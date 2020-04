“Ara Mina, tuluy-tuloy lang ang pagtulong habang naka-ECQ”

Sinagot ni Ara Mina ang isang netizen na kinuwestiyon ang balak niyang ipamigay na extra gift.

Tuluy-tuloy pa rin ang ginagawang pagtulong ni Ara Mina sa mga pamilyang nangangailangan lalo na ngayong dumaranas ang bansa sa COVID-19 crisis.

Nitong nagdaang araw ay pinuntahan naman ni Ara ang isang barangay sa Caloocan City na nasunugan paramakapaghatid ng konting tulong sa mga pamilyang nabiktima.

Ani Ara, “These past few days sobra akong naging busy sa orders ng @hazelberryofficial at sa mga donation drive na ginagawa ko with my friends.

Last Friday, (April 17), kami ay nag-abot ng tulong mula sa aming grupo ng mga hikers na @TEAMSUPERKLENK kasama ko si @iamtherealmyron sa mga kapwa natin na nasunugan ng tirahan sa Brgy. 132 sa Caloocan City.”

Include caption By using this embed, you agree to Instagram’s API Terms of Use .

Ang Team Super Klenk ay grupo ng hikers na merong iba’t ibang propesyon na kinabibilangan ni Ara at nabuo taong 2016.

“Last time na nagkasama-samakami para mag-abot ng tulong ay nung sa TAAL last January pa. Ngayon ay nagtulung-tulong kami para may mai-share sa kanila,” she said.

Balak ding magbigay ng aktres ng Ara Colours cosmetic kits sa mga babaeng frontliners kaya lang isang nurse ang nagkomento na hindi raw ito ang dapat gawing priority.

“Thank You, but at this point of time make up kits is not on top of priorities. Food is more essential for their daily needs,” post ng nurse sa comment section ni Ara sa Instagram.

Sinagot naman ito ni Ara ng, “I know this is not the top priority. Ayan na naman po tayo sa pagja-judge.

“This is only a bonus or extra, may kasama pong food ang ipamimigay ko po. And nagdistribute na rin po ako ng mga face masks.

“Naka-plan na rin po akong mamigay ng face shields and mag-fundraise pa po ako for PPE suits. Sana po wag po tayong nega agad. It’s free anyway, if you don’t like di ko po kayo pipilitin. It’s just a gift,” katwiran ng aktres.