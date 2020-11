“Ara Mina, overwhelmed na maikumpara kina Beyonce at Kim Kardashian”

Nauna si Ara Mina sa isang fashion trend na ginagawa pa lang ngayon ng mga international celebrities

Pinag-uusapan sa social media ang fashion trend nina Beyonce at reality star Kim Kardashian kung saan nakasuot sila ng backless gown habang naka-expose ang kanilang thong.



Sa cover ng British Vogue para sa December 2020 issue ay ibinalandra ni Beyonce ang kanyang likuran sa suot na backless orange gown exposing her thong.

Sa post naman ni Kim sa kanyang Instagam account wearing black backless gown ay ganun din ang kanyang ginawa.

Ayon sa celebrity photographer na si BJ Pascual, nauna na ang aktres na si Ara Mina na gawin ang ganitong fashion trend maraming taon na ang nakakaraan.

Sa isang eksena sa pelikulang Mano Po ng Regal Entertainment noong 2002 ay nakasuot si Ara ng red backless gown habang naka-exposed din ang kanyang thong.

Ani BJ, “Ara Mina did it first way back in 2002 for Mano Po.”

Ayon kay Ara, ang designer ng suot niyang gown noon ay si Maxie Cinco.

“Isa sa highlights ng movie yang pag-wear ko ng gown na yan sa eksena dahil conservative nga ang family ko. Richelle Go ang name ng character ko and sa Mano Po ako unang nanalo ng best actress award,” dagdag na impormasyon ni Ara.

Nagpapasalamat din ang FPJ’s Ang Probinsyano star sa pagkukumpara ng netizens sa kanya sa dalawang international stars.

“Overwhelmed with all the posts, and kind words. Thank you all, it’s an honor to be compared to these international stars,” sambit pa niya.