“Anthony Taberna, hanga sa tapang ng anak na may leukemia”

Nagpakalbo ang anak ni Anthony Taberna na si Zoey dahil nalalagas ang buhok nito pagkatapos magpa-chemotherapy.

May sakit na leukemia ang panganay na anak ni Anthony Taberna, dating DZMM news anchor at Umagang Kay Ganda host, at asawang si Rossel na si Zoey.

Sa isang post ni Anthony sa kanyang Facebook at Instagram account ay nitong December 2, 2020 ay ibinahagi niya ang sakit sa damdamin na nararamdaman niya habang unti-unting kinakalbo ang buhok ng anak na patuloy na nalalagas dahil sa epekto ng chemotherapy.

Hindi inakala ni Anthony na papayag si Zoey na ipakita ang itsura nito sa publiko.

“Hindi ko akalain na papayag si Zoey na ipakita sa madla ang larawan na ito. Nakangiti siya pero alam kong durog na durog ang puso niya nung nag umpisang malugas ang kaniyang buhok dahil sa chemotherapy,” simulang bahagi ng post ni Anthony.

Napaiyak ang broadcaster nang makita ang video habang kinakalbo si Zoey.

“Nung pumayag si Zoey na magpakalbo at nalaman kong papunta na sa ospital ang misis ko kasama si Ate Tet, umalis na muna ako. Akala ko ay malakas na ako. Marupok pala. May video habang kinakalbo si Zoey.

“At tuwing makikita ko iyon, hindi ko mapigil ang pagpatak ng aking luha. Ang wala o maikling buhok ang isa sa dahilan ng insecurity ni Zoey.

“Pero nung makita kong ipinost niya, nagpaalam ako na ipo-post ko rin. Hanga ako sa tapang ng aming panganay. I love you, Zoey,” lahad pa ni Anthony.

Sa naunang post ni Anthony ay naikuwento nito na isang taon ng nakikipaglaban sa sakit ang kanyang panganay.

“Eksaktong isang taon na pala mula nung subukin ang aking pamilya ng isang karanasang hindi namin makakaya kung kami lamang. Bandang alas dos ng madaling araw, ginising ako ni Zoey na umiiyak dahil napakasakit daw ng kaniyang mga binti hanggang sa kaniyang hita.

“Nanalangin kami ng taimtim sa Ama at saka nagpasyang magtungo sa Delos Santos Medical Center. Andun kaagad ang aking Kumpadreng Doktor, si Doc Frank Detabali.

“Inasikaso kami pati ng kaniyang anak na Doktor din na aking inaanak na si Paola. Si Doc Frank ay isang orthopedic surgeon, akala kasi namin ay isang sakit na may kinalaman sa buto ang sanhi ng mga kirot na idinadaing ni Zoey.

“Ngunit mas malubha pala (crying emojis). Si Zoey ay inilipat namin sa katabing hospital na St. Luke’s sa pangangalaga ni Doc Allan Robert Racho. Doon nakumpirma, ang aming panganay ay may bone marrow disease na sa bandang huli ay natukoy bilang LEUKEMIA,” detalyado niyang kuwento.

Patuloy ni Anthony, “Parang guguho ang mundo naming mag-asawa lalo’t si Zoey na noon ay 11 taong gulang pa lamang, ay nakikita naming nahihirapan.

“Walang tigil ang aming pananalangin, kahit gusto sana naming ikubli sa aming anak ang pagluha upang ipakita sa kaniya na kami’y matapang at malakas subalit tuwing kami’y dudulog sa Diyos ay hindi maiwasan na kami’y tumangis.

“Ang pangunahing laman ng aming ang mga pagdaing—alisin ang kirot at hapdi at kung puwede ay ako na lamang bilang ama ang magdanas para sa aming anak.

“Oo nga at may magaling na Doktor, oo nga at merong mga gamot at pasilidad subalit lahat ay walang halaga kung hindi ipapahintulot ng Diyos na si Zoey ay gumaling.

“Pabalik balik ang aming anak sa ospital subalit ang hindi namin kinalimutan ay ang tagubilin ng aming Namamahala, ang Kapatid na Eduardo Manalo na ipagpatuloy ang pagpapanata at pagpapahid ng langis kay Zoey na kalooban ng Panginoong Diyos.”

Sa kasalukuyan ay patuloy daw na umaayos ang kalagayan ni Zoe.

Nagbigay din ng mensahe si Anthony sa kanyang anak.

“Salamat sa ‘yo, Anak… Zoey… inspirasyon ka namin dahil sa yong katapangan at lakas. Wag kang mag-alala, maganda ka pa rin! Mahal na mahal ka namin ng Mommy mo at ni Helga,” pahayag ng ama sa anak.

Samantala, bumuhos ang mga mensahe ng paghanga sa katapangan ni Zoey at ang iilan ay galing sa mga kilalang personalidad.

Aniya ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, “ Unless I am mistaken I’ve never met your baby girl before but please pass my munting message that I admire her for her strength. ❤️ Kahanga hanga yung lakas ng loob nya na harapin ang pagsubok na to ng buong tapang. ❤️ Magpagaling ka Zoey ❤️❤️❤️ In Gods grace po malalampasan nyo rin ito.”

Ikinatuwa naman ito ni Zoey ayon kay Ka Tunying. “Maraming salamat Ma’am. I have just told Zoey about your message and it made her very happy. 🙏🙏🙏”

Nagbigay din ng kanilang mensahe sina Darren Espanto, Melai Francisco, DJ Chacha, Nikki Valdez, Vhong Navarro, Jon Lucas, LJ Moreno, Marlo Mortel, atbp.

Si Zoey din mismo nagbigay ng simpleng mensahe para sa kanyang ama.

Matatandaan na isa si Anthony Taberna sa naapektuhan sa pagsara ng DZMM pagkatapos na i-reject ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN.