“Baron Geisler on daughter Tali: ‘I’ll strive harder so I can give her the best in life’”

Sinabi ng aktor na ‘bagong buhay’ na siya para sa kanyang panganay na anak.

Walong buwan na ang cute na cute na baby girl ni Baron Geisler na si Talitha Cumi Geisler.

Si Baby Tali na ipinanganak noong January 20, 2019 ay panganay na anak nina Baron at asawa nitong si Jamie Marie Geisler.

Proud na ipinost ni Baron sa kanyang Facebook account ang mga larawan ni Baby Tali habang karga-karga niya ito.

Kung gaano ka-bad na kontrabida ang aktor sa telebisyon ay sobrang maalaga at malambing naman siyang ama sa first-born child.

“I’m very blessed to have a very sweet and happy baby. 8 (months) and feeling great. Thank you Lord for the gift of family,” pagmamalaki ni Baron sa kanyang post na libo ang reaksyon sa Facebook.

Dagdag pa ng aktor, “I’ll strive harder so I can give her the best in life.”

Biniro namin si Baron kung hindi ba siya natatakot na babae ang panganay niya, na ayon sa marami ay posibleng pambayad-utang sa mga kalokohan ng ama nung binata pa ito.

Pabirong reaksyon ni Baron. “Hahaha. Pinapakaba mo ako. Di bale, nagbagong buhay naman na ako so mag-iiba na ang tadhana.”

Photo credit to @baron.geisler Instagram

Sinasamantala ni Baron ang mga panahong wala pa siyang trabaho para maka-bonding ang anak. Every week ay pumapasyal sila sa bukid at nag-i-island hopping.

“Making the most to spend bond with famiy. Kasi for sure pag okay na lahat tuluy-tuloy na ulit ang work. God is good. Tapos lalabas din ang ‘Tililing’ soon,” lahad pa ng award-winning actor.