na-satisfy ka na sa sarili mo, happy ka na. Iyon ang importante: ang maging happy ka lang sa buhay.”