“BALIKAN: Claudine Barretto ipinaliwanag bakit di nag-work out ang pagsasama nila ni Raymart Santiago “

Sa isang interview ni Kris Aquino kay Claudine Barretto noong 2015, matatandaang ipinaliwanag ng aktres kung bakit di sila nagtagal ni Raymart Santiago bilang mag-asawa.

Marahil dahil sa bagong isyu na kinakaharap ni Claudine Barretto sa kanyang asawang si Raymart Santiago, ay nagsulputan muli ang ilang video tungkol sa mga dating interview ng aktres tungkol sa relasyon nilang dalawa.

Nagsampa kasi kamakailan ng bagong kaso si Claudine laban kay Raymart, kung saan sinasabi nitong hindi natupad ang kanilang kasunduan na sustento para sa kanilang dalawang anak.

Kabilang na dito sa clips na ito ay nang magbalik pelikula si Claudine Barretto sa Star Cinema film na Etiquette for Mistresses noong 2015. Sa kanyang panayam noon sa Kris TV kasama ang co-stars sa pelikula na sina Kris Aquino at Kim Chiu, napag-usapan ang failed marriage ng aktres sa asawa nitong si Raymart Santiago.

Inamin dito ni Claudine, na rebound relationship ang nangyari sa kanila ni Raymart. Hindi man niya ipinaliwanag ang detalye, bago si Raymart, ay ang aktor na si Rico Yan ang kasintahan ng aktres.

“I think rebound kasi, ‘wag na dun na tayo kasi masakit. ‘Wag na natin pag-usapan,” sabi ni Clau kay Kris at Kim.

Inamin din ni Claudine na sa tingin niya ay broken pa siya at di maayos ang tingin sa buhay nang magkasama sila ni Raymart.

“So looking back now Clau, had it been na nagkilala kayo kaya ni Raymart na buo ka na it might have worked better?” tanong ni Kris sa kanya.

Sagot ni Claudine: “Yes. Very important [to be whole before entering a relationship] kasi parang nakita ko before I was so sad, I was so broken, namatayan ako tapos there was somebody [who] was there, parang knight in shining armor parang I played safe.”

Dagdag pa niya na noong March 2013 nang marealize niyang, “Naubos na ako.”

Panoorin ang interview ni Kris kay Claudine dito:

[embedded content]

Unang nagfile ng temporary restraining order si Claudine noong 2013 kay Raymart para proteksyunan ang kanyang sarili at kanilang mga anak sa sinasabi nitong pang-aabuso sa kanila ng aktor.

Pero noong 2016, inanunsyo ni Claudine na itinigil muna nila ni Raymart ang proseso ng kanilang annulment.

Ayon sa aktres, nagkausap sila ng maayos ng kanyang ex-husband at pareho silang nagdesisyon na itigil muna ang pagpa-file ng annulment para sa kanilang mga anak.