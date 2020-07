“Bea Alonzo recounts on how ABS-CBN changed her life: ‘Kahit saan ako dalhin, ako’y isang Kapamilya’”

Bea Alonzo shares how ABS-CBN changed her life and the lives who became part of the network.

Bea Alonzo took to social media to attest how ABS-CBN has not only changed her life but also the lives of those who worked for the network for many years.

In an Instagram post, Bea recounted her journey when she was still starting out in the entertainment industry and how ABS-CBN paved the way for her to fulfill her dreams and provide for her family.

“These were pictures of me when I was a teenager auditioning to be part of a new show of ABS-CBN. Nakakamiss. Hindi ko maiwasang hindi bumalik sa simula. ‘Yung mga panahong iniisip ko lang na abutin yung mga pangarap ko, suportahan ang pamilya ko. Yung mga panahong iniisip kong posible ang lahat,” she wrote, accompanying her throwback photos she posted on Instagram.

Bea continued, “Malaki ang pinagbago ng buhay ko dahil sa ABS-CBN. Pero alam nyo na yun. Alam nyo nang naitaguyod ko ang pamilya ko dahil sa tulong nila, at alam nyo na ring malaki ang natutunan ko sa aspeto ng pag-arte dahil sa mga taong nakatrabaho ko mula dito. Alam nyo nang lahat ‘yun.”

The Kapamilya actress remarked that through ABS-CBN, a lot of people in the industry were provided jobs.

“Siguro, ang hindi ninyo alam, maski ako, nagtatanong, bilang Pilipino, ano ba ang tama? Ano ba ang ikabubuti ng karamihan?

“Ang alam ko lang, sa halos dalawang dekada ng buhay ko, hindi ko na mabilang kung ilang tao sa paligid ko ang nabigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ng maayos at makatulong sa kanilang pamilya dahil sa ABS-CBN. Kabilang ako dun,” she stated.

Amid the franchise challenges of ABS-CBN, Bea remarked that she will always be a Kapamilya.

“Gusto kong magdasal para sa desisyong magbabago ng maraming buhay. Nawa’y gabayan tayo ng Maykapal. Kahit anong mangyari, babalik ako sa simula, kahit saan ako dalhin, ako’y isang kapamilya, nakaukit yan sa puso ko. #IbalikAngABSCBN,” she stated.