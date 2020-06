“Bakit napaiyak si Angel Locsin sa presscon ng ‘Iba Yan’?”

May hinihiling si Angel Locsin na tulong para sa mga Kapamilya.

Palaging ina-associate ng ibang tao sa pagkakaroon ng political ambition ang ginagawang pagtulong ni Angel Locsin sa maraming Pilipinong nangangailangan tulad na lang nitong COVID-19 pandemic. Pero para sa aktres na host ng programang Iba Yan ng Kapamilya Channel, wala talaga siyang kabalak-balak na maging politician.

Tanong namin kay Angel sa ginanap na virtual presscon para sa Iba Yan , puwede pa bang magbago ang pananaw niya about entering politics?

“Well, hindi natin talaga masasabi kung anong mangyayari sa future, di ba?” sagot ni Angel.

Dugtong niya, “Pero ako kasi, as much as possible, kung kaya ko talaga siyang iwasan, iiwasan ko talaga, kasi naniniwala ako na may tao para do’n, eh. May tao na para sa politics.”

“I believe ako, hindi ako ako para do’n. I’m a follower. Akala ng mga tao I’m a leader, but para maging successful kasi ang isang leader dapat meron ka rin mga followers. So hindi puwedeng lahat leaders, mag-aaway-away ang bansa natin kung lahat lider-lideran, di ba?

“Dapat may mga followers din na sumusunod sa mga rules and regulations at sa mga ipinatutupad na magagandang bagay, so isa po ako do’n at ipinapakita ko naman yon sa mga ginagawa ko na, ‘Tara, let’s support each other. Magtulungan tayo suportahan natin ang bawat ganito, ganyan-ganyan, mas yon ang gusto ko.

“Anything na hindi related sa politics, okay po ako. Pero sa politics, may mga tao, may mga mababatas po na para diyan. Wala akong alam sa pulitika, wala akong alam sa mga batas. Yung basic lang po ang alam ko, ang alam ko lang ay batas pang-tao,” tuluy-tuloy na paliwanag ni Angel.

Sa naturang virtual presscon din ay hindi naiwasan ni Angel na maging emosyonal nang tanungin siya ni Ahwel Paz ng DZMM kung anong tulong ang puwedeng ibigay sa kanya ng mga entertainment press na kasama niya that day sa presscon ngayong panahon ng health crisis na sumabay pa sa pansamantalang pagsasara ng ng ABS-CBN.

“Sir, ang laki po ng hihilingin ko sa inyo, na sana po, mapagbigyan n’yo po kami,” bulalas ni Angel.

“Siguro, aware naman po kayo sa sitwasyon namin ngayon, ng aming network. So, kailangan po talaga namin ng push. Naiiyak tuloy ako, teka lang,” patuloy na pahayag ni Angel na hindi na napigilang mapaiyak.

Pansamantalang pinatay ni Angel ang kanyang video para magpunas ng luha.

“Hindi ko ito ini-expect, ha! Teka lang, sandali, chaka (pangit) ko. Mag-o-off lang ako ng video,” sabi ulit niya.

“Hinihiling ko po sana… kasi kailangan po namin yung tulong n’yo para ma-spread sa tao na nandito po kami, patuloy po kaming nagbibigay-serbisyo sa tao.

“Ang hirap lang ng sitwasyon kasi po talaga ngayon, but we’re fighting. Kung ano yung naipangakong service sa mga Kapamilya namin, patuloy naming gagawin. So, kailangan po namin ng tulong n’yo, yun lang,” pakiusap ni Angel sa amin.