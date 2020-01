“Arnel Pineda: ‘May point na gusto ko na lang bumalik sa paggi-gig sa Hong Kong’”

“Pero never kong inisip na mag-quit sa pagkanta,” inalala ng Pinoy Pride singer Arnel Pineda ang minsang naisip niyang bumalik na lamang sa paggi-gig sa Hong Kong.

Sa naging interview ng Journey vocalist na si Arnel Pineda sa Magandang Buhay nitong Martes, January 28, inalala niya ang muntikang pagtigil niya sa pagba-banda, at bumalik na lang sa mga gig sa Hong Kong.

“Mayroong point na bago ako ma-discover ni mister Neal Schon, gusto ko nang bumalik sa Hong Kong. Alam mo yung it’s not going where we want it to go talaga, kaya nag-decide ako with my wife na balik na lang kami ng Hong Kong, para mag-gig na lang doon from Monday to Saturday.

“Pero parang mas okay pa dito kasi parang nag-aabang ka kung kailan papansinin sa radyo yung kanta mo and then yung gig mo hindi kasya kasi may anak ka na,” kuwento ni Arnel sa mga momshie hosts.

Bago maging bokalista ng kilalang American band na Journey si Arnel, siya ang front man ng local band na The Zoo.

Pagpapatuloy ni Arnel, kahit na maraming mang pinagdaanan ang kaniyang karera sa pagbabanda, hindi niya kailanman naisip na bitawan ang pagkanta.

“Pero never kong inisip na mag-quit sa pagkanta. Kasi ito talaga ang alam ko, this is what I am most passionate about. Kasi nakakanta ko yung gusto kong kantahin tapos na-appreciate ng tao,” paliwanag ng pinoy pride singer.

Malaki rin daw ang naging papel ng kaniyang asawa na si Cherry Pineda, sa mga panahong gumagawa ito ng desisyon.

“Ang kagandahan kasi sinuwerte akong ma-meet ko yung wife ko. Yung love namin sa isa’t-isa, yun yung naging sandalan namin para mag push kami forward e,” ani Arnel.