“Ara Mina hopes Congress recognizes ABS-CBN’s contributions throughout the years”

Ara Mina pointed out some of the reasons ABS-CBN deserves to get another 25-year franchise.

Amid the ongoing Congressional hearings on the franchise renewal of ABS-CBN, Ara Mina penned a lengthy post stating why the broadcast network deserves to continue its operations.

The 41-year-old actress cited how ABS-CBN has proven its worth to millions of Filipinos over the past years through entertainment and public service.

“Sa mahabang panahon nakapagbigay rin ang ABS-CBN ng mga mahalagang balita at saya sa milyon-milyong Pilipino mapa radyo man o television. Ito ay naging tahanan rin hindi lang ng mga artista kundi naging bahagi at parte ng pamilyang Pilipino,” she stated.

While Ara Mina said that she respects the legal process of the ongoing hearings, she also said she hopes the lawmakers would consider the company’s contribution to the Filipino people not just in the Philippines but also in different parts of the globe.

“Sa nangyayaring pandinig sa pag apruba ng prankisa ng ABS-CBN, akin pong ginagalang ang demokrasya at legal na proseso na ginagawa ng kongreso. Sana po makita at ma-appreciate rin ng ating mga mambabatas ang nagawang kontribusyon at magagawang kontribusyon ng ABS-CBN sa sambayanang Pilipino,” she wrote.

She went on: “Ang pagdinig na ito na ginagawa ngayon ay hindi lang para sa ABS-CBN pero para sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino na nasa loob at labas ng bansa. Pinagdadasal ko na maging maayos na ang lahat.”

Ara concluded her post by saying she remains hopeful that ABS-CBN would be able to get through whatever it is going through right now.

“Naniniwala ako na lahat ng pagkakamali naitatama, lahat ng lungkot may kapalit na saya, mga pagsubok nakakayanan at makakabangon muli. At ngayong humaharap tayo sa pandemya at mga mahirap na sitwasyon tanging panalangin, pang-unawa at pagmamahal sa kapwa ang kailangan para sa ikabubuti ng lahat,” she stated.