“Beauty Gonzalez, binalikan ang simula ng friendship nila ni Ellen Adarna”

Ibinahagi rin ni Beauty Gonzalez ang magandang timing ng mga proyekto sa kanyang career bilang isang aktres.

Aminado ang Kapamilya actress na si Beauty Gonzalez na hindi naging biro ang kaniyang pinagdaanan bago naabot ang tagumpay na tinamatamasa ngayon.

Sa panayam ni Toni Gonzaga sa naganap na episode ng “I Feel U” nitong Linggo, isa sa naging usapan ay ang kaniyang pinagdaanan bago naabot ang tagumpay bilang isang aktres.

“You know what, I just really work hard in everything I do, I give my best 100 percent, ibibigay ko talaga kung ano ang ibinigay sa akin na role and kung paano ko gagawin ‘yung role,” tugon pa ni Beauty sa panayam.

“Siyempre, pag pinili ka, ibigay mo na lahat, and siguro dahil binigay ko lahat, kaya na-abot ko ito kung nasaan ako ngayon,” masayang sambit ng aktres.

Ayon pa kay Beauty, naniniwala rin siya sa naging timing ng mga bituin sa kaniyang karera na mas lalong sumibol matapos niyang maging isang ina sa anak nila ng mister na si Norman Crisologo.

“May konting suwerte in the process of being where I am right now, and you know malaking bagay rin ‘yung pagiging totoo. Kasi kung di ka totoo sa sarili mo, then you were not happy. Isa lang naman ang goal ko e, I wanna be happy that’s my dream. I wanna be happy and I want people around me to be happy,” sabi pa ng aktres.

Kasabay ng kaniyang tagumpay ang hindi paglimot sa kaniyang naging mga kaibigan na nagkaroon ng malaking bahagi sa kaniyang buhay kabilang na si Ellen Adarna.

Dito, napa-throwback din si Beauty kung paano nagsimula ang closeness nila ni Ellen na minsan niyang nakasama sa isang Kapamilya series.

“Siguro Bisaya rin kami, so madali kaming nagkasundo tapos marami kaming common friends and Ellen was the reason why I met Norman,” sabi pa ni Beauty.

Patuloy niyang kuwento: “So lalong lumalim ang friendship namin kasi nakita ako sa isang magazine ni Norman tapos hinanap niya ako. Tapos sabi ni Ellen ‘uy kasama ko yan sa ‘Moon of Desire’ na pinagsamahan namin ni Ellen sa ABS-CBN, tapos ayun siya ang naging Cupid naming dalawa.”

Kung si Ellen ang naging daan kina Beauty at Norman, ang mister naman ng aktres ang naging daan para pagtagpuin ang landas ni Ellen at ng aktor na si John Lloyd Cruz.

“Si Norman ‘yung nag bridge sa kanila ni John Lloyd kaso hindi nangyari, (hindi nag work) but okay lang,” sambit pa ng aktres.

Sa ngayon, masasabi ni Beauty na mas lalong naging malalim ang pagkakaibigan nila ni Ellen na isa na rin ina sa kanilang anak ni John Lloyd Cruz.