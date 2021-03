“Ara Mina, nagbigay ng ilang detalye sa kanyang kasal”

Ano ang partisipasyon nina Cristine Reyes, Martin Niever, at Baby Mandy sa kasal nina Ara Mina at Dave Almarinez?

Malapit nang makumpleto ang listahan ng magiging ninong at ninang nina Ara Mina at ng fiancé niyang si Dave Almarinez sa kanilang kasal ngayong 2021.

Ani Ara, “Meron na kaming anim na ninong at anim na ninang pero if ever ang max namin hanggang 10 lang because siyempre may pandemic.”

Ibinalita din ni Ara sa PUSH na si Martin Nievera ang magiging wedding singer sa kanilang kasal. Ayon pa sa FPJ’s Ang Probinsyano star, si Martin mismo ang nagpresenta na maging wedding singer.

“Nakakahiya naman na hindi ko siya pagbigyan, di ba?” natatawang biro ni Ara. “Si Martin matagal ko na ring kaibigan yan. Lahat halos ng mahahalagang okasyon sa buhay ko present siya,” dugtong ni Ara.

Isa sa magiging matrons of honor sa kasal ni Ara ay ang sister niyang si Cristine Reyes. May magiging special participation din sa kasal ang kanyang five-year-old daughter na si Amanda Gabrielle or Mandy.

“Si Mandy ang magiging little bride ko. Magiging little bride siya. Parang mini-me ko. Parang siya yung mauunang mag-walk bago ako lumabas. Hindi ko pa alam ang sequencing, eh. Magmi-meeting pa lang kami,” lahad ng aktres.

Nagbigay naman ng reaksyon si Ara sa mga nag-aakalang ikinasal na siya noon.

“Ngayon pa lang kasi ako ikakasal. First time ko pa lang ikakasal. Marami pa ring hindi nakakaalam, eh. Akala nila kinasal na ako nu’ng una… hindi pa.

“This is my first and this is my first proposal din, first engagement. So never pa akong nakasal,” paglilinaw ni Ara.

Inimbita rin ni Ara sa kanyang kasal ang dati niyang boyfriend at ama ni Mandy na si Vice Mayor Patrick Meneses.

“He’s going. Hindi ko pa lang sila napapakilala together pero nami-mention ko si Dave kay Pat. Hindi pa rin sila nagka-usap sa phone but I’m planning to have dinner with Patrick and him.

“Mas maganda na magkakilala sila para mas maganda ang flow at masaya at maganda ang pasok ng blessings sa buhay,” huling pahayag ni Ara.