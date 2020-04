“Bea Alonzo, Pooh, tuloy-tuloy ang pamimigay ng donasyon para sa frontliners”

Hindi tumitigil ang mga celebrities sa pagbibigay ng mga donasyong medical supplies at PPEs para sa mga frontliners sa gitna ng virus outbreak.

Walang tigil ang mga Kapamilya stars sa pag-abot ng tulong at donasyon para sa mga health workers at apektado ng kasalukuyang virus outbreak.

Kaniya-kaniyang donasyon ng medical supplies at PPEs (Personal Protective Equipments) ang ipinamahagi nina Bea Alonzo at Pooh para sa mga frontliners.

Sa Instagram post ni Bea Alonzo nitong Sabado, April 4, ipinakita niya ang pamimigay niya ng mga DIY face shields na siya mismo ay kaisa sa mga gumawa. Ayon sa post, kasama niya ang organisasyong I Am Hope para sa pagre-repack ng mga ginawang face shields at mga ethyl alcohol.

“So, yesterday, we decided to create face shields for the frontliners. Thank you @luckycathy_binag for donating 2,000 raw materials and also for donating 100 gallons of ethyl alcohol. 🙏🏻 It’s hump day for I AM HOPE ORG. today because it’s our first REPACKING DAY at our head quarters!

Maliit na tulong ito kumpara sa ginagawa para sa atin ng ating magigiting na frontliners!

OUR REAL LIFE HEROES 🙌🏻 Let’s go!” ayon sa post ng aktres.

Tuloy-tuloy din ang pagpasimuno ng komedyanteng si Pooh sa pamamahagi ng mga food packages at PPEs para sa mga healthworkers sa iba’t-ibang lugar.

Mula sa kaniyang mga kaibigang artista at sa industriya, ibinabahagi ni Pooh sa kaniyang Instagram account ang mga naipamigay nang donasyon sa mga ospital tulad ng Antipolo Doctors Hospital, St. Anthony Medical Center, Amang Rodriquez Hospital, Antipolo District Hopital, Cardinal Santos Hopital, Gat Andres Bonifacio Hospital, San Lazaro Hospital, Marikina Valley Hospital, Mandaluyong Medical Hospital, Saint Anthony Medical Center, UST Hospital, San Juan Medical Center, Northern Samar Provincial Hospitals, V Luna Hospital, at St Victoria Hospital.