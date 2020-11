“Arnell Ignacio, to the rescue para kay Mystica”

Matapos ang iringan na nauwi sa sampahan ng kaso, in good terms na muli si Arnell Igancio at Mystica.

Sa kabila ng kanilang pagkakaiba ng mga pananaw, on good terms na muli ang TV host and radio personality na si Arnell Ignacio at ang former sexy star na si Mystica o Ruby Rose Villanueva sa tunay na buhay.

Sa simple at ‘di inaasahan na pagkakataon, nagkaayos si Mystica at Arnell matapos ang mga inilabas na pahayag noon ng dating sexy star laban sa pamahalaan na inaksyunan naman ng kawani ng gobyerno ngayon na si Arnell.

Sa panayam ng PUSH at piling entertainment press, naikuwento ni Arnell ang naging pagbabati nila ni Mystica na naging madali na rin dahil sa kaniyang pagtingin sa dating kasamahan sa showbiz.

“Kasi tanggap ko naman iyun eh alam mo kung galing ka sa showbiz yung entertainment ang pinanggalingan mo wala talagang sama ng loob dyan eh. Kasi unang una kailangan tanggapin mo ang tao hindi talaga pare-pareho ng opinyon, pero ang masarap na diskusyon kapag pareho kayo ng pinanggagalingan na alam,” kuwento pa ni Arnell.

Aniya pa, naisip niyang aksyunan ang naging mga pahayag ni Mystica upang matututo umano ito sa kaniyang mga inihahayag sa social media.

“Sanay na kayo magtalo kapag pareho kayo ng pinag sismulan na pang unawa. Ang mahirap kasi kapag may binabato sa iyong opinyon na—hindi nga yan eh, kailangan aralin mo muna at saka ka magbigay ng pananaw mo,” kuwento pa ng TV and Radio personality.

Sa kanilang pag-aayos, niregaluhan ni Arnell ng siomai business si Mystica na aminadong apektado ang naging kabuhayan dahil na din sa pandemya.

“Nakapag simula siya ng negosyo niya ulit. Naipaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ‘Alam mo Mystica, magaling ka pa rin. Sayang ang galing mo kung nasasayang sa pang aaway at pagmumura mo kung kani-kanino.’ Alam mo umiyak siya ng totoo ha kasi ngayon lang daw may nag tiyaga sa kanya na sabihin yun.”

Patuloy pa ni Arnell: “Sino ba ang nag tiyaga kay Mystica? Tiyaga na enough to file a case? (Laughs) Kasi kapag tinalakan ko lang siya tatalak din lang yan wala mangyayari eto kapag naka file ang case niya sasagot siya ng maayos. Ngayon natulungan ko pa,” pabirong sabi pa niya.

Gaya ng pagtulong ni Arnell kay Mystica, hindi rin matitigil ngayon sa pag-abot ng tulong sa kaniyang bagong radio show program na OMJ o ang Oh My Job na mapapakinggan sa DZBB 594.

Aniya, labis niyang kinalungkot ang naging pamamaalam ng kaniyang programa noon sa DZMM 630 dahil na rin sa pagsasara ng ABS-CBN.

“Ewan ko ba bigla na lang din. Hindi man lang ako nakapag paalam kasi nga nangyari na ang nangyari. Hindi naman tayo pwede huminto kailangan andar ka ng andar at yung pakay naman ng programa ay para doon sa workers so kahit saan mo pa ilagay ito kahit ano pang istasyon iisa pa rin ang gusto namin magawa,” pahayag pa ni Arnell.

Mapapakinggan ang “OMJ” tuwing Sabado sa ganap na ala 1 ng tanghali kasama si Tuesday Niu.