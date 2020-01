“Apl.de.ap, nagbabalik bilang coach sa ‘The Voice Teens’”

Isa sa mga aabangan sa darating na “The Voice Teens” Season 2 ang pagbabalik ni apl.de.ap bilang singing coach.

Kinumpirma ng Filipino-American singer at Black Eyed Pease member ang balita nitong Biyernes sa isang Instagram post kung saan ibinahagi nito ang kanyang excitement para sa kanyang comeback.

“Annnnnd I’m back! Had a really fun time filming this commercial with my fellow coaches [Lea Salonga, Sarah Geronimo, and Bamboo]! Really happy to be a part of [The Voice] family again. Can’t wait for an exciting season with new talented voices! Let’s gooo!” tugon niya.