“Ano na nga ba ang ginagawa ng ‘Gold Squad’ ngayong ECQ?”

More quality time with family ang naging sagot nina Francine Diaz, Andrea Brillantes, Seth Fedelin, at Kyle Echarri ngayong stay at home sila dahil sa ECQ.

Sa episode ng Magandang Buhay nitong Lunes, April 27, ibinahagi ng Gold Squad na sina Francine Diaz, Andrea Brillantes, Seth Fedelin, at Kyle Echarri ang kanilang mga pinagkakaabalahan ngayong panahon ng Enhanced Community Quarantine.

Kuwento ni Andrea sa panayam ng mga Magandang Buhay host, mas nabigyan niya ng oras ngayong ECQ ang mga gawaing bahay na hindi niya nagagawa noon.

“Ako po kasi before nung nagwo-work ako halos everyday pag-uwi ko ay gabi na po, tapos patulog na ang mga kapatid ko. Sila po usually ang gumawa ng chores. Ngayon po tumutulong na ako. Minsan alternate kami ng ate ko na naghuhugas. Tapos kapag nauubos na po ‘yung pambahay ko ay naglalaba na rin po ako, tapos nagluluto. So, mas nagagawa ko na po ‘yung chores ngayon kasi nasa bahay lang po ako ngayon,” sabi ni Andrea.

Si Seth naman, na stay at home din ngayong ECQ, sinusulit ang quality time kasama ang pamilya.

“Dito lang po sa bahay. Kasi ngayong quarantine parang ito na ‘yung time para bumawi. Kumbaga kasi malayo ako sa kanila nung may trabaho. Ngayon nung nandito na ako sa bahay, bumabawi ako ng time. ‘Yung matagal kong hindi sila nakasama kumbaga isang beses lang sa isang buwan, ngayon araw-araw, sinusulit ko,” ani Seth.

Si Francine naman, natutunan ang mag-luto at tutok din ngayon sa pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid na hindi na niya nagawa simula ng nagsimula siya bilang artista.

“Ako naman po since busy dati dahil sa trabaho, aalis ako ay tulog sila, uuwi ako, tulog sila. So ngayon po mas nakakapag-spend ako ng time. Lagi kaming nanonood ng movie. Tapos naglalaro kami ng mga kapatid ko, tapos nagluluto rin kami ng meryenda nina ate,” aniya.



Negatibo man ang mga nangyayari ngayon, positibo pa din para kay Kyle ang mga pagkakaton na ito dahil nakasama niya ang kaniyang pamilya sa Cebu.

“I was very sad kasi I didn’t get to spend time with Bella (my sister) and my family. Ngayon sobrang masaya ako dahil magkasama kami sa isang bahay. I’m with my dad again finally here in Cebu and we are all together. There’s one time na he looked at me and all of the sudden he said, ‘Alam mo kahit mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon I’m pretty happy kasi it’s been years since we had a family dinner like this,’ which is si mama ang nagluto tapos magkakasama kaming lahat. Kaya even though it’s really hard what we are going through we have to take it as a blessing,” tugon pa niya.

Matatanda na bago ang ipinapatupad na Enhanced Community Quarantine sa Luzon, nakatakda na sana ang shoot ng pelikula ng Gold Squad na labis na inaabangan ngayon ng kanilang mga fans.