“BB Gandanghari binalikan kung gaano kasakit ang pamamaalam sa kanya si Carmina Villaroel”

Ibinahagi ni BB Gandanghari kung paano siya nag-out noon kay Carmina Villaroel.

Ayon kay BB Gandanghari sa kanyang vlog sa YouTube, napakasakit ang naging pamamaalam sa kanya ng ex-wife na si Carmina Villarroel nung inamin niya noon bilang si Rustom Padilla kung ano ang totoo niyang kasarian.

Ani BB, “Isa sa mga pinakamasakit na panahon yon, you can just imagine, isang tao na pinaka-importante sa iyo, nagpapaalam. So Rustom was really devastated, pero hindi na siya nag-disagree.

“It was a very amicable separation, walang sigawan, walang sumbatan, pero pinakamasakit. Did it kill Rustom? A part of him died. Definitely, kung pag-uusapan yung dreams, kung pag-uusapan ni Rustom, yon yung kabuuan, yon ang Carmina.”

Hindi malaman noon ni Rustom kung paano raw siya magmo-move-on dahil sa nangyari.

“After the separation, hindi ko alam kung ano nangyayari noon. Hindi ko na alam how to move on, pero at that time, wala naman choice, but to move on. Wala naman choice but to overcome, so gaano man kasakit, na-overcome,” lahad niya.

Nilinaw din ni BB ang balita na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Carmina ay meron siyang lalaking karelasyon at sumali siya sa isang gay beauty pageant sa Baguio City.

Paliwanag niya, “To tell you honestly, around this time, walang gay relationship si Rustom. Kaya nga yon ang sinasabi ko sa inyo, guys, hindi niya alam kung paano sasabihin na hindi totoo, kasi anong basehan?

“Ito ang pinanggagalingan ni Rustom —anong basehan na he’s gay when, in fact, he’s not having relationship with any man? Now, bakit siya apektado? Kasi may nakabaon na pangyayari sa kanya na nagsisilbing tagapag-paalaala na, at the back of his head, all the time, almost like reminding him every time that he can be gay.

“In fairness kay Rustom, hindi nagpanggap. Hindi gumamit ng babae. Hindi nanligaw just to prove his masculinity. That, he never did.”

Ipinagpapasalamat naman ni BB na sa kabila ng mga nangyari ay nananatili ang respeto nila sa isa’t isa.

“Nagpapasalamat ako at na-maintain ang respeto sa pagitan namin ni Carmina magpahanggang ngayon. Hindi ko makakalimutan yung mga panahon na noong mag-a-out ako sa Pinoy Big Brother, si Rustom, this was 2006.

“So nu’ng mag-a-out si Rustom sa PBB, isang tao lang ang gusto niyang makausap—si Carmina. So naghanap siya ng paraan hanggang nahanap niya ang paraan, yung isang kaibigan ni Rustom — Candy Pangilinan.

“Kinausap ni Rustom si Candy kung puwedeng i-connect si Carmina. To cut the long story short, nagkaroon ng time and date. Nagpunta si Rustom, nandoon si Carmina kasama si Candy at saka si Gelli [de Belen], I think, for moral support, pero nakahiwalay sila.

“Nandoon kami ni Carmina sa isang side, at doon nag-out si Rustom kay Carmina kaya bago pa ang Pinoy Big Brother, bago pa ang lahat, nag-out si Rustom kay Carmina.

“Bakit ginawa ni Rustom iyon? Bilang respeto, gusto niyang iparating kay Carmina na hindi nagbabago yung pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Rustom, kung naramdaman man niya iyon. Gusto rin niyang makita yung acceptance ni Carmina, siguro, at the back of his head.

“Alam mo kung ano ang sinabi ni Carmina sa kanya? Ang sabi ni Carmina sa kanya, ‘Huwag kang mag-alala. Puwede mong asahan ang suporta ko kasi noong panahon na ako naman ang lumapit sa iyo,’ dahil yon ang panahon na uuwi siya from, yung nanganak na siya ‘tapos uuwi siya dito sa Pilipinas.

“Dahil nga sa fake news, tinatakot siya ng fake news at kung anu-anong mga tsismis na kesyo gagawan ko siya ng kaso kasi hindi pa kami annulled noon, hindi pa sila annulled ni Rustom noon. Na gagawan siya ng kaso kapag umuwi siya kasama yung mga bata.

“Pumunta kay Rustom yung brother-in-law niya, pinuntahan sa bahay, kinausap siya, at sinabi nga sa kanya, kung puwedeng tawagan ni Carmina si Rustom para makausap.

“Alam mo kung anong sabi ni Rustom sa brother-in-law? ‘Sabihin mo kay Carmina, hihintayin ko ang tawag niya, pero sabihin mo, maski hindi pa kami nag-uusap, puwede na siyang umuwi.’ Hindi totoo yon, walang magdedemanda, wala kahit ano. Umuwi siya nang maaliwalas dito para sa mga bata.

“Nang magpaalam kay Rustom ang kapatid ni Carmina, nagkaroon siya ng realization na tapos na talaga ang lahat para sa kanila ng kanyang ex-wife. Nasa Baguio City si Rustom, nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Carmina at habang nag-uusap sila, naririnig niya sa background ang boses ng mga anak ng aktres at ni Zoren Legaspi.

“Usap [kami] nang mahinahon. Nag-usap lang, nagkumustahan, nagbigay ng best wishes, nagbigay ng mga assurances na walang magsasabi ng kahit anong masakit na salita, and I think Rustom and Carmina did their best to protect each other’s self-esteem,” tuluy-tuloy niyang pagbabalik-tanaw.

Puring-puri din niya ang kabaitan ng akres.

“Mabait talaga itong tao ito kasi nakakaalala. Kasi imagine, kung iba-ibang tao iyon, nag-out ako, eh, di nag-grandstand na yon, di ba? Hindi ganoon ang nangyari.

“Sabi ko nga, it’s really a blessing from God na nagkaroon man ng ending, hindi kami pinabayaan na magkaroon ng galit sa isa’t isa. Noong panahon na yon, pagkatapos ng meeting na yon, gustung-gusto kong yakapin si Carmina.

“Gustung-gustong yakapin ni Rustom, pero actually, naging magkaibigan kasi sila pagkatapos noon. Siyempre, mas magaan na ito kasi mas matagal na yung panahon. Tanggap na lahat, so nag-usap sila tapos noong panahon na yon, nu’ng magbaba-bye na, gusto uli yakapin, hindi niya mayakap, so nag-text after.

“Nagkaroon ngayon ng lakas ng loob si Rustom na sabihin kay Carmina na, ‘Alam mo, gusto sana kita i-hug.’ Sumagot si Carmina, sabi niya, ‘Ako din, gusto din sana kita i-hug ‘ but I guess that was enough, yung malaman ko na gusto rin pala siyang i-hug ni Carmina. I think that was enough for Rustom. Pero kung may babalikan ako, sana nangyari yung yakap,” madamdaming pahayag ni BB kasabay ng kanyang pagluha.