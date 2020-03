“Ara Mina, napaiyak nang maalala ang panloloko ng mga naging business partners”

Ara Mina, hindi sumuko sa pagnenegosyo kahit ilang beses na naloko.

Masayang pinasalamatan ng aktres na si Ara Mina ang mga showbiz at non-showbiz friends na dumayo pa ng Molito Lifestyle Complex sa Alabang para sa opening ng kanyang pang-apat na branch ng Hazelberry Café noong March 8, 2020.

Kabilang sa mga celebrities na present sa pastry store opening at naging bahagi pa ng ribbon cutting ay sina Martin Nievera, Sunshine Cruz, Melissa Ricks, Jan Marini, at Pastor Bodie Cruz na dating Pinoy Big Brother housemate.

Dumating din sina Alice Dixson, Tirso Cruz III, tatay ni Ara na si Chuck Mathay, half-brother niyang si Macky Mathay, at marami pang iba.

“I started talaga baking when I was 14 bago ako mag-artista. Pero naunsyame or na-stop yung pagbe-bake ko nung napasok ako sa That’s Entertainment.

“Siyempre, artista na ako, eh, wala na akong time mag-bake. Mas gusto ko nang umarte.

“Nung 2012 nagkaroon naman ng chance na… kasi hindi na ulit ako ganun ka-busy kaya nagkaroon ako ng chance na mag-enrol sa culinary. I took short Culinary course at meron do’n na two session of pastry class. Then do’n sa pastry class ko bumalik yung passion ko sa baking and then after that nung 2013 nag-enrol ako ulit ng another short course for pastry class lang, hindi na culinary,” pagre-recall ni Ara kung paano nagsimula ang interes niya sa baking.

February 2017 nang mag-open ang Hazelberry Café isa isang food park sa Mindanao Avenue pero after five months, June 2017, ay inilipat niya ito sa Pwesto Community Mall (Holy Spirit Drive Don Antonio, Quezon City).

Hindi naman naiwasan si Ara ang maging emosyonal nang alalahanin niya ang mga naging panloloko sa kanya ng mga naunang business partners sa mga negosyong pinasok niya in the past.

Business partner ngayon ni Ara si Christine Baniqued sa Hazelberry at sa ilan pang negosyo.

“Si Christine, we’ve been partners for almost 10 years already. Partner din kami sa Ara’s Secret at marami pa kaming mga sideline businesses. Hindi ko kaya without her. She’s my backbone in business. Kasi she’s into food business also.

“Simple lang po yan pero she supplies food in 7-11. She supplies food in Kuya J’s resto. Simple lang siya pero marami siyang tinuturo sa akin.

“Wow, baka maiyak ako. Hahaha! Uy, sorry ha,” at hindi na nga napigilan ni Ara ang mapaiyak.

Patuloy ng aktres, “Hindi birong mag-business, eh, ang hirap. Sa totoo lang, malakas ang loob ko pero it’s really hard to have a business, but thank you Lord kasi binigyan n’yo ako ng strength and for giving me a good business partner kasi marami nang naloko sa aking partner.

“So, thank you for giving me a good one. So along the way – totoo naman, eh, makaka-relate sa akin ang mga may business – nakakapagod po mag-business na tayo ka nang tayo tapos niloloko ka sa pera, niloloko ka sa mga kung anu-ano. It’s really hard kasi dugo’t pawis mo, yung effort mo, and this is my passion.”

Dahil sa pagkakaaroon ng apat na branches ay masasabing very successful na nga ang resto business ni Ara.

“Thank God na parang ngayon ko na nari-reap yung success sa business. Pero siyempre nando’n pa rin yung challenges. Alam ng mga kaibigan ko yan, naka-ilang restaurant na ako, hindi ako napapagod kasi alam kong meron akong ibibigay, alam kong meron akong maitatayong okey at ito na nga yon, my Hazelberry.

“Yung pagbe-bake ko is really out of love kasi may passion talaga, may love talaga yan kaya natutuwa ako pag natitikman at sinasabing masarap, sobrang thankful ako. Sorry kung naging emotional ako,” paumanhin ni Ara na patuloy pa rin sa paghikbi.